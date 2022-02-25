"Nữ thần không tuổi" Jang Nara bất ngờ để lộ dấu hiệu lão hóa ở tuổi 41, cộng đồng mạng vẫn một mực khen xinh đẹp hết lời vì lý do này

Sinh năm 1981, Jang Nara vốn nổi tiếng là "nữ thần không tuổi" đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Kể từ khi mới bước chân vào ngành giải trí cho đến thời điểm hiện tại khi đã 41 tuổi, Jang Nara vẫn luôn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, tươi tắn và thơ ngây.

Jang Nara là “mối tình đầu” của nhiều khán giả Hàn Quốc cũng như châu Á. Sở hữu nét xinh xắn, hồn nhiên cùng thân hình nhỏ nhắn, nữ diễn viên vẫn luôn là thiếu nữ đôi mươi trong mắt công chúng. Người hâm mộ xứ kim chi thường đùa vui rằng: ai rồi cũng già đi, duy chỉ có Jang Nara là trẻ trung mãi.