Triệu Lệ Dĩnh gây hoang mang vì thân hình cò hương 'mỏng như tờ giấy'

Sao quốc tế 02/03/2022 16:54

Mới đây, cư dân mạng bắt gặp khoảnh khắc nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ở phim trường "Dã man sinh trưởng".

Vào sáng ngày 2/3, cư dân mạng bắt gặp khoảnh khắc nữ diễn viên ở phim trường Dã man sinh trưởng. Xuất hiện trong video, Triệu Lệ Dĩnh khiến dân tình xuýt xoa không ngớt với nhan sắc vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn.

Tuy nhiên, thân hình gầy gò của cô nàng như thể ngọn gió ngang qua có thể cuốn bay khiến nhiều người không khỏi hoang mang cho nữ diễn viên. Đối với nữ diễn viên thì phần xương cổ cũng khá thon gọn nhưng tạo cảm giác trông qua cùng gầy gò. Có vẻ như là quá trình quay phim khá vất vả nên cô đã có khoảng thời gian ép cân quá mức khiến cân nặng giảm mạnh đã làm người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên.

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Thân hình gầy gò khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng - Ảnh: Internet

Mặc dù "Dã man sinh trưởng" vẫn chưa chính thức hoàn thành, nhưng vẫn lan tỏa được cảm hứng và năng lượng tích cực cho khán giả khi xem phần giới thiệu câu chuyện và tình tiết phim. Đồng thời, người hâm mộ hy vọng với sự chăm chỉ, nhiệt tình làm việc không màn ngày đêm, Triệu Lệ Dĩnh và bộ phim sẽ đạt kết quả tốt khi phát sóng.

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Nữ diễn viên đang bận rộn cho bộ phim 'Dã man sinh trưởng' - Ảnh: Internet

Bộ phim là một trong những dự án phim Hoa ngữ chưa lên sóng được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại. Bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp, lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bác Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bác Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp, vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công. 

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Vẻ cô đơn, lạc lõng của Triệu Lệ Dĩnh khi tham gia các sự kiện không khỏi khiến các fan xót xa và chạnh lòng bởi vì ít nhiều gì cô cũng được xếp vào sao hạng A.

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