Lý do 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi không phải hình mẫu thẩm mỹ phổ biến

Làng giải trí Hoa ngữ luôn tự hào khi có một "thần tiên tỷ tỷ" là Lưu Diệc Phi. Bước ra từ bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp, người đẹp họ Lưu đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng nhan sắc được ví như "tiên nữ hạ phàm". Nữ diễn viên vừa đẹp tao nhã, vừa có thần thái lạnh lùng, điều mà khiến cô nổi bật giữa đám đông, cuốn hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, mỹ nhân này lại không phải là một hình mẫu thẩm mỹ phổ biến.

Nhiều người cho rằng làn da và vóc dáng Lưu Diệc Phi đều đẹp đến độ hoàn hảo, cộng thêm tính cách lạnh lùng nên chỉ cần nhìn thoáng qua đã để lại ấn tượng sâu sắc. Trong đám đông, người ta ấn tượng với Lưu Diệc Phi không hoàn toàn vì gương mặt. Vẻ đẹp của mỹ nhân này thực sự không nằm ở những nét riêng biệt trên mặt mà nằm ở tổng thể. Vì vậy, phẫu thuật thẩm mỹ không thể khiến bạn giống Lưu Diệc Phi. Phong thái, chiều cao cũng vô cùng quan trọng.