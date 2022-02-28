11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được

Làm đẹp 28/02/2022 09:55

Hầu hết phụ nữ đều cố gắng chăm sóc hình ảnh cá nhân của mình và quần áo là một yếu tố rất quan trọng trong nhiệm vụ đó. 

Coco Chanel đã từng nói rằng "một chiếc váy đẹp có thể đẹp trên giá treo, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Nó phải được tốn dáng trên vai, với chuyển động của cánh tay, chân và thắt lưng sao cho thể hiện hết nét đẹp của nó". Nhưng làm nổi bật hình thể phụ nữ bằng những bộ trang phục thời trang và tôn dáng có thể là một thách thức.

Dưới đây là một số thủ thuật có thể giúp bạn xác định hình dáng của mình và làm nổi bật vòng eo của mình bằng những bộ quần áo mà hầu như ai cũng có trong tủ quần áo của mình.

1. Phong cách "Hình bóng nữ vương"

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 1

Phong cách này lý tưởng cho những người muốn làm nổi bật vòng eo mà không cần làm vẻ ngoài quá trang trọng. Điểm nổi bật phần eo sẽ dựa trên một đường cắt ngay bên dưới ngực giúp bạn gợi lên phần eo và tôn lên dáng người. Tên của phong cách này xuất phát từ sự nổi tiếng của nó trong thời kỳ đế chế của Napoléon ở Pháp và Nhiếp chính ở Anh.

2. Váy quấn

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 2

Váy quấn có thể hữu ích nếu bạn có vòng eo nhỏ. Nó đơn giản, thiết thực và đồng thời cũng rất nữ tính và đẹp mắt. Nó xác định hình dáng vì nó được buộc quanh eo và váy của nó có thể ôm sát cơ thể hoặc lỏng hơn.

3. Peplum

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 3

Những chiếc áo cánh peplum có phần bèo dưới eo, tạo điểm nhấn và tạo nét lãng mạn cho bộ trang phục. Chúng rất tôn da và có một cái gì luôn hợp với tất cả mọi người: với tay áo dài, tay áo 3/4, tay áo ngắn, dây đai mỏng và thậm chí quây đều sẽ phù hợp với kiểu dáng áo này. Để làm nổi bật vòng eo một cách chính xác, ý tưởng hay cho bạn là mặc áo peplum mà không chồng lên các trang phục khác.

4. Váy Trapeze - váy suông "bay bổng"

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 4

Loại váy này còn được gọi là  A-line hoặc evasé cut, được thiết kế theo kiểu dáng hình thang và có đặc điểm là không ôm sát cơ thể và không ôm ở phần hông. Váy hở và loe tôn dáng cho bất kỳ dáng người nào. Ngoài ra, những đường nét mềm mại của nó mang lại sự thoải mái mà không làm mất đi vẻ nữ tính của người mặc.

5. Giày cao gót

5. Giày cao gót

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 5

Đôi giày cao gót tốt có thể là điểm nhấn hoàn thiện cho trang phục của bạn và sẽ cách điệu cơ thể một cách trực quan, làm nổi bật vòng eo hơn nữa bằng cách tăng thêm vài cm sẽ giúp cơ thể nhìn thanh tú hơn. Ngoài ra, chúng còn giúp bạn cải thiện tư thế khi đi bộ. Nếu bạn đi giày cao gót màu nude, chúng sẽ tạo ra hiệu ứng thị giác là kéo dài các đường nét trên cơ thể bạn.

6. Quần Culottes

Quần culotte đã trở nên rất hot trong những năm gần đây, chúng rộng và ống quần cắt ở giữa chân, ngay dưới đầu gối. Chúng có sẵn trong tất cả các thương hiệu cơ bản vì chúng phù hợp để diện đến văn phòng như một phần của vẻ ngoài lịch sự. Diện những chiếc quần này sẽ có một vẻ ngoài thoải mái và phong cách vào cuối tuần.

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 6

 

7. Đồ định hình cơ thể

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 7

Một mẹo mà ai cũng có thể sử dụng nếu họ mặc váy hoặc áo dài là mặc một chiếc áo định hình cơ thể vô hình bên dưới bộ trang phục đã chọn. Bí quyết này sẽ làm giảm một kích thước vòng eo, tạo ra vòng eo nhỏ nhắn với dnag người đồng hồ cát cực quyến rũ. Nếu Jennifer Lopez mặc chúng, tại sao bạn lại không thử đúng không?

8. Quần jean lưng cao

Quần jean lưng cao từ lâu đã trở lại mạnh mẽ trên sàn catwalk, so với quần jeans ống loe, skinny và quần jeans thụng phá cách là thì quần jean lưng cao là trang phục hoàn hảo để làm nổi bật vòng eo và kéo dài đôi chân của bạn. Chúng tôn lên dáng người và được mặc với áo sơ mi, áo phông, áo len.

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 8

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 9

9. Phụ kiện

Đôi khi, mọi người quên mất tầm quan trọng của phụ kiện: một chiếc thắt lưng tốt có thể tôn lên nét tinh tế cho vẻ ngoài của bạn đồng thời nhấn mạnh vòng eo của bạn. Đối với quần áo rộng và nhiều nếp gấp, lựa chọn kết hợp nó với thắt lưng bản rộng và trong trang phục bó sát hãy sử dụng thắt lưng mỏng sẽ giúp ích rất nhiều để tôn lên vẻ đẹp của bạn. Điều quan trọng là xem phiên bản thắt lưng nào phù hợp nhất với trang phục đã chọn và cơ thể của bạn.

10. Váy bút chì

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 10

Kiểu cổ điển này rất lý tưởng để đánh dấu vòng eo, làm nổi bật hình dáng đồng hồ cát của người phụ nữ. Kích thước lý tưởng của váy bút chì là dưới đầu gối vài cm. Điều này sẽ đạt được hiệu ứng thị giác là kéo dài đôi chân, đặc biệt là khi kết hợp với giày cao gót.

11. Sơ mi thắt nút

11 cách để làm nổi bật vòng eo của bạn với các mẹo thời trang đơn giản mà chị em nào cũng áp dụng được - Ảnh 11

Nếu bạn thắt nút hai đầu áo sơ mi, bạn sẽ ngay lập tức khoe được vòng eo của mình. Với mẹo này, điều quan trọng bạn cần nhớ là thắt nút phần trên giữa thân và rốn để làm nổi bật và cân đối tỷ lệ cơ thể.

Theo Brightside

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