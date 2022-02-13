Nhà tạo mẫu chỉ ra những sai lầm thời trang mà hầu hết phụ nữ mắc phải khiến vẻ ngoài trở nên ‘xuống cấp’

Dưới đây sẽ là những lỗi thời trang phổ biến nhất mà nhà tạo mẫu chia sẻ, hãy nâng cao kỹ năng kết hợp mọi thứ vào thời trang và tìm đến những mẹo mà bất kỳ phụ nữ hiện đại nào cũng thấy hữu ích nhé.

Nhét chiếc áo cổ lọ vào trong váy và thêm thắt lưng cho vẻ ngoài. Nó khôi phục lại tỷ lệ và làm cho đôi chân trông dài hơn.

Thay váy. Cách phối đồ trong trong ảnh bên trái không còn hợp thời nữa. Chiều dài của váy không tốt, lý tưởng là nó phải trên đầu gối, hoặc như trong trường hợp dáng của tôi là dưới đầu gối. Sẽ rất tốt nếu váy có đáy không đối xứng, nó sẽ giúp chúng ta loại bỏ hình ảnh cơ thể như một đường thẳng đứng.

Họ chia cơ thể thành các phần phức tạp thay vì tạo ra một cái nhìn thống nhất. Trong bức ảnh bên trái, đó là một chiếc áo cổ lọ không cài khuy, váy bút chì và bốt đến mắt cá chân. Các đường cắt trông như phá vỡ tỷ lệ cơ thể. Hơn nữa, chiếc áo cổ lọ không gài khiến đôi chân trông ngắn hơn, do đó nhìn chung đang phá vỡ tỷ lệ cơ thể. Không phải vô cớ tại sao các nhà tạo mẫu khuyên bạn nên mặc áo sơ mi (áo phông, áo len). Đây là những gì có thể để thay đổi về “giao diện”:

Một lần nữa, đó là về các đường kẻ ngang trên cơ thể, áo cổ lọ, bốt đến mắt cá chân và quần jean cạp chun đến mắt cá chân trong set đồ bên trái. Tất cả những đường này làm cho cơ thể trông béo hơn. Hơn nữa, một sai lầm thường xuyên mà các cô gái có hông rộng mắc phải là họ mặc quần áo quá chật sẽ khiến phần hông rộng ra trông thấy.

Hãy sửa chữa những sai lầm:

Nếu bạn có một thân hình cong nhưng lại không muốn tập trung vào nó thì như hình phía trên là kết hợp thêm blazer trong trường hợp dáng của tôi có thể là một giải pháp tốt.

Nên nhét chiếc áo cổ lọ vào quần jean .

Và chúng ta cũng cần thay đổi những đôi giày, những đôi ankle boots không còn hợp thời nữa, trong khi quần jeans cạp trễ mắt cá đã cực kỳ lỗi thời và chưa bao giờ hút mắt nhìn.

Sai lầm 3. Quần áo rộng rãi không có điểm nhấn ở eo

Các chi tiết nhỏ trong vẻ ngoài thực sự đóng một vai trò trong kết quả ăn mặc đẹp. Mặc dù không có bộ quần áo nào trong cái nhìn của tôi là lỗi thời, nhưng bức ảnh bên trái sẽ khiến bất kỳ cô gái nào trông giống như một hình vuông. Tôi không thay đổi một món quần áo nào nhưng chú ý đến sự khác biệt của những thứ này. Tất cả những gì tôi đã làm là:

Nhét phần trên vào váy và nó giúp nâng cao vòng eo và tỷ lệ cơ thể, cũng như làm cho đôi chân của tôi trông dài hơn.

Để lộ cổ tay làm cho tổng thể trông nữ tính và nhẹ nhàng hơn.

Sai lầm 4. Phá vỡ tỷ lệ cơ thể

Hình ảnh đầu tiên trông thực sự nhàm chán và mất cân đối, khiến cơ thể dường như dài hơn chân. Đây là cách tôi đã sửa nó:

Đổi giày thành đôi cao gót để chân tôi trông dài hơn. Nhân tiện, nếu bạn chọn giày cùng màu với quần hoặc tất, chân của bạn sẽ có vẻ dài hơn, đó là sự thật !!!

Mở vài cúc áo sơ mi để cổ tôi trông dài hơn và trông tôi điệu đà, nữ tính hơn.

Xắn tay áo lên để lộ cổ tay gầy guộc. Nó mang lại sự nhẹ nhàng và làm cho tôi trông mảnh mai hơn.

Thêm phụ kiện để làm cho tổng thể trông thú vị hơn. Đó có thể là một chiếc túi màu đỏ tươi hoặc một chiếc mũ đen, nếu bạn muốn tránh xa những chi tiết sáng sủa. Cả hai mẹo đều rất tốt.

Tỷ lệ đã hiệu chỉnh. Bạn có thể nâng cao vòng eo với sự trợ giúp của thắt lưng và cài cúc cho chiếc áo sơ mi. Hoặc bạn có thể mở cúc áo sơ mi để tạo ra một đường dọc trên dáng áo nếu bạn không thích thắt lưng và không muốn tạo trọng tâm vào eo. Thủ thuật này sẽ giúp bạn trông thon gọn hơn. Trong trường hợp này, tốt hơn là bạn nên chọn một chiếc áo sơ mi phù hợp với màu của quần tây.

Sai lầm 5. Áo mỏng manh

Nhiều phụ nữ chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt với những chiếc áo lót mỏng manh. Chúng nên được mặc nhưng chỉ như một lớp bên trong thì hơn. Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho áo cổ lọ.

Đối với lớp trên cùng, tôi chọn một chiếc áo da tổng hợp thời trang. Hầu hết tôi thường mặc những thứ như thế này và không cài cúc, nó tạo ra một đường thẳng đứng trong ngoại hình của tôi và kéo dài cơ thể.

