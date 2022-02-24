Mc thời tiết VTV lên sóng xinh đẹp không kém gì Mc Hàn Quốc

Thời trang 24/02/2022 17:09

So sánh Hương Liên với các Mc thời tiết Hàn Quốc khác, cô không thua kém gì, thậm chí còn quyến rũ và có thiện cảm hơn hẳn.

Rất nhiều khán giả yêu thích BTV Hương Liên bởi bên cạnh lối dẫn gần gũi, thân thiện, cuốn hút là những bộ trang phục lên hình quý phái, lịch sự, sang chảnh của cô. Cách phối đồ của BTV Hương Liên luôn làm khán giả thích thú. Không sexy, hở hang, cũng không bánh bèo rườm rà, chỉ chọn những kiểu dáng gọn gàng, sáng màu, phối cùng khăn cũng đủ khiến Hương Liên lên hình đẹp lung linh. So sánh Hương Liên với các Mc thời tiết Hàn Quốc khác, cô không thua kém gì, thậm chí còn quyến rũ và có thiện cảm hơn hẳn.

Cùng ngắm nhìn Mc thời tiết VTV và Mc thời tiết Hàn Quốc:

Mc thời tiết VTV lên sóng xinh đẹp không kém gì Mc Hàn Quốc - Ảnh 1

Người đẹp thời tiết chọn những gam màu sáng giúp thân hình mảnh mai của cô trông đầy đặn hơn.

Mc thời tiết VTV lên sóng xinh đẹp không kém gì Mc Hàn Quốc - Ảnh 2

Cách phối đồ của BTV Hương Liên luôn gây ấn tượng cho khán giả vì tinh tế và trang nhã.

Mc thời tiết VTV lên sóng xinh đẹp không kém gì Mc Hàn Quốc - Ảnh 3

Một chiếc khăn quàng làm điểm nhấn cho bộ trang phục

Mc thời tiết VTV lên sóng xinh đẹp không kém gì Mc Hàn Quốc - Ảnh 4

 

Xinh đẹp không thua kém gì Mc thời tiết Hàn Quốc

Mc thời tiết VTV lên sóng xinh đẹp không kém gì Mc Hàn Quốc - Ảnh 5

Những bộ trang phục lên hình của BTV Hương Liên lúc nào cũng long lanh.

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Từ khóa:   MC Thời tiết thời trang xu hướng thời trang

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