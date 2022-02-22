Đẹp mỹ miều nhưng Cúc Tịnh Y lại bị trai đẹp ‘ngó lơ’ tại phim trường ‘Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4’

Mới đây, một số tư liệu hậu trường cho thấy, tuy là hai nhân vật chính trong phim nhưng Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn vẫn chưa hoàn toàn thoải mái khi ở cạnh nhau.

Cụ thể, sau khi cùng nhau quay xong một cảnh phim, Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn và Mao Hiểu Tuệ đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi, tranh thủ chỉnh trang lại y phục trước khi bước vào cảnh tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều lúc Cúc Tịnh Y chỉ đứng một mình, dường như rất khó để hòa nhập vào bầu không khí thân thiết của Trần Triết Viễn và Mao Hiểu Tuệ.

Dù rằng vẫn chưa có sự thân thiết rõ ràng nào giữa các diễn viên của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 nhưng ít nhất tất cả mọi người vẫn đang khá nghiêm túc quay phim.

Khác với các dự án trước, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp là một thương hiệu phim nổi tiếng, được đầu tư khá khủng. Chính vì vậy dàn cast tuyệt đối không thể lơ là, thậm chí không có nhiều tiếng nói trên đoàn phim. Ngay cả vấn đề tạo hình, trang điểm, Cúc Tịnh Y cũng không được tự ý thay đổi.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp được chuyển thể từ tác phẩm game cùng tên và được xếp vào những bộ phim cổ trang kinh điển của Trung Quốc. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 ra mắt năm 2005 với sự tham gia của Lưu Diệc Phi, An Dĩ Hiên, Hồ Ca, Bành Vu Yến,... được khán giả đánh giá là tác phẩm huyền thoại của thể loại phim tiên hiệp. Còn Tiên Kiếm Kỳ Hiệp phiên bản năm 2009 cũng gặt hái nhiều thành công và mang lại tên tuổi cho dàn diễn viên bao gồm Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Hoắc Kiến Hoa,...

Tiếp nối thành công của những phần phim trước, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 có xoay quanh câu chuyện Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn), anh chàng vốn là người mồ côi từ bé và sống cô đơn trên đỉnh núi Hoàng Sơn. Còn Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y) là một thiếu nữ còn nhà giàu có, danh giá nhưng phải buôn ba khắp nơi vì những biến cố của gia đình. Trong 1 lần tình cờ, cặp đôi chính đã gặp gỡ nhau. Sau khi làm bạn, họ cùng nhau xuống núi và bắt đầu tìm hiểu