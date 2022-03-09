Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính

Sao quốc tế 09/03/2022 15:47

Hình ảnh tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm bị dìm đẹp trong phim của Vu Chính.

Sau thành công của vai Tiểu Phong trong Đông Cung, những phim sau này của Bành Tiểu Nhiễm khiến cô bị chê bai vì đang xuống hạng nhan sắc trầm trọng. Điển hình như trong phim mới là Vi Hữu Ám Hương Lai của Vu Chính, Bành Tiểu Nhiễm xấu khó tả trong kiểu trang phục lai giữa đồ nô tỳ thời xưa và áo chống nắng hiện đại.

Chưa dừng lại ở đó, loạt hoa nhí với màu sắc siêu sến cộng thêm phần váy phồng quá khổ khiến bụng cô to bất thường. Kiểu búi tóc Na Tra cũng khiến khuôn mặt nữ diễn viên mất cân đối. Điều đáng nói là không chỉ Bành Tiểu Nhiễm mà Tôn Di, Trương Nam và Châu Dã cũng diện những bộ cánh "quê xệ".

Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính - Ảnh 1
Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính - Ảnh 2

Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính - Ảnh 3

Hình ảnh xinh đẹp của nàng Tiểu Phong trong Đông cung đã tạo nên thương hiệu của Bành Tiểu Nhiễm

Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính - Ảnh 4

Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính - Ảnh 5

Tạo hình của Bành Tiểu Nhiễm trong phim của Vu Chính khiến fan lắc đầu ngao ngán

Fan từng say đắm nhan sắc của nàng Tiểu Phong gần như vỡ mật với hình ảnh mới này. Chỉ trách Bành Tiểu Nhiễm quá xui bởi các dự án gần đây của Vu Chính bị đánh giá thấp cả về hình thức lẫn nội dung. 

Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính - Ảnh 6 
Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính - Ảnh 7
Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính - Ảnh 8 

Bành Tiểu Nhiễm bị dìm nhan sắc trong phim mới của Vu Chính - Ảnh 9

Không chỉ Bành Tiểu Nhiễm, tạo hình của các mĩ nhân khác cũng khá 'chán'

 

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