Cùng điểm qua dàn diễn viên nổi tiếng sánh bước trên thảm đỏ SAG Awards 2022. Họ là ai?

Trước lễ mở màn của SAG Awards 2022 vào ngày 28/2/2022, tất cả những diễn viên được dân mê phim ưa thích đã sánh bước cùng nhau trên thảm đỏ tại nơi chỗ chức sự kiện The Barker Hangar, Santamonica. Từ đó, các bộ cánh thời trang "tụ hội" tại nơi đây với vô số các diễn viên thực lực.

Điển hình là dàn diễn viên trong phim Squid Game, bao gồm Lee Jung Jae, Anupam Tripathi, Park Hae-soo, Jung Ho-yeon, Kim Joo-ryeong diện những bộ trang phục màu xanh lá cây và bảng số, cũng với đó là các bộ cánh tuxedo thắt nơ quen thuộc trong bộ phim trên Netflix ăn khách này.