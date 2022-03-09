Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính

Sau thành công của vai Tiểu Phong trong Đông Cung, những phim sau này của Bành Tiểu Nhiễm khiến cô bị chê bai vì đang xuống hạng nhan sắc trầm trọng. Điển hình như trong phim mới là Vi Hữu Ám Hương Lai của Vu Chính, Bành Tiểu Nhiễm xấu khó tả trong kiểu trang phục lai giữa đồ nô tỳ thời xưa và áo chống nắng hiện đại.

Chưa dừng lại ở đó, loạt hoa nhí với màu sắc siêu sến cộng thêm phần váy phồng quá khổ khiến bụng cô to bất thường. Kiểu búi tóc Na Tra cũng khiến khuôn mặt nữ diễn viên mất cân đối. Điều đáng nói là không chỉ Bành Tiểu Nhiễm mà Tôn Di, Trương Nam và Châu Dã cũng diện những bộ cánh "quê xệ".