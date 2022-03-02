Các thành viên NU'EST chia sẻ tâm sự với người hâm mộ về sự tan rã của họ

Trước đó vào ngày 28 tháng 2, Pledis Entertainment đã thông báo rằng hợp đồng của họ với NU’EST sẽ hết hạn vào ngày 14/3. JR, Aron và Ren sẽ rời công ty, trong khi Baekho và Minhyun quyết định tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Tôi không biết phải nói điều này như thế nào nên tôi đã viết lại bức thư này hàng chục lần. Sau một thời gian dài suy nghĩ và thảo luận, các thành viên đã quyết định đi theo con đường mà họ chọn. Nhìn lại 13 năm qua, tôi luôn cảm thấy biết ơn từng ngày, kể từ lúc chúng tôi chuẩn bị ra mắt với tư cách là NU'EST và khoảng thời gian dành cho tất cả các bạn. Tôi biết rất rõ điều đó có thể xảy ra với L.O.Λ.E và các thành viên, vì vậy tôi vẫn sợ và sợ hãi khi đứng một mình.

"Xin chào, đây là NU’EST’s JR. Bây giờ đã gần đến mùa xuân, có vẻ như đợt lạnh cuối của mùa đông sắp đến. L.O.Λ.E (tên fandom) hiện đang làm gì vậy?

Tôi cảm thấy như không thể nói gì để an ủi sự thất vọng và đau đớn của L.O.Λ.E. Tôi cũng không nghĩ mình có thể thể hiện bằng những dòng thư này, rằng tôi yêu L.O.Λ.E và nghĩ về họ như thế nào. Các bạn đã dõi theo tuổi thiếu niên và đôi mươi của chúng tôi và chỉ giúp chúng tôi đi trên những con đường đẹp nhất và tốt nhất, tôi xin chân thành cảm ơn và yêu mến các bạn. Tình yêu và lòng biết ơn này không chỉ là trong quá khứ, mà là ở cả hiện tại và tương lai.

Tôi cũng xin cúi đầu cảm ơn các nhân viên tại Pledis, bao gồm cả Giám đốc Han Sung Soo, người đã dẫn dắt và theo dõi một cậu bé nhà quê không biết gì để cậu không sa ngã vào con đường sai trái.

Tôi dự định sẽ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm một cách đúng đắn và chân thành giống như tôi đã làm cho đến bây giờ.

Khi hoa tuyết nở và một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi sẽ gửi tin vui đến bạn một lần nữa.

JR của NU’EST."

Aron viết:

''Xin chào, L.O.Λ.E của chúng tôi. Đây là Aron của NU'EST. Ngay cả khi tôi viết dòng thư này, tôi vẫn lo lắng không biết phải nói gì.

NU’EST ra mắt vào năm 2012 và chúng tôi đã cùng nhau đi đến năm 2022 trong khi chỉ trông chờ vào L.O.Λ.E. Trong 10 năm qua, có rất nhiều thời điểm khó khăn và những khoảnh khắc chúng tôi muốn bỏ cuộc, nhưng chúng tôi đã có thể vượt qua nhờ L.O.Λ.E. Nhờ các bạn mà tôi đã học được nhiều điều về tình yêu, lòng biết ơn và những gì quý giá trong cuộc sống của mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Nhờ NU’EST mà tôi mới được gặp L.O.Λ.E, tôi đã cùng L.O.Λ.E trải qua những giây phút hạnh phúc và quý giá nhất trong cuộc đời mình. Cảm ơn vì đã cho tôi những kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên khi tôi còn sống. Tôi đã thực sự hạnh phúc.

Tôi rất sợ và lo lắng khi phải làm mọi việc một mình, nhưng tôi sẽ ở lại với các bạn, vì vậy đừng quá buồn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để đền đáp tình yêu mà tôi đã nhận được trong hơn 10 năm qua, vì vậy tôi rất biết ơn nếu các bạn cùng tôi đi trên con đường này.

Xin hãy thể hiện tình yêu và sự ủng hộ của các dành cho các thành viên khác của NU’EST, những người sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai.

Gửi L.O.Λ.E, tôi xin lỗi, cảm ơn, tôi yêu các bạn.''

Baekho viết:

''Xin chào, đây là Baekho.

Tôi đã trải qua 10 năm với tư cách là thành viên Baekho của NU’EST. Nếu tôi nghĩ về mọi thứ đã xảy ra trước khi chúng tôi ra mắt cho đến bây giờ, tôi đã ấp ủ những ước mơ mới, đạt được những ước mơ đó, thực hiện những ước mơ mới và trải nghiệm những điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng.

Thành thật mà nói, không lâu trước đây tôi thậm chí nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể nói lời cảm ơn vào ngày kỷ niệm 10 năm của chúng tôi. Tôi rất biết ơn các thành viên, L.O.Λ.E và những người khác vì đã giúp tôi có thể nói ra điều đó.

