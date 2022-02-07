8 xu hướng thời trang bất ngờ gây sốt trở lại

Thời trang 07/02/2022 12:30

Sau một thời gian bị các tín đồ phong cách mới lạ khác làm lu mờ, những phong cách thời trang ngày xưa vừa quay trở lại với diện mạo cách tân, bắt "trend" chẳng kém ngày xưa.

Xu hướng thời trang của quá khứ hầu như luôn quay trở lại. Các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ những thập kỷ trước và diễn giải các xu hướng theo một cách mới. Thời trang ngày nay kết hợp một số đặc điểm đặc biệt nhất của các thời đại trước và sự đa dạng này mang đến cho mọi người cơ hội tìm thấy thứ họ thích.

Dưới đây là những xu hướng thời trang đến từ quá khứ đang dần hot trở lại.

Tóc Bob

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Vào những năm 1920, rất nhiều phụ nữ đã cắt mái tóc dài của mình. Kiểu tóc phổ biến nhất lúc bấy giờ là khi tóc dài đến dái tai (tóc bob). Kiểu tóc phổ biến này có thể là có phần mái hoặc không có, suôn mượt hoặc có các lọn tóc xoăn. Cũng giống như 100 năm trước, ngày nay các loại bobs phổ biến trở lại và được ưa chuộng.

Cổ áo tu sĩ

8 xu hướng thời trang bất ngờ gây sốt trở lại - Ảnh 2

 

Một trong những xu hướng chính của năm 2021 là cổ áo bánh bèo kích thước lớn được gọi là  cổ áo tu sĩ . Kiểu cổ áo này được sử dụng nhiều vào đầu thế kỷ 20 và những năm 1980. 

Ngày nay, không chỉ có thể diện chiếc áo kiểu cổ này với những chiếc váy mà còn có thể kết hợp nó với áo len và quần jean yêu thích của mình.

Váy nữ tính in họa tiết hoa và quả mọng

8 xu hướng thời trang bất ngờ gây sốt trở lại - Ảnh 3

 

Những chiếc váy theo phong cách thập niên 1950 và 1960 hiện đang được ưa chuộng bởi những người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn đến thế giới thời trang. Đặc điểm nổi bật của những chiếc váy này là phom dáng nữ tính, màu sắc tươi sáng và họa tiết in hoa lãng mạn. 

Ví dụ, người mẫu kiêm nhà thiết kế Harley Viera-Newton rất thích những chiếc váy in hoa anh đào.

Những bộ đồ đơn sắc tươi sáng

8 xu hướng thời trang bất ngờ gây sốt trở lại - Ảnh 4

 

Thời trang của những năm 1970 có rất nhiều màu sắc khác nhau. Bộ đồ đơn sắc là thứ cần có đối với bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ thời trang nào và mọi người thực sự thích mặc chúng với áo cổ lọ. 

Vào năm 2021, những bộ quần áo này đã phổ biến trở lại. Màu xanh lá cây có lẽ là màu được yêu thích nhất .

Big Bob

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Các chuyên gia thời trang cho rằng mái tóc huyền thoại của Diana Spencer đang hot trở lại. Những người nổi tiếng như Hailey Baldwin và Kaia Gerber đã thử nghiệm các phiên bản hiện đại của kiểu tóc nổi tiếng của Công nương Anh.

Áo nịt ngực

8 xu hướng thời trang bất ngờ gây sốt trở lại - Ảnh 6

 

Vào những năm 1980, nhờ Madonna, áo nịt ngực trở nên phổ biến như một món đồ trang phục chính thức chứ không chỉ là đồ lót. Sau đó, món đồ này biến mất một thời gian và sau đó trở lại vào những năm 2000. Chúng được mặc với quần áo hàng ngày - như quần và váy. 

Vào năm 2021, xu hướng này đã quay trở lại. Bạn có thể mặc một chiếc áo corset lãng mạn cùng với quần jean.

Môi thạch

8 xu hướng thời trang bất ngờ gây sốt trở lại - Ảnh 7

 

Trong những năm gần đây, phụ nữ sành điệu ưa chuộng son môi lì. Nhưng một số người đã cảm thấy mệt mỏi với những kết cấu này, vì vậy vào năm 2021, môi bóng và môi thạch đã hot trở lại. Đồng thời, môi bóng nhạt không phải là một xu hướng chống lại xu hướng, chúng chỉ là một lựa chọn khác.

Quần ống thụng

8 xu hướng thời trang bất ngờ gây sốt trở lại - Ảnh 8

 

Vào những năm 2000, văn hóa hip-hop thực sự phổ biến, vì vậy giới trẻ bắt đầu mặc quần rộng với áo ngắn hoặc áo phông.

Thời trang đường phố của năm 2021 nhắc nhở chúng ta về thời điểm đó và quần baggy đã được ưa chuộng trở lại.

An Nhiên (Theo Brightside)

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