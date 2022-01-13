Nhà thiết kế thời trang hé lộ lý do tại sao quần jean nữ lại có chiếc túi nhỏ

Thời trang 13/01/2022 06:00

Một chiếc quần jean là một trang phục cơ bản trong tủ quần áo mà hầu như tất cả chúng ta đều có. Một chiếc quần jean tốt sẽ có thể sử dụng lâu dài và kết hợp được với hầu hết những trang phục khác. Tuy nhiên, bạn có bao giờ để ý rằng quần jean nữ có túi nhỏ hơn so với quần jean nam không?

Những chiếc túi trên quần jeans dành cho nữ giới đã từng là một chủ đề có nhiều ý kiến. Túi trong quần jean của phụ nữ có sự khác biệt đáng kể so với của nam giới. Quần jean nữ có túi nhỏ hơn so với quần jean được thiết kế cho nam giới. Nhưng tại sao lại như vậy?

Nhà thiết kế thời trang hé lộ lý do tại sao quần jean nữ lại có chiếc túi nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi kích thước túi của quần jeans nam và nữ? Hãy cùng tìm hiểu thử nhé!

Emily Keller, một nhà thiết kế thời trang, người đã làm việc trong ngành công nghiệp quần áo gần mười năm cuối cùng đã tiết lộ lý do tại sao lại có sự khác biệt ấy. 

Nhà thiết kế thời trang hé lộ lý do tại sao quần jean nữ lại có chiếc túi nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Túi quần jean nam có thể đựng vừa một chiếc điện thoại, ví tiền và chìa khóa, trong khi túi quần jean nữ thậm chí đôi khi còn quá nhỏ để có thể nhét vừa một đồng xu.

Keller đã lên trang web hỏi -đáp Quora để tiết lộ rằng có ba lý do có thể khiến quần jean nữ có túi nhỏ hơn.

Nhà thiết kế thời trang hé lộ lý do tại sao quần jean nữ lại có chiếc túi nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Lý do đầu tiên có thể là đó là một cách tiết kiệm. Trong khi duy trì kích thước túi nhỏ trên quần jean nữ, các công ty thiết kế và thời trang có thể tiết kiệm được một khoản chi phí mà nhờ đó sẽ có nguồn lợi kinh doanh hơn. Những thương hiệu không sản xuất túi trên quần jean nữ là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Nguyên nhân thứ hai có thể là do xu hướng thời trang luôn thay đổi. Theo Keller, quần jean của phụ nữ thời nay được thiết kế vừa vặn để tôn lên vóc dáng cơ thể và nhà thiết kế giải thích rằng nếu làm túi lớn hơn, sẽ tạo ra phần nhô trên chiếc quần và làm hỏng khả năng tôn dáng của trang phục.

Lý do thứ ba, theo Keller là nếu túi được may vào bên trong quần jean nữ, khu vực túi ở đó sẽ được may kéo dài ra. Dù vậy thì kích thước túi vẫn nhỏ mà thôi.

Tuy nhiên, Keller giải thích rằng lý do chính khi thiết kế chiếc túi trên quần jean nữ có kích thước nhỏ là để cắt giảm chi phí.

Nhà thiết kế thời trang hé lộ lý do tại sao quần jean nữ lại có chiếc túi nhỏ - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Túi đính kèm trên quần áo nữ đã là một cuộc bàn luận từ lâu rồi. Từ các hình ảnh memes đến những quý cô than phiền về những chiếc váy yêu thích cần có túi, đó đã trở thành một chủ đề phổ biến lâu nay. Một số người tin rằng quần áo phụ nữ có túi nhỏ hơn hoặc không có túi do đơn giản là các thương hiệu muốn khuyến khích bán túi xách để kiếm được nhiều nguồn lợi nhuận hơn. Vì vậy, để đảm bảo phụ nữ chọn một chiếc túi xách như một phụ kiện hay như một vật thiết yếu, các nhà sản xuất thời trang sẽ hiếm khi thêm vào những chiếc túi ít công dụng trong trang phục của các quý cô.

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