Khoảng thời gian chúng ta bên nhau đã tạo nên con người của tôi ngày hôm nay và sẽ tiếp tục định hình con người của tôi trong tương lai.

Mặc dù đã có những lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng hay thất vọng, nhưng càng dành nhiều thời gian cho L.O.Λ.E, tôi càng muốn đi thật chậm và thật lâu cùng các bạn. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục bước từng bước và chia sẻ những cảm xúc như tình yêu và tiếng cười với các bạn. Gửi tới các thành viên NU’EST, tôi yêu mọi người.''

Minhyun viết:

''Xin chào, L.O.Λ.E, tôi là Minhyun của NU’EST. Đã lâu rồi tôi không thể hiện lòng mình qua một bức thư viết tay, nhưng tôi đã nắm lấy cây bút vì có điều tôi muốn chia sẻ.

Tôi có rất nhiều lo lắng về việc làm thế nào để nói điều này cho các bạn, những người đang chờ đợi với sự phấn khích và hạnh phúc cho lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt của chúng tôi. Sau nhiều cuộc thảo luận về tương lai của NU’EST với các thành viên và công ty chủ quản, tôi và các thành viên đã quyết định bắt đầu lại.

Từ khi ra mắt vào năm 2012 đến nay là năm 2022, chúng tôi chỉ mong chờ. Đã có nhiều lúc chúng tôi mệt mỏi đến kiệt sức và muốn khóc, nhưng chúng tôi nghĩ đến L.O.Λ.E và vượt qua, chịu đựng nó. Lý do chúng tôi có thể chạy xa mà không mệt mỏi là nhờ động lực của chúng tôi - là tình yêu và sự ủng hộ của L.O.Λ.E. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng biết ơn của mình đối với tình yêu mà bạn đã dành cho chúng tôi.

L.O.Λ.E, cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi những giây phút thật ấm áp và hạnh phúc. Tôi đã rất hạnh phúc. Thông qua việc gặp gỡ L.O.Λ.E, tôi đã học được cách cho đi và nhận lại tình yêu. Tôi sẽ đền đáp tình yêu của bạn bằng cách làm việc lâu dài với sự chân thành.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng các bạn cũng sẽ đồng hành cùng tất cả các thành viên NU’EST khác, những người bạn thân nhất và đồng thời là gia đình của tôi, hướng tới một tương lai tươi sáng.''

Ren viết:

''Xin chào, đây là Ren của NU'EST.

Đầu tiên, tôi chỉ có thể nói rằng tôi xin lỗi các L.O.Λ.E, những người chắc hẳn đã chờ đợi tin tức về việc gia hạn hợp đồng của chúng tôi.

Cảm giác như mới hôm qua, khi tôi 16 tuổi và rời bỏ cha mẹ để trở thành một thực tập sinh với mong muốn đạt được ước mơ trở thành ca sĩ, nhưng bằng cách nào đó, đã 10 năm kể từ khi tôi ra mắt với tư cách là thành viên của NU’EST.

Khi còn nhỏ, tôi rất nhớ nhà và khiến những người xung quanh lo lắng và hồi hộp về lần ra mắt của tôi, nhưng vì tôi ở cùng các thành viên khác nên chúng tôi đã có thể cùng nhau hướng về mục tiêu chung. Sau khi chúng tôi ra mắt, chính nhờ L.O.Λ.E, những người đã luôn ở bên chúng tôi và tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc và cổ vũ chúng tôi, mà tôi đã có thể chịu đựng mọi thứ. Đó là khoảng thời gian rất ấm áp và hạnh phúc mà tôi có cùng L.O.Λ.E.

Vì đã quá lâu nên việc đưa ra quyết định này khó khăn hơn rất nhiều… nhưng tôi đã quyết định rời NU’EST và đi theo một con đường khác. Đó không phải là con đường tôi đã từng đi trước đây, vì vậy tôi có hơi sợ hãi và thận trọng, nhưng tôi muốn lấy hết can đảm và bước đi. Tôi cảm thấy thật lạ lẫm khi không biết con đường nào tiếp theo sẽ mở ra trước mắt mình, nhưng tôi sẽ lấy công việc mình đã làm cho đến bây giờ làm động lực và dũng cảm bước tiếp.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể tồn tại bây giờ là nhờ các thành viên và L.O.Λ.E. Tôi sẽ không quên cảm giác của mình lúc này và sẽ tiếp tục tự tin bước đi. Tôi biết ơn tất cả những khoảnh khắc mà tôi đã trải qua với tư cách là Ren của NU'EST.

Được biết, NU’EST sẽ cùng nhau phát hành một album cuối cùng vào tháng 3 trước khi tan rã.