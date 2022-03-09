Lý do 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không phải hình mẫu thẩm mỹ phổ biến

Được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Trung Quốc, Lưu Diệc Phi có cả nhan sắc và khí chất được xem là một trong những hình mẫu của sắc đẹp. Thế nhưng, người đẹp không phải là một hình mẫu thẩm mỹ phổ biến.
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Làng giải trí Hoa ngữ luôn tự hào khi có một "thần tiên tỷ tỷ" là Lưu Diệc Phi. Bước ra từ bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, người đẹp họ Lưu đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng nhan sắc được ví như "tiên nữ hạ phàm". Nữ diễn viên vừa đẹp tao nhã, vừa có thần thái lạnh lùng, điều mà khiến cô nổi bật giữa đám đông, cuốn hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, mỹ nhân này lại không phải là một hình mẫu thẩm mỹ phổ biến.
Nhiều người cho rằng làn da và vóc dáng Lưu Diệc Phi đều đẹp đến độ hoàn hảo, cộng thêm tính cách lạnh lùng nên chỉ cần nhìn thoáng qua đã để lại ấn tượng sâu sắc. Trong đám đông, người ta ấn tượng với Lưu Diệc Phi không hoàn toàn vì gương mặt. Vẻ đẹp của mỹ nhân này thực sự không nằm ở những nét riêng biệt trên mặt mà nằm ở tổng thể. Vì vậy, phẫu thuật thẩm mỹ không thể khiến bạn giống Lưu Diệc Phi. Phong thái, chiều cao cũng vô cùng quan trọng.
Phẫu thuật thẩm mỹ thiên về thay đổi những chi tiết trên khuôn mặt, nhưng bố cục các đường nét đó thì không thể thay đổi. Vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi không nằm ở từng bộ phận mà ở tổng thể. Ngũ quan trên gương mặt cô nằm ở những vị trí gần như hoàn hảo. Khung xương mặt rất đẹp, vòm xương hài hòa, góc nghiêng không quá cao cũng không quá thấp, trán đầy đặn, cằm hơi hếch, lông mày và sống mũi không khuyết điểm.
Dù đi thẩm mỹ để có mắt, mũi, miệng giống hệt Lưu Diệc Phi nhưng chỉ cần sai vị trí và tỷ lệ thì vẫn không có được một nửa nhan sắc của cô ấy.
Ngoài ra, nếu ai cũng có thể chỉnh sửa để giống Lưu Diệc Phi thì nữ diễn viên đâu còn là "thần tiên tỷ tỷ" từ trước đến nay. Chính vì sở hữu vẻ đẹp tổng thể hoàn hảo mà nhan sắc Lưu Diệc Phi tựa như báu vật dù có muốn "sao chép" cũng không thể được.