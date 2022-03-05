Dàn phim Hoa ngữ phát sóng vào tháng 3: Sự 'so kè' của Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong tháng 3/2022, hàng loạt phim Trung Quốc sẽ lần lượt được ra mắt công chúng. Đặc biệt, phim của Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh , Địch Lệ Nhiệt Ba , Triệu Lộ Tư rất đáng được mong chờ.

"Mộng Hoa Lục" kể về nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - cô chủ một quán trà không may bị hôn phu (Trần Hiểu) từ hôn. Tên này trước đó đã đậu Thám Hoa (hạng 3) cuộc thi Đình, sau đó dọn lên kinh thành sinh sống. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, nữ chính lên chốn kinh thành xa hoa để tìm lại kẻ đã phụ tình mình năm xưa, làm rõ mọi chuyện. Trên đường đi, Phán Nhi đã cứu giúp nhiều người phụ nữ khác cũng phải chịu thiệt thòi.

Mộng Hoa Lục là một bộ phim truyền hình cổ trang do Dương Dương đạo diễn, biên kịch bởi Trương Nguy với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Lâm Duẫn, Liễu Nham. Phim dựa trên bộ hí kịch kinh điển "Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần" của Quan Hán Khanh. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi nên được khán giả mong chờ.

Thả thí thiên hạ

"Thả thí thiên hạ" là bộ phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Khuynh Linh Nguyệt. Nội dung chính xoay quanh hành trình chinh phục thiên hạ của nữ chính Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư). Nàng còn có một tri kỷ đồng hành cùng đó là Hắc Phong Tức (Dương Dương).

Dù quen biết và làm bạn với nhau hơn 10 năm nhưng cả hai vẫn như cặp “oan gia”, họ không ít lần cãi vã và chẳng khi nào nhường nhịn nhau. Lâu dần, Bạch Phong Tịch và Hắc Phong Tức cũng nảy sinh tình cảm với đối phương. Tuy nhiên, cả hai mang trên người trách nhiệm bảo vệ giang sơn khác nhau nên đành gạt bỏ tình cảm qua một bên để hoàn thành nhiệm vụ của mình, thậm chí có phải đối đầu với nhau.

Ngự Giao Ký

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Ngự Giao Ký của Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh là thế giới nơi con người và yêu quái cùng tồn tại, thuật lại câu chuyện tình yêu giữa ngự linh sư Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) và thế tử giao nhân Trường Ý (Nhậm Gia Luân). Họ phá bỏ xiềng xích, vượt qua muôn vàn gian khổ để ở bên nhau, cùng nhau bảo vệ chúng sinh.

Hạnh Phúc đến vạn gia

"Hạnh phúc đến vạn gia" kể về quá trình trưởng thành của một cô gái thôn quê trở thành cô gái thành thị. Triệu Lệ Dĩnh đóng vai cô thôn nữ Hạnh Phúc, được gả đến Vạn Gia làm dâu.

Tại đây, những xung đột giữa cô và mẹ chồng liên tục xảy ra, cho đến một ngày cô đứng lên đòi "hạnh phúc" cho chính bản thân mình. Hạnh Phúc làm đơn ly hôn với chồng, bất chấp mọi lời đàm tiếu một mình từ bỏ cuộc sống thôn quê lên thành phố làm lại cuộc đời.