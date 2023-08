Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại là vũ khí ngăn ngừa lão hóa 'siêu việt' mà bạn nhất định phải lưu ý

Nguồn: Shutterstock

Theo chuyên gia Factor, khói thuốc lá đẩy nhanh quá trình lão hóa thông qua sự hình thành quá mức của các gốc tự do gây hại cho da. Hút thuốc cũng là một yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh, chẳng hạn như ung thư, các vấn đề tim mạch và hô hấp. Cô nói: "Những người không hút thuốc có tuổi thọ cao hơn nhiều so với những người hút thuốc, việc tạm ngừng hút thuốc ngay cả ở những người cao tuổi sẽ làm tăng thời gian sống do giảm tác hại sinh học do khói thuốc gây ra. Những người không hút thuốc có thể trì hoãn sự xuất hiện của bệnh tật và quá trình lão hóa."

2. Ngừng ăn đường

Đường trực tiếp làm lão hóa da bằng cách tạo ra các chất làm hỏng các sợi collagen cho da trông căng mọng và trẻ trung. Factor cho biết: "Các axit amin liên kết glucoza và fructoza có trong collagen và elastin hỗ trợ lớp hạ bì, tạo ra các sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation tiên tiến hay còn gọi là AGEs. Quá trình này được đẩy nhanh trong tất cả các mô cơ thể khi lượng đường tăng cao và được kích thích thêm bởi tia cực tím gây hại cho da."

3. Bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời

Factor nhấn mạnh: "Hãy bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Dù dành cả ngày ở bãi biển hay làm việc tỏng nha, việc chống nắng là điều cần thiết. Bạn có thể bảo vệ làn da của mình bằng cách tìm bóng râm, che chắn bằng quần áo chống nắng chẳng hạn như áo sơ mi, quần dài, nón rộng vành, đồ dài tay, mũ và kính râm có khả năng chống tia cực tím và sử dụng kem chống nắng có SPF 30 (hoặc cao hơn) có chống nước. Bạn nên thoa kem chống nắng hàng ngày cho tất cả vùng da không được che bởi quần áo. Để được bảo vệ hiệu quả hơn, tìm quần áo có nhãn mác ghi là có yếu tố bảo vệ chống tia cực tím (UPF). "

4. Tránh các biểu cảm trên khuôn mặt lặp đi lặp lại

Factor nói: "Khi bạn biểu cảm trên khuôn mặt, bạn sẽ làm co các cơ bên dưới. Nếu bạn liên tục co các cơ giống nhau trong nhiều năm, các nếp nhăn này sẽ trở nên vĩnh viễn. Đeo kính râm có thể giúp giảm các nếp nhăn do nheo mắt."

5. Đừng thô bạo với làn da của bạn

Factor gợi ý: "Hãy làm sạch làn da của bạn một cách nhẹ nhàng. Chà xát da của bạn có thể gây kích ứng, làm tăng tốc độ lão hóa da. Rửa da nhẹ nhàng giúp loại bỏ ô nhiễm, lớp trang điểm và các chất khác mà không gây kích ứng."

6. Rửa mặt nhiều hơn một lần một ngày

Factor chia sẻ: "Rửa mặt hai lần một ngày và sau khi đổ mồ hôi nhiều. Đổ mồ hôi, đặc biệt là khi đội mũ hoặc đội mũ bảo hiểm, gây kích ứng da, vì vậy bạn muốn rửa sạch da càng sớm càng tốt sau khi đổ mồ hôi."