Bạn có thể biết rằng những chiếc cardigans dài và những chiếc rất ngắn đang khá hợp thời trang hiện nay. Trong ảnh, bạn có thể thấy rõ một chiếc áo nịt dài ngang hông hoặc một chiếc áo nịt ngắn hơn hông một chút trông xấu đến mức nào . Nó làm cho người phụ nữ trông ngắn hơn, hông của cô ấy trở nên rộng hơn và chân của cô ấy cũng trở nên ngắn hơn.

Về váy: nhiều cô gái từ chối mặc áo len hoặc áo len cổ lọ. Tôi bối rối mỗi khi tôi nhìn thấy điều này. Ví dụ của tôi cho thấy sự khác biệt rất rõ. Chiếc váy kéo dài đôi chân và làm cho dáng người cân đối hơn. Ngay cả khi bạn có phần bụng nhô ra, một chiếc thắt lưng bản rộng sẽ che giấu điều đó một cách hoàn hảo.

Những đôi giày sáng màu sẽ giúp tổng thể trông nhẹ nhàng hơn.

Sai lầm 6. Quá kín đáo

Bạn có thể thấy cùng một chiếc váy, nhờ những chi tiết nhỏ và dường như không đáng kể lại trông khác biệt như thế nào.

Không bao giờ cài tất cả các nút trên trang phục. Hở nhẹ cổ là một lựa chọn tốt vì mẹo này sẽ giúp cổ trông dài hơn và tổng thể trông thư thái hơn.

Tôi thích thắt lưng rất nhiều, nhưng tôi không thích thắt lưng đi kèm với váy khi bạn mua máy. Lý do khá đơn giản, một chiếc thắt lưng khiến vẻ ngoài trở nên thú vị và hoàn thiện hơn, trong khi lựa chọn thắt lưng phù hợp với màu sắc trang phục của bạn đôi khi mờ nhạt và không thú vị.

Để trông thoáng và nhẹ hơn, bạn có thể xắn nhẹ tay áo và để lộ cổ tay.

Đối với giày, lời khuyên của tôi vẫn giữ nguyên, giày sáng màu sẽ phù hợp hơn giày tối màu.

Kết hợp với các phụ kiện

Trong bức ảnh này, tôi đã cởi một số cúc của chiếc váy sơ mi của mình và nâng cao vòng eo của tôi với sự trợ giúp của một chiếc thắt lưng màu đen, điều này cũng làm cho đôi chân của tôi trông dài hơn. Hiệu ứng này không có khi tôi sử dụng thắt lưng đi cùng với chiếc váy sơ mi.

Chiếc váy màu xanh trong hình trên trông có vẻ lỏng lẻo. Thực ra không phải là xấu, nhưng tốt hơn hết là bạn nên nâng cao vòng eo với sự trợ giúp của thắt lưng. Nó làm cho vẻ ngoài của tôi thu hút hơn và tôn lên tất cả các nét mạnh mẽ của tôi mặc dù thực tế là chiếc váy đã làm tôi trông nữ tính. Trong hình bên phải, tôi tạo một hình ảnh dáng người cao thẳng hơn với sự trợ giúp của một chiếc áo sơ mi không cài cúc.

Nhìn bên trái rất giống phụ nữ mang thai. Diện với thắt lưng trông sẽ cân đối hơn.

Ngoại hình khi kết hợp với đai thắt lưng đen rất đẹp. Tuy nhiên, chiếc thắt lưng màu đỏ phù hợp với màu son khiến trang phục nên đáng nhớ hơn.

Mọi ngoại hình đều có nét quyến rũ riêng. Nhưng cái nhìn ở bức thứ hai và thứ ba trong các bức ảnh trên thu hút nhiều sự chú ý hơn. Chiếc thắt lưng trên chiếc váy tạo điểm nhấn vào vòng eo, trong khi phụ kiện (mũ và túi đỏ) tạo thêm điểm nhấn thú vị.

Đây là một bộ đồ kiểu pyjama rất đẹp. Tuy nhiên, tôi không muốn nó trông giống đồ ngủ. Điều này có thể được giải quyết dễ dàng với sự trợ giúp của một chiếc thắt lưng.

Đây là một ví dụ khác với trang phục: áo khoác giúp tôi tạo ra một đường thẳng đứng và thắt lưng giúp tôn lên vóc dáng của mình.

Và một lần nữa một chiếc thắt lưng trên chiếc váy đã làm cho tổng thể trông cân đối hơn.

Chiếc thắt lưng tạo ra sự tập trung vào vòng eo của tôi và giúp tôi trông mảnh mai hơn. Chiếc áo khoác nỉ tạo một đường dọc cho ngoại hình.

Chiếc váy này giống một chiếc váy ngủ. Tuy nhiên, chiếc thắt lưng và chiếc áo khoác đã khiến nó trông như trang phục lễ hội.

Bộ trang phục màu tím này rất đẹp, nhưng chính những chiếc thắt lưng mới giúp bộ trang phục trông nổi bật hơn.

Một chiếc váy đen đơn giản trông thật nhàm chán. Áo peplum và phụ kiện sáng màu sẽ khiến vẻ ngoài rất thú vị.

Dưới đây là một ví dụ trực quan về việc một chiếc thắt lưng được chọn đúng cách trông đẹp hơn bao nhiêu. Thắt lưng đi kèm như một bộ hoạt động kém. Chú ý đến các nút không cài. Tôi cũng đã tạo ra một cái nhìn mà chiếc váy kiểu áo sơ mi đóng vai trò như một chiếc áo bụi - một chiếc quần lót nhẹ mùa hè.

Theo Brightside