Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai?

Thời trang là một yếu tố không thể thiếu tại SAG Awards 2022, tuy nhiên khoảnh khắc khi các diễn viên tài năng tụ họp lại trên thảm đỏ sẽ khiến bạn không thể bỏ lỡ.
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Trước lễ mở màn của SAG Awards 2022 vào ngày 28/2/2022, tất cả những diễn viên được dân mê phim ưa thích đã sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ tại nơi chỗ chức sự kiện The Barker Hangar, Santamonica. Từ đó, các bộ cánh thời trang "tụ hội" tại nơi đây với vô số các diễn viên thực lực.
Điển hình là dàn diễn viên trong phim Squid Game, bao gồm Lee Jung Jae, Anupam Tripathi, Park Hae-soo, Jung Ho-yeon, Kim Joo-ryeong diện những bộ trang phục màu xanh lá cây và bảng số, cũng với đó là các bộ cánh tuxedo thắt nơ quen thuộc trong bộ phim trên Netflix ăn khách này.
Các diễn viên Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins and Paul W. Downs của bộ phim Hack khoác lên mình những bộ cánh với các gam màu trung tính: Carl trong chiếc áo khoác đen với màu sắc nổi bật; Johnny Sibilly, Poppy Liu, Mark Indelicato và Rose Abdoo quây quần bên nhau trong những bộ đồ trang trọng với các màu sắc độc đáo và bắt mắt.
Các diễn viên thủ vai trong phim Belfast Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Jude Hill, Kenneth Branagh và Ciarán Hinds cùng nhau tạo dáng một tấm ảnh gia định tại thảm đỏ năm nay.