"Nữ thần không tuổi" Jang Nara bất ngờ để lộ dấu hiệu lão hóa ở tuổi 41, cộng đồng mạng vẫn một mực khen xinh đẹp hết lời vì lý do này

Sao quốc tế 25/02/2022 10:47

Nhan sắc hiện tại của Jang Nara khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cô trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 41.

Sinh năm 1981, Jang Nara vốn nổi tiếng là "nữ thần không tuổi" đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Kể từ khi mới bước chân vào ngành giải trí cho đến thời điểm hiện tại khi đã 41 tuổi, Jang Nara vẫn luôn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, tươi tắn và thơ ngây.

'Nữ thần không tuổi' Jang Nara bất ngờ để lộ dấu hiệu lão hóa ở tuổi 41, cộng đồng mạng vẫn một mực khen xinh đẹp hết lời vì lý do này - Ảnh 1

Jang Nara là “mối tình đầu” của nhiều khán giả Hàn Quốc cũng như châu Á. Sở hữu nét xinh xắn, hồn nhiên cùng thân hình nhỏ nhắn, nữ diễn viên vẫn luôn là thiếu nữ đôi mươi trong mắt công chúng. Người hâm mộ xứ kim chi thường đùa vui rằng: ai rồi cũng già đi, duy chỉ có Jang Nara là trẻ trung mãi.

'Nữ thần không tuổi' Jang Nara bất ngờ để lộ dấu hiệu lão hóa ở tuổi 41, cộng đồng mạng vẫn một mực khen xinh đẹp hết lời vì lý do này - Ảnh 2

Nhưng thực chất, Jang Nara không thoát khỏi "lưỡi hái" của thời gian dù chăm da kỹ lưỡng thế nào. Trong khung hình mới đăng tải, người đẹp không ngại khoe mặt mộc với hàng loạt dấu vết lão hoá.

'Nữ thần không tuổi' Jang Nara bất ngờ để lộ dấu hiệu lão hóa ở tuổi 41, cộng đồng mạng vẫn một mực khen xinh đẹp hết lời vì lý do này - Ảnh 3

Dù làn da láng mịn và sáng tươi, gương mặt Jang Nara vẫn hiện rõ vết chân chim ở đuôi mắt, nếp nhăn khoé miệng và bọng mắt to khiến tổng thể lộ rõ vẻ đứng tuổi. Tuy nhiên, nhan sắc ở tuổi 41 của cô vẫn được xếp vào hàng ngũ sắc đẹp mang tính biểu tượng của Kbiz mà khó ai có thể vượt mặt.

'Nữ thần không tuổi' Jang Nara bất ngờ để lộ dấu hiệu lão hóa ở tuổi 41, cộng đồng mạng vẫn một mực khen xinh đẹp hết lời vì lý do này - Ảnh 4
'Nữ thần không tuổi' Jang Nara bất ngờ để lộ dấu hiệu lão hóa ở tuổi 41, cộng đồng mạng vẫn một mực khen xinh đẹp hết lời vì lý do này - Ảnh 5
'Nữ thần không tuổi' Jang Nara bất ngờ để lộ dấu hiệu lão hóa ở tuổi 41, cộng đồng mạng vẫn một mực khen xinh đẹp hết lời vì lý do này - Ảnh 6
'Nữ thần không tuổi' Jang Nara bất ngờ để lộ dấu hiệu lão hóa ở tuổi 41, cộng đồng mạng vẫn một mực khen xinh đẹp hết lời vì lý do này - Ảnh 7

 ẢNH: Internet

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