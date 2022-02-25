Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại là vũ khí ngăn ngừa lão hóa 'siêu việt' mà bạn nhất định phải lưu ý

Làm đẹp 25/02/2022 10:33

Mặc dù chúng ta không thể ngăn chặn quá trình lão hóa, nhưng chúng ta có thể lựa chọn lối sống để giúp làm chậm quá trình này. 

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại là vũ khí ngăn ngừa lão hóa 'siêu việt' mà bạn nhất định phải lưu ý - Ảnh 1

Có một làn da đẹp là điều cần thiết để duy trì vẻ trẻ trung. Tiến sĩ Enrizza P. Factor, một bác sĩ da liễu lâm sàng và nhà nghiên cứu của chương trình ThankYouSkin, người đã tiết lộ những mẹo hàng đầu của cô ấy để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Cô chia sẻ: "Nhiều thứ khiến làn da của chúng ta bị lão hóa. Một số điều chúng ta không thể làm được, nhưng những điều khác chúng ta có thể tác động để làm chậm quá trình lão hóa. Một điều chúng ta không thể thay đổi là quá trình lão hóa tự nhiên. Theo thời gian, chúng ta đều có những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt. Việc khuôn mặt chúng ta mất đi một phần vẻ trẻ trung đầy đặn là điều tự nhiên. Chúng ta sẽ nhận thấy làn da của mình trở nên mỏng hơn và khô hơn khi có tuổi. Các gen của chúng tôi chủ yếu kiểm soát khi những thay đổi này xảy ra. Thuật ngữ y học cho loại lão hóa này là lão hóa nội tại."

Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo ra ảnh hưởng đến một loại lão hóa da khác, chuyên gia Factor nói: "Các lựa chọn về môi trường và lối sống có thể khiến da chúng ta bị lão hóa sớm. Thuật ngữ y học cho loại lão hóa này là lão hóa bên ngoài. Bằng cách thực hiện một số hành động phòng ngừa, chúng ta có thể làm chậm tác động của loại lão hóa này đối với làn da của chúng ta." 

Sau đây là những mẹo để bạn làm chậm quá trình lão hóa. 

1.Bỏ thuốc lá

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại là vũ khí ngăn ngừa lão hóa 'siêu việt' mà bạn nhất định phải lưu ý - Ảnh 2
Nguồn: Shutterstock

Theo chuyên gia Factor, khói thuốc lá đẩy nhanh quá trình lão hóa thông qua sự hình thành quá mức của các gốc tự do gây hại cho da. Hút thuốc cũng là một yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh, chẳng hạn như ung thư, các vấn đề tim mạch và hô hấp. Cô nói: "Những người không hút thuốc có tuổi thọ cao hơn nhiều so với những người hút thuốc, việc tạm ngừng hút thuốc ngay cả ở những người cao tuổi sẽ làm tăng thời gian sống do giảm tác hại sinh học do khói thuốc gây ra. Những người không hút thuốc có thể trì hoãn sự xuất hiện của bệnh tật và quá trình lão hóa." 

2. Ngừng ăn đường

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại là vũ khí ngăn ngừa lão hóa 'siêu việt' mà bạn nhất định phải lưu ý - Ảnh 3
Nguồn: Shutterstock

Đường trực tiếp làm lão hóa da bằng cách tạo ra các chất làm hỏng các sợi collagen cho da trông căng mọng và trẻ trung. Factor cho biết: "Các axit amin liên kết glucoza và fructoza có trong collagen và elastin hỗ trợ lớp hạ bì, tạo ra các sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation tiên tiến hay còn gọi là AGEs. Quá trình này được đẩy nhanh trong tất cả các mô cơ thể khi lượng đường tăng cao và được kích thích thêm bởi tia cực tím gây hại cho da." 

3. Bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại là vũ khí ngăn ngừa lão hóa 'siêu việt' mà bạn nhất định phải lưu ý - Ảnh 4
Nguồn: Shutterstock

Factor nhấn mạnh: "Hãy bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Dù dành cả ngày ở bãi biển hay làm việc tỏng nha, việc chống nắng là điều cần thiết. Bạn có thể bảo vệ làn da của mình bằng cách tìm bóng râm, che chắn bằng quần áo chống nắng chẳng hạn như áo sơ mi, quần dài, nón rộng vành, đồ dài tay, mũ và kính râm có khả năng chống tia cực tím và sử dụng kem chống nắng có SPF 30 (hoặc cao hơn) có chống nước. Bạn nên thoa kem chống nắng hàng ngày cho tất cả vùng da không được che bởi quần áo. Để được bảo vệ hiệu quả hơn, tìm quần áo có nhãn mác ghi là có yếu tố bảo vệ chống tia cực tím (UPF). "

4. Tránh các biểu cảm trên khuôn mặt lặp đi lặp lại

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại là vũ khí ngăn ngừa lão hóa 'siêu việt' mà bạn nhất định phải lưu ý - Ảnh 5
Nguồn: Shutterstock

Factor nói: "Khi bạn biểu cảm trên khuôn mặt, bạn sẽ làm co các cơ bên dưới. Nếu bạn liên tục co các cơ giống nhau trong nhiều năm, các nếp nhăn này sẽ trở nên vĩnh viễn. Đeo kính râm có thể giúp giảm các nếp nhăn do nheo mắt."

5. Đừng thô bạo với làn da của bạn

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại là vũ khí ngăn ngừa lão hóa 'siêu việt' mà bạn nhất định phải lưu ý - Ảnh 6
Nguồn: Shutterstock

Factor gợi ý: "Hãy làm sạch làn da của bạn một cách nhẹ nhàng. Chà xát da của bạn có thể gây kích ứng, làm tăng tốc độ lão hóa da. Rửa da nhẹ nhàng giúp loại bỏ ô nhiễm, lớp trang điểm và các chất khác mà không gây kích ứng."

6. Rửa mặt nhiều hơn một lần một ngày

Những thói quen tưởng chừng đơn giản này lại là vũ khí ngăn ngừa lão hóa 'siêu việt' mà bạn nhất định phải lưu ý - Ảnh 7
Nguồn: Internet

Factor chia sẻ: "Rửa mặt hai lần một ngày và sau khi đổ mồ hôi nhiều. Đổ mồ hôi, đặc biệt là khi đội mũ hoặc đội mũ bảo hiểm, gây kích ứng da, vì vậy bạn muốn rửa sạch da càng sớm càng tốt sau khi đổ mồ hôi."

Theo Eat this Not that

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