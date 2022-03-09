Con gái tái hôn sau 3 tháng ly hôn, mẹ Từ Hy Viên phải uống thuốc "chống nghẹn"?

Sao quốc tế 09/03/2022 14:38

Mẹ Từ Hy Viên đã sốc tột độ và bày tỏ thái độ phẫn nộ với con gái vì cô bí mật tái hôn với ca sĩ Hàn Quốc sau khi chia tay Uông Tiểu Phi,

Thông tin gây chấn động làng giải trí Hoa - Hàn nhất những ngày nay chính là chuyện nữ chính của Vườn sao băng - Từ Hy Viên tuyên bố đã kết hôn với Koo Jun Hyeop (DJ Koo). Cả hai từng là tình đầu của nhau và có chuyện tình từ 1999-2000. Trong thời gian 3 tháng ly hôn chồng cũ là Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên luôn gọi điện trò chuyện với bạn trai cũ. Chuyện gì đến cũng đến, cô nhận được lời cầu hôn của DJ Koo.

Con gái tái hôn sau 3 tháng ly hôn, mẹ Từ Hy Viên phải uống thuốc 'chống nghẹn'? - Ảnh 1

Con gái tái hôn sau 3 tháng ly hôn, mẹ Từ Hy Viên phải uống thuốc 'chống nghẹn'? - Ảnh 2

Từ Hy Viên kết hôn với ca sĩ DJ Koo sau 3 tháng ly hôn Uông Tiểu Phi

Nhận được tin con gái tái hôn chỉ sau thời gian ngắn ly hôn, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên tức nghẹn đến mức huyết áp tăng cao, phải uống thuốc để giữ bình tĩnh. Bà cho biết, hai mẹ con xảy ra chiến tranh lạnh vì sự việc này khiến bà không thể chấp nhận được: "Đại S không hề nói cho tôi chuyện tái hôn, tôi đã sốc nặng khi biết tin". Bên cạnh đó, mẹ của Đại S cũng gay gắt với chàng rể mới: "Tôi không có gì để nói, tôi không biết gì cả. Đừng hỏi tôi, con gái tôi vui là được rồi. Đó là chồng của con bé, không phải chồng của tôi".

Con gái tái hôn sau 3 tháng ly hôn, mẹ Từ Hy Viên phải uống thuốc 'chống nghẹn'? - Ảnh 3

Mẹ của Từ Hy Viên tức nghẹn đến mức phải uống thuốc vì quyết định của con gái

Khi được hỏi thêm về chuyện, DJ Koo sẽ đưa Đại S sang Hàn Quốc sinh sống, mẹ của nữ diễn viên tỏ ý khó chịu: "Không được, không thể nào! Hy Viên sẽ không làm những chuyện điên rồ như vậy đâu. Ai sẽ chăm sóc mấy đứa con? Tôi không hề biết cái cậu Hàn Quốc kia. Con bé không hề nói với tôi chuyện kết hôn. Lúc nó với Uông Tiểu Phi kết hôn, nó cũng chẳng nói gì cả, tôi thậm chí cũng chẳng được gặp mặt con rể lần nào. Tới lần này lại y như vậy". Tuy nhiên, mẹ của Từ Hy Viên vẫn bày tỏ nỗi lòng của một người mẹ: "Biết làm sao bây giờ, tôi đương nhiên mong con gái được hạnh phúc. Nó đã lớn tuổi rồi, cũng muốn có 1 ai đó ở bên cạnh".

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