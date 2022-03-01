Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai?

Sao quốc tế 01/03/2022 06:12

Thời trang là một yếu tố không thể thiếu tại SAG Awards 2022, tuy nhiên khoảnh khắc khi các diễn viên tài năng tụ họp lại trên thảm đỏ sẽ khiến bạn không thể bỏ lỡ.

Trước lễ mở màn của SAG Awards 2022 vào ngày 28/2/2022, tất cả những diễn viên được dân mê phim ưa thích đã sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ tại nơi chỗ chức sự kiện The Barker Hangar, Santamonica. Từ đó, các bộ cánh thời trang "tụ hội" tại nơi đây với vô số các diễn viên thực lực.

Điển hình là dàn diễn viên trong phim Squid Game, bao gồm Lee Jung Jae, Anupam Tripathi, Park Hae-soo, Jung Ho-yeon, Kim Joo-ryeong diện những bộ trang phục màu xanh lá cây và bảng số, cũng với đó là các bộ cánh tuxedo thắt nơ quen thuộc trong bộ phim trên Netflix ăn khách này.

Các diễn viên Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins and Paul W. Downs của bộ phim Hack khoác lên mình những bộ cánh với các gam màu trung tính: Carl trong chiếc áo khoác đen với màu sắc nổi bật; Johnny Sibilly, Poppy Liu, Mark Indelicato và Rose Abdoo quây quần bên nhau trong những bộ đồ trang trọng với các màu sắc độc đáo và bắt mắt.

Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai? - Ảnh 1

Các diễn viên thủ vai trong phim Belfast Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Jude Hill, Kenneth Branagh và Ciarán Hinds cùng nhau tạo dáng một tấm ảnh gia định tại thảm đỏ năm nay.

Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai? - Ảnh 2

Jeremy Strong and Alan Ruck đi từ tình anh em thù địch sang những người bạn đồng diễn gặp lại nhau trên thảm đỏ.Anh trai của Roys, Jeremy Strong và Kiera Culkin ‘’sum vầy’’ với tộc trưởng Brian Cox tại SAG Awards 2022.

Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai? - Ảnh 3

Anh trai của Roys, Jeremy Strong và Kiera Culkin ‘’sum vầy’’ với tộc trưởng Brian Cox tại SAG Awards 2022.

Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai? - Ảnh 4

Và tiêu điểm nổi bật là khi Lisa Kudrow và Mira Sorvino khiến mọi người phải trầm trồ trước vẻ đẹp của họ khi bước ra sân khấu cũng nhau.

Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai? - Ảnh 5

Bradley Cooper chỉ muốn ngắm nhìn Lady Gaga thêm lần nữa 

Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai? - Ảnh 6

Piper Perabo, Eden Brolin, Hassie Harrison và Kelsey Chow mang trang phụ sực sỡ ngoại trừ  Jen Landon, quý cô với trang phục in hoa vô cùng táo bạo, trở thành điểm nhấn trên thảm đỏ.

Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai? - Ảnh 7

Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins và Paul W. Downs đều mặc trang phục với hai gam màu đen và vẻ ngoài rám nắng, cùng với đó là Carl, người tô điểm sắc màu cho bộ ba nổi bật hơn.

Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai? - Ảnh 8

Jung-jae, HoYeon Jung, Kim Joo-ryeong, Anupam Tripathi và Park Hae-soo là những người làm nên lịch sử đầu tiên khi thắng giải tại SAG Awards với một bộ phim mà ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh.

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Từ khóa:   Squid Game SAG Awards Lady Gaga

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