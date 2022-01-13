Paltal – Thương hiệu đồ mặc nhà cao cấp dành cho phái đẹp

Thời trang 13/01/2022 15:51

Paltal luôn tự tin mang đến cho phái những sản phẩm mẫu áo khoác, đồ bộ, đồ ngủ và nội y cao cấp để tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của phụ nữ Á Đông.

Nổi tiếng với các sản phẩm đồ bộ mặc nhà, không quá khi khẳng định rằng Paltal là một trong những thương hiệu số 1 dành cho phái đẹp. Nếu bạn chưa một lần ghé thử Paltal và sử dụng sản phẩm tới từ thương hiệu thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây. Chúng tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy, Paltal đã nỗ lực thế nào để có thể mang tới những sản phẩm chất lượng cho các chị em.

Đôi nét về thương hiệu thời trang cao cấp Paltal

Paltal hình thành và phát triển từ năm 1999 với sứ mệnh đồng hành cùng phái đẹp và phương châm “Vì Hạnh Phúc Nữ Giới”, Paltal luôn tự tin mang đến cho phái những sản phẩm mẫu áo khoác, đồ bộ, đồ ngủ và nội y cao cấp để tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của phụ nữ Á Đông với vẻ sang trọng trong phòng khách, gọn gàng nơi căn bếp nhỏ và quyến rũ, thu hút trong phòng ngủ. Tất cả các sản phẩm của Paltal đều được đảm bảo và bảo vệ An Toàn cho da theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14184-1 : 2011.

Hiện nay, thương hiệu thời trang Paltal đang sở hữu hàng trăm cửa hàng và các điểm bán cùng đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Các sản phẩm của Paltal đều được niêm yết một cách thống nhất về giá để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng khi mua hàng. Paltal sở hữu dây chuyền sản xuất khép kín, hiện đại theo công nghệ Nhật Bản từ ​​khâu thiết kế, dệt cho tới cắt, in và may, thêu. Chính bởi vậy, sản phẩm của Paltal được cung cấp ra thị trường luôn nhận được sự tin yêu của đông đảo quý khách hàng.

Bên cạnh việc mở rộng kinh doanh trực tiếp, Paltal còn phát triển website bán hàng online Shop.Paltal.vn để phục vụ nhu cầu mua sắm tại nhà cho phái nữ.

Chiêm ngưỡng sản phẩm đồ bộ mặc nhà của thương hiệu Paltal

Hiện nay, trên thị trường không khó để tìm thấy một thương hiệu bán đồ bộ mặc nhà cho phái đẹp, tuy nhiên để tìm một thương hiệu thời trang tốt, giá thành phù hợp không phải là điều dễ dàng. Với nhiều năm uy tín trên thị trường, Paltal là thương hiệu đồ mặc nhà đã và đang được rất nhiều người sử dụng nhờ sự uy tín và đảm bảo về chất lượng sản phẩm cho đến mẫu mã thiết kế đa dạng.

Dưới đây là các mẫu đồ bộ mặc nhà đang được ưa chuộng của Paltal để khách hàng chiêm ngưỡng và chọn mua. Các mẫu sản phẩm đa dạng, từ đồ mặc nhà phong cách quyến rũ cho đến những thiết kế đồ mặc nhà thể thao năng động.

Đồ bộ quần dài

Paltal – Thương hiệu đồ mặc nhà cao cấp dành cho phái đẹp - Ảnh 1

Đồ bộ mặc nhà quần dài mang vẻ trang nhã, lịch sự

Hướng đến khách hàng là phái nữ với phong cách hiện đại, trẻ trung. Bắt kịp nhu cầu ấy, Paltal đã cho ra mắt mẫu sản phẩm bộ đồ mặc nhà cho tiết trời xuân thu vô cùng cuốn hút.

  • Với chất liệu vải Lụa Nhung cao cấp mang đến cảm giác mềm mại, tuyệt vời nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp quý phái.
  • Phần tay được thiết kế lửng kết hợp với hoạt tiết ren thời trang và phong cách
  • Vẫn giữ được sự trang nhã và thể hiện được phong thái của quý cô thời hiện đại
  • Quần được thiết kế dáng dài, ống xuông với cạp chun giúp người mặc có sự thoải mái khi sử dụng.
  • Bộ đồ quần dài có cả kiểu cổ bẻ, cúc cho chị em thích sự kín đáo và mẫu cổ tròn năng động, thoải mái.

Ngoài ra, các mẫu sản phẩm đồ bộ quần dài của Paltal được thiết với màu sắc đa dạng cho chị em tha hồ lựa chọn

Đồ bộ thể thao

Paltal – Thương hiệu đồ mặc nhà cao cấp dành cho phái đẹp - Ảnh 2

Đồ bộ mặc nhà phong cách thể thao, năng động

Những bộ đồ mặc nhà mang phong cách thể thao năng động đến từ thương hiệu thời trang Paltal là một trong những sản phẩm được các chị em vô cùng yêu thích. Với chất liệu đa dạng, nhưng nổi bật nhất là chất liệu Silk lạnh thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt mỗi khi vận động nhiều.

Khi diện bộ đồ này, đảm bảo các chị em sẽ toát lên vẻ năng động, trẻ trung nhưng vẫn tôn lên vẻ nữ tính với những đường ôm cơ thể.

Bộ đồ mặc nhà phong cách thể thao của nhà Paltal được thiết kế với màu sắc trang nhã. Phù hợp cho chị em mặc ở nhà hay đi dạo phố hoặc tập gym hay yoga tại nhà.

Đồ bộ quần lửng

Paltal – Thương hiệu đồ mặc nhà cao cấp dành cho phái đẹp - Ảnh 3

Đồ bộ quần lửng thời trang cuốn hút

Phong cách sang chảnh ngày hè cho các quý cô ngay cả khi ở nhà chính là đồ bộ quần lửng đến từ thương hiệu thời trang Paltal. Sở hữu màu sắc tươi sáng, cùng thiết kế mới mẻ với đường vạt chữ V ở gấu phần lưng áo mang tới sự phá cách nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp hợp thời cho bộ trang phục diện ở nhà.

Trên đây là tổng hợp các mẫu sản phẩm đồ bộ mặc nhà đến từ thương hiệu thời trang Paltal. Hy vọng, qua bài viết này, các chị em đã có thêm một địa chỉ shopping đáng tin cậy với chất lượng tuyệt vời và giá thành phải chăng nhất.

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Mua Online tại: https://shop.paltal.vn

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