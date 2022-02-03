Điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu áo ngực không vừa vặn

Thời trang 03/02/2022 13:47

Bất kỳ phụ nữ nào đã từng cố gắng tìm kiếm một chiếc áo ngực hoàn hảo có lẽ đều biết có rất nhiều loại và lựa chọn cũng khó hơn. Mặc dù có rất nhiều sự lựa chọn nhưng nhiều phụ nữ trên thế giới vẫn mặc áo ngực sai kích cỡ. Có vẻ như một chiếc áo ngực không vừa vặn không phải là vấn đề lớn, nhưng liên tục mặc một chiếc áo quá nhỏ hoặc quá lớn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Sau đây là liệt kê một số ảnh hưởng tiêu cực nếu bạn mặc một chiếc áo ngực không vừa vặn ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào. Và nếu bạn muốn biết cách chọn áo ngực ưng ý thì hãy xem qua phần cuối của bài viết nhé.

1. Đau lưng, cổ và ngực

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu áo ngực không vừa vặn - Ảnh 1

Các nghiên cứu chỉ ra rằng áo ngực sai kích cỡ có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Những bệnh phổ biến nhất là đau lưng, đau cổ và đau ngực. Những chiếc áo lót không vừa vặn không có khả năng nâng đỡ tốt và gây ra áp lực dây đeo quá mức, có thể dẫn đến tư thế cơ thể sai và kết quả là gây đau ở các phần khác nhau của thân.

2. Nhức đầu

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu áo ngực không vừa vặn - Ảnh 2

Áp lực tăng thêm do áo ngực nhỏ cũng có thể dẫn đến đau đầu. Nếu áo ngực không vừa vặn, trọng lượng của bầu ngực sẽ kéo căng dây áo ngực và tạo thêm áp lực lên vai, có thể gây đau cổ và đau đầu. Thực tế đã chỉ ra rằng việc chỉnh sửa kích cỡ áo ngực sẽ khắc phục được vấn đề đau đầu một cách hiệu quả.

3. Biến dạng vai

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu áo ngực không vừa vặn - Ảnh 3

Áp lực dây đeo nói trên cũng có thể gây ra ảnh hưởng đến vai. Khi áo ngực không thể nâng đỡ tốt, trọng lượng quá lớn sẽ khiến dây áo ngực dính chặt vào vai người phụ nữ. Các nghiên cứu nói rằng việc mặc áo ngực nhỏ trong thời gian dài gây áp lực lên mô mềm của vai đến mức có thể gây ra biến dạng.

4. Các vấn đề về da

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu áo ngực không vừa vặn - Ảnh 4

Ngược lại, áo ngực quá rộng có thể không đủ nâng đỡ, khiến da ngực bị tổn thương. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự biến dạng ngực do trọng lực gây ra khiến da căng ở vùng trên của bầu ngực. Hơn nữa, những người tham gia nghiên cứu có bộ ngực nhỏ hơn cũng bị tổn thương da cũng như những người có bộ ngực lớn.

Cách chọn áo ngực vừa vặn

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể bạn nếu áo ngực không vừa vặn - Ảnh 5

Có một  phương pháp đo kích thước ngực của bạn để tìm được một chiếc áo ngực vừa vặn. Để chọn được chiếc áo ngực hoàn hảo, bạn cần biết 2 thông số: dây đeo và các đường cúp .

  • Để tìm kích thước vòng đeo, hãy đo xung quanh khung xương sườn, ngay dưới bầu ngực của bạn. Sau đó làm tròn kết quả đến số chẵn gần nhất.
  • Để tìm kích thước cúp ngực, hãy đo xung quanh vòng ngực của bạn đạt kích thước lớn nhất. Sau đó, trừ số đo vòng ngực của bạn với số đo vòng dây của bạn. Mỗi inch đại diện cho một kích thước áo cúp ngực, như 1 inch có thể là cúp áo A, 2 inch có thể là cúp áo B, v.v.

Lưu ý : Các tính toán này cung cấp giá trị trung bình; kích cỡ áo ngực có thể khác nhau đối với từng thương hiệu. Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy thoải mái khi mặc nó.

Theo Brightside

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