Triệu Lệ Dĩnh bận rộn đóng phim mới nhưng lại khiến fan lo lắng vì bước đi tập tễnh, khó khăn

Điều đáng chú ý ở đây chính là hành động của Triệu Lệ Dĩnh. Có vẻ như chấn thương trên lưng tái phát, nên sau khi xuống xe, nàng tiểu hoa đã đặt tay lên eo với những bước đi khập khiễng.

Mới đây, bức ảnh Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dã man sinh trưởng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong ảnh, nữ diễn viên mặc một chiếc áo khoác dày, đội mũ và đeo khẩu trang bịt kín mặt.

Việc Triệu Lệ Dĩnh bị thương ở thắt lưng không phải là chuyện gần đây. Trong quá trình quay bộ phim Cung tỏa trầm hương, Dĩnh Bảo đã ngã từ trên lưng ngựa xuống, đau đến mức không thể đứng dậy được. Đến bây giờ vẫn để lại di chứng, không thể chữa khỏi.

Hiện tại dự án phim Dã man sinh trưởng đang trong giai đoạn hoàn thiện những cảnh quay cuối cùng. Hy vọng với sự chăm chỉ, nhiệt tình và hết mình này, Triệu Lệ Dĩnh và Dã man sinh trưởng sẽ đạt được một kết quả tốt khi phát sóng.

Trước đó, bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đã được Tổng cục cấp giấy phép phát sóng. Theo đó, phim chính thức qua ải kiểm duyệt từ ngày 25 tháng 1 với thời lượng 40 tập phim. Phim dự kiến sẽ phát sóng trên Youku trong quý 1 năm 2022.

Đây là thông tin khiến fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh rất phấn khởi vì sau thời gian dài chờ đợi, bộ phim cũng đã chính thức qua ải lớn. Có thể nói vòng kiểm duyệt luôn là điều các đoàn phim cảm thấy lo lắng nhất bởi những yêu cầu khắt khe. Thậm chí nhiều bộ phim buộc phải chỉnh sửa hoặc cắt bỏ bớt số tập phim thì mới có thể lấy được giấy phép phát sóng.

Thời điểm phim trong giai đoạn sản xuất đã xuất hiện không ít ý kiến trái chiều về nữ chính của phim. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với CCTV, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã có những chia sẻ về quá trình làm phim cũng như lý do mà ông chọn Triệu Lệ Dĩnh vào vai diễn "nặng ký" này.

Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh là ứng cử viên số một cho vai nữ chính nhưng vì một vài nguyên nhân nên chưa thể thống nhất hợp tác ngay. Dù vài năm sau có tiếp xúc thêm rất nhiều diễn viên nhưng đều cảm thấy không phù hợp. Tìm kiếm tới lui, cuối cùng duyên số đưa đẩy, vai diễn này lại thuộc về Triệu Lệ Dĩnh - người phù hợp nhất.

Hạnh Phúc đến vạn gia thuộc thể loại đương đại, nông thôn, được chuyển thể từ tác phẩm tiểu thuyết Thu Cúc Truyền Kỳ, là câu chuyện kể về một cô gái có tên Hạnh Phúc (do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai), người đã lớn lên dưới nhiều thử thách về sự nghiệp và hôn nhân, tình yêu và tình cảm.

Hà Hạnh Phúc được gả đến Vạn Gia Trang nhưng lại có cuộc sống hôn nhân không mấy êm ấm, thường bị mẹ chồng ức hiếp, không chịu được mà phải ly hôn. Hậu ly hôn cô bị người đời đàm tiếu, quyết từ bỏ cuộc sống nông thôn lên thành thị làm lại cuộc đời.

Hạnh Phúc đến vạn gia được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong. Sự đồng điệu trong hôn nhân của nữ diễn viên và vai diễn có lẽ là thế mạnh, cũng là cầu nối khiến khán giả dễ dàng đồng cảm hơn khi xem phim.