Bị đứng tên đi vay nợ, Han Soo Hee phải trả cho mẹ mình món nợ khổng lồ khiến netizen xứ kim chi phẫn nộ thay chính chủ

Sao quốc tế 09/03/2022 16:11

Han So Hee đã biết về các khoản nợ của mẹ khi 20 tuổi, nhưng không nghĩ mẹ cô lại mắc nợ một số tiền lớn như vậy vì họ đã không liên lạc trong nhiều năm.

Khi các báo cáo cho thấy mẹ cô đã lừa đảo những người và vay tiền vào tên của So Hee vào năm 2020, nữ diễn viên đã thay mặt mẹ xin lỗi các nạn nhân. Cô ấy đã biết về các khoản nợ của mẹ khi 20 tuổi, nhưng không nghĩ mẹ cô lại mắc nợ một số tiền lớn như vậy vì họ đã không liên lạc trong nhiều năm. Cha mẹ cô đã ly hôn khi cô 5 tuổi, và So Hee đã sống với bà của mình kể từ đó.

Tuy nhiên, So Hee vẫn nhận trách nhiệm cho mẹ mình vì đó chỉ là nghĩa vụ đạo đức khi làm như vậy và làm việc chăm chỉ để trả hết nợ. May mắn thay, không mất quá nhiều thời gian để sự nghiệp của So Hee cất cánh và cuối cùng cô cũng đã trả hết nợ.

Bị đứng tên đi vay nợ, Han Soo Hee phải trả cho mẹ mình món nợ khổng lồ khiến netizen xứ kim chi phẫn nộ thay chính chủ - Ảnh 1

Theo Skye Daily, So Hee đã mua một biệt thự sang trọng tại Villadegreeum Acheon-dong, thành phố Guri, Gyeonggi-do trị giá 1,95 tỷ Won Hàn Quốc mà không cần thế chấp. Nữ diễn viên đã trả toàn bộ tài sản bằng tiền mặt. Khu phố mới của cô được biết đến là nơi có nhiều nhà văn và người nổi tiếng hàng đầu. Khi mua ngôi nhà này, cô đã trở thành hàng xóm của Hyun Bin, Son Ye Jin, Oh Yeon Seo và người sáng lập JYP Entertainment Park Jin Young.

Sau tin tức về việc mua nhà, cư dân mạng đã đổ xô chúc mừng So Hee vì họ biết cô ấy đã làm việc chăm chỉ như thế nào để trả nợ cho mẹ mình trong khi đang trên đà tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Họ nhận xét: “Chà, thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt thật là một động thái linh hoạt”, “Cô ấy làm việc chăm chỉ như một con ong vậy. Tôi nóng lòng muốn xem thêm các dự án phim mới của cô ấy” và “Bạn đã làm việc chăm chỉ, hy vọng bạn và bà của bạn sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. ”

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