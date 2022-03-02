“ My Teen Girl ” là một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ của đài MBC và đêm chung kết đã được phát sóng vào vào 27/2. Jeon Soyeon là người cố vấn trong chương trình và cô đã tặng các thí sinh bài hát “SUN” mà cô đã sáng tác để họ biểu diễn trong đêm chung kết. Sau khi đêm chung kết được phát sóng, mọi người đã chú ý đến sự giống nhau của phần điệp khúc với bài hát “Wave” năm 2019 của ATEEZ .

KQ Entertainment - công ty quản lý của ATEEZ, tuyên bố rằng mặc dù tên nhóm sản xuất của họ đã được liệt kê trong phần ghi công của “SUN”, họ vẫn chưa cho phép sử dụng bài hát hoặc tên của nhà sản xuất trong chương trình này.

“Xin chào, đây là Cube Entertainment.

Đây là tuyên bố chính thức của chúng tôi về những tranh cãi xung quanh bài hát "SUN" tại đêm chung kết của chương trình “My Teen Girl”, trong đó Jeon Soyeon đã tham gia với tư cách là một nhà soạn nhạc.

Đầu tiên, chúng tôi xin cúi đầu xin lỗi vì đã gây ra tranh cãi khi phát hành "SUN".

Sau khi đêm chung kết được phát sóng, chúng tôi đã theo dõi tình hình và nhận ra sự giống nhau của một phần giai điệu với một bài hát khác. Nghệ sĩ của chúng tôi là Jeon So Yeon đã nói chuyện trực tiếp với nhà sản xuất của bài hát đó về tình huống nhầm lẫn này và xin lỗi họ.

Trong quá trình đó, chúng tôi đã thừa nhận sự giống nhau giữa hai bài hát nên chúng tôi phải ghi công cho những người thực sự sản xuất ra bản gốc. Sau cuộc thảo luận của So Yeon với nhà sản xuất, cô ấy đã gửi yêu cầu đến công ty sản xuất của “SUN” để yêu cầu sửa đổi phần ghi công. Một giờ trước khi nó được ấn định phát hành, công ty quản lý của nhà sản xuất đã nói với chúng tôi rằng họ phản đối điều này, nhưng vì yêu cầu phát hành đã được đưa đến công ty sản xuất nhạc nên bài hát đã được ra mắt công chúng mà không có sự xem xét về phản đối của công ty sản xuất.

Một lần nữa, chúng tôi xin lỗi vì tình huống này, trong đó việc ghi công đã bị sửa đổi mà không có cuộc thảo luận cụ thể nào với nhà sản xuất gốc và công ty của họ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sự cố này không xảy ra thêm lần nào nữa.

Cảm ơn bạn.”