9 sai lầm dở tệ về thời trang mùa đông hầu hết chị em đều mắc phải mà không hề nhận ra

Sau đây là những sai lầm mà các cô gái thường mắc phải nhất khi diện đồ mùa đông và cách tránh chúng.

Trên thực tế, tất cả những gì cần làm để luôn có phong cách thời trang ngay cả khi tiết trời buốt lạnh là tính đến màu sắc và kiểu dáng của áo khoác ngoài khi lựa chọn các phụ kiện còn lại khác của trang phục. Ngoài ra, có một số chi tiết đơn giản có thể tạo “giao diện” bình thường thành vẻ ngoài hút ánh nhìn chỉ bằng cách phối hợp các màu sắc mới.

Sự kết hợp của áo khoác ngoài với cổ trần thường làm “hỏng” vẻ ngoài vì khoảng hở này cho thấy tất cả các lớp quần áo bên dưới áo khoác ngoài của chúng ta và tạo ra ấn tượng về sự thiếu chỉn chu. Các chuyên gia thời trang khuyên bạn nên bổ sung cho áo khoác ngoài của chúng ta một chiếc khăn phù hợp. Nó sẽ tăng thêm sự sang trọng và nữ tính cho diện mạo của chúng ta. Tốt nhất bạn không nên buộc khăn quá chặt để không tách phần đầu ra khỏi cơ thể một cách thiếu tự nhiên. Điều này sẽ cung cấp cho cái nhìn một sự nhẹ nhàng và tươi mới nhất định.

Tạo ra một cái nhìn mất cân đối với áo khoác giả lông thú

Có một số chi tiết cần xem xét để trông thanh lịch trong một chiếc áo khoác giả lông thú. Chloée Ohayon-Crosby, một nhà thiết kế trang phục và chuyên gia về thời trang khuyến nghị:

Tính đến chiều dài của áo khoác. Một chiếc áo khoác dài vừa phải hoặc dài maxi có xu hướng trông trang trọng hơn, trong khi một chiếc áo khoác ngắn thường giản dị hơn. Nhưng nếu bạn muốn mặc một chiếc áo khoác ngắn trong bối cảnh trang trọng, chỉ cần kết hợp nó với một chiếc váy dài ngang lưng hoặc kết hợp với quần dài và giày cao gót.

Mang phụ kiện tối giãn để tạo ra một cái nhìn chỉnh chu. Thay vì trang bị nhiều phụ kiện, tốt hơn là chọn một số phụ kiện mỏng và tối giản hoặc chỉ một món đồ trang sức lớn. Ví dụ, bạn có thể đeo một số vòng tay nhỏ, một chiếc nhẫn và hoa tai đinh tán.

Nếu bạn không có kế hoạch cho một bộ trang phục hàng ngày thì đeo một chiếc đồng hồ đeo tay lớn và hoa tai vòng sẽ giúp bạn trông thật phong cách. Để có một cái nhìn táo bạo hơn, bạn có thể bổ sung cho bộ trang phục bằng một chiếc mũ sẫm màu và kính râm.

Mặc áo khoác giả lông thú có tông màu trung tính hoặc một màu đậm với áo khoác đơn sắc. Ví dụ: nếu bạn định tạo ra một diện mạo thông thường hàng ngày, bạn có thể khoác một chiếc áo khoác giả lông với màu sắc dịu hơn với áo len trắng, quần jean sẫm màu và giày đen trắng. Nếu muốn tạo vẻ ngoài tươi sáng, bạn có thể chọn áo khoác sáng màu và quần áo đơn sắc hoặc ngược lại, kết hợp áo khoác sáng màu với váy đỏ tươi và bốt màu nâu sẫm với giày gót thấp.

Chọn túi kết hợp với áo khoác

Áo khoác phao đặc biệt dễ nhìn và hút mắt trong thời tiết lạnh. Tuy nhiên, việc đeo túi đeo chéo có quai mảnh với những chiếc áo khoác này khá rắc rối. Hơn nữa, những chiếc túi nhỏ trên nền của một chiếc áo khoác dày dặn có thể làm cho hình bóng trở nên khổng lồ về mặt thị giác. Đó là lý do tại sao trong những trường hợp này, Marianne Theodorsen, chuyên gia về túi của Vogue Scandinavia khuyên bạn nên chọn phiên bản to hơn của túi tote cổ điển.

Kết hợp áo khoác ngoài và váy ngắn không đúng cách

Thông thường, các cô gái chọn váy ngắn kết hợp với áo khoác phồng hoặc áo khoác giả lông để khoe đôi chân thon gọn trong mùa đông. Nó trông không đẹp mắt về mặt thẩm mỹ vì dù sao chiếc váy cũng không được nhìn thấy và nhìn tổng thể có thể tạo ra ấn tượng rằng không có gì bên dưới chiếc áo khoác ngoài. Đó là lý do tại sao huấn luyện viên phong cách Aloïs Guinut tin rằng sự bổ sung tốt nhất cho váy ngắn là áo khoác ngoài dài hơn, áo midi hoặc maxi.

Mang đến vẻ ngoài không thống nhất với mũ đội đầu không phù hợp

Không phải bất kỳ chiếc mũ nào cũng hợp với áo khoác mùa đông. Theo các chuyên gia, một số loại mũ như mũ nồi trông sẽ không hợp với áo khoác ngoài dùng cho mùa đông. Những phụ kiện này tốt nhất nên mặc với áo khoác mỏng.

Mặc áo khoác ngắn với áo len dài

Nhà tạo mẫu Sally McGraw vạch ra rằng độ dài của một chiếc áo khoác mùa đông phải đủ để che tất cả các lớp quần áo. Áo len dài hoặc áo len cổ lọ phù hợp nhất với áo khoác dài đến đầu gối. Điều này là do một chiếc áo len lấp ló bên dưới chiếc áo khoác ngắn trông khá lạ và cắt cơ thể thành nhiều phần về mặt trực quan, điều này có thể khiến dáng người trông không hài hòa: chân có vẻ ngắn hơn và cơ thể có vẻ rộng hơn so với thực tế.

Chọn một chiếc thắt lưng lỗi thời cho áo khoác dạ

Áo khoác xuông không nhất thiết phải phồng. Các chuyên gia thời trang khuyên bạn nên tạo vẻ ngoài thanh lịch hơn với sự hỗ trợ của một chiếc thắt lưng mang lại vẻ ngoài thanh lịch hơn. Nhưng chúng ta không nói về các phiên bản lỗi thời của áo khoác lông xù với một chiếc thắt lưng được may trên chúng. Thắt eo bằng thắt lưng da có khóa có thể là một giải pháp phong cách tuyệt vời hơn.

Theo Brightside