Hãy xem cách mà Jennie, Ji Soo và những ngôi sao khác ''mix & match'' thời trang với Very Peri, màu hot nhất được Pantone lựa chọn là màu của năm 2022

Nếu bạn chưa làm mới phong cách của mình với Very Peri thì ngay bây giờ hãy cùng khám phá các cách “biến hóa” gam màu tuyệt đẹp này vào tủ đồ của bạn. Từ những người nổi tiếng sành điệu, các ngôi sao K-pop bao gồm Jennie và Jisoo cho đến những gương mặt mới nổi như Rebecca Lim và Rui En, đã cho thấy muôn vàn cách sáng tạo để làm nổi bật thời trang với Very Peri.

Set đồ của Jennie vô cùng hoàn hảo để thư giãn, vừa có tác động lớn đối với những ai chưa biết về xu hướng Very Peri đẹp mê ly này.

Jisoo toát lên vẻ trẻ trung, phá cách bằng cách kết hợp áo len cổ cao với chân váy xếp ly ngắn.

Shin Min Ah

Làm nổi bật vẻ ngoài với một đôi giày cao gót mũi nhọn làm điểm nhấn như Shin Min-A.

Rebbeca Lim

Rebecca tô điểm cho bộ trang phục phù hợp với thời tiết lạnh giá, tạo ra một phong cách thời trang nổi bật để lại ấn tượng khó quên.

Aisyah Aziz

Hoặc thích ứng dần và dễ dàng bắt đầu xu hướng bằng cách kết hợp Very Peri vào túi xách hay phụ kiện, giống như cách Aisyah đã làm ở đây.

Yoyo Cao

Kết hợp giữa cổ điển và thanh lịch, Yoyo đã cho thấy rằng Very Peri xứng đáng có một vị trí trong tủ quần áo của mọi phụ nữ sành điệu.

Fann Wong

Fann’s và một chút tinh thần trẻ trung cho bộ trang phục của bạn với áo cardigan dáng dài.