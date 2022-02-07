Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài

Thời trang 07/02/2022 18:00

Thời trang là một ngành công nghiệp phát triển không ngừng. Mỗi tuần, một xu hướng mới xuất hiện và chúng ta thường loại bỏ 90% quần áo của mình trước khi chúng thực sự không sử dụng được. Nhưng khi các xu hướng phát triển, khuynh hướng sáng tạo cũng phát sinh, trong đó chúng ta sẽ tìm cách để sử dụng lại và phá cách cho những bộ quần áo mà chúng ta đã có trong tủ quần áo.

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng quần áo cũ sẽ rất nhàm chán thì với cô Cait - một thợ may tài năng, cô ấy đã hướng dẫn chúng ta cách tạo ra vẻ ngoài độc đáo với những bộ quần áo cũ mà chúng ta đã sở hữu.

Từ những trang phục ở cửa hàng quần áo cũ đến thiết kế độc đáo mang cá tính riêng của cô ấy

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 1

 

Cách đây không lâu khi Caitlin Trantham - một người mẹ của 3 đứa con và vợ là một người lính thủy đã phát hiện ra tài năng và niềm đam mê đáng kinh ngạc của cô ấy. Cô ấy đã tự học cách may vá, những mối quan tâm khởi đầu của là chăn màn và nó trở thành sở thích của cô ấy, sau đó cô học cách biến những bộ quần áo đã cũ thành những thiết kế mới lạ.

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 2

Tính cách hoạt náo của cô ấy được phản ánh trong mỗi tác phẩm mà cô ấy tạo ra. Sự kết hợp giữa thời trang cổ điển và nhiều sáng tạo đã làm nên phong cách riêng của cô ấy. Và kết quả luôn là một bộ quần áo mà đôi khi khó tin là giống nhau khi bạn nhìn vào những bức ảnh trước và sau khi biến tấu.

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 3

 

Mua sắm tiết kiệm luôn là một trải nghiệm thú vị và đối với Cait. Với một người luôn thích tiết kiệm như cô ấy thì việc tìm kiếm những món đồ độc đáo với các tính năng thiết kế đặc biệt không thể tìm thấy ở mức giá tốt ở các thương hiệu thời trang bắt kịp xu hướng là điều tạo nên đam mê mãnh liệt.

Cô ấy “tặng” quần áo “cơ hội thứ hai” một cách “rất nguyên bản”.

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 4

Đó có thể là một chiếc váy cưới đã lên kệ trong nhiều tuần, một chiếc váy in họa tiết vui nhộn, hoặc một chiếc áo cổ điển cài cúc với các chi tiết thêu. Cait tìm kiếm các kiểu dáng, loại vải và chất liệu khác nhau có thể thay đổi để thỏa sức sáng tạo của mình.

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 5

Ngân sách là điều mà Cait luôn cân nhắc khi chọn mua quần áo từ các cửa hàng tiết kiệm ở địa phương. Cô thường chi không quá 10 đô la cho mỗi sản phẩm cô định thiết kế và cố gắng tận dụng tối đa từng chi tiết, tái sử dụng từng chi tiết.

Cùng một chiếc váy có thể được biến đổi hoàn toàn để tạo ra những vẻ ngoài khác nhau. Tùy thuộc vào thiết kế, Cait mất từ ​​2 giờ đến 2 ngày để hoàn thành một  bộ quần áo . Nhưng với những thiết kế công phu, nhiều chi tiết, cô có thể mất gần một tháng. Với một chút sáng tạo thì khả năng biến tấu là vô tận.

TikTok của cô ấy là nguồn cảm hứng cho những ngày chúng ta không biết nên mặc gì.

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 6

Ngay khi bắt đầu chia sẻ video về quá trình biến đổi những trang phục của mình trên  TikTok , cô ấy đã thu hút được sự chú ý của hàng nghìn người. Với mỗi chiếc váy, cô ấy nhắc nhở chúng ta rằng điều quan trọng nhất là luôn làm nổi bật cá tính của chính mình.

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 7

Cait tìm cách truyền cảm hứng cho những người theo dõi cô ấy sử dụng lại những gì họ đã có, dần dần đảo ngược những tác động mà ngành công nghiệp thời trang nhanh đã để lại đối với môi trường.

Bất cứ ai cũng có thể sáng tạo những phong cách mới lạ từ những trang phục đã cũ

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 8

Nếu bạn vẫn cần một nguồn cảm hứng lớn hơn để bắt đầu dự án tái tạo những bộ quần áo đã cũ của riêng mình, hãy cùng xem những bức ảnh đã được thu thập lúc trước và sau khi “cải tiến” để giúp bạn có thêm cảm hứng nhé. Cho dù bạn đang tìm kiếm một cách làm cụ thể hay chỉ là một người yêu thời trang đơn thuần, chắc chắn rằng bạn sẽ thích những thiết kế này.

Phiên bản được làm lại từ chiếc váy đã cũ khiến ai cũng say đắm

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 9

Biến tấu cho chiếc váy cưới hiện đại 

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 10

Phong cách Công chúa 

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 11

Từ phong cách thời trang để đi dạo công viên thành y phục nổi bật cho đêm tiệc

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 12

Cảm hứng cho ngày tươi trẻ

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 13

Những rung cảm của thời trang thập niên 60

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 14

Trang phục truyền thống

Biến quần áo cũ theo phong cách hiện đại vừa tiết kiệm lại cực kỳ nổi bật từ ý tưởng của cô thợ may đa tài - Ảnh 15

Cho quần áo cũ của bạn “cơ hội thứ hai” để tỏa sáng là một bước tiến tuyệt vời để thay đổi tư duy tiêu dùng. Đối với Cait, nâng cấp từ sản phẩm đã cũ là dự án cá nhân của cô ấy và cô ấy đã hướng dẫn chúng ta cách chúng ta có thể khám phá những cách khác nhau để “hồi sinh” quần áo cũ của mình. Đó có thể là một chiếc váy mà chúng ta mua và nghĩ rằng chỉ sử dụng nó một lần, nhưng sẽ luôn có khả năng mặc lặp lại và khiến nó trông như mới với những phong cách khác biệt hơn.

(Theo Brightside)

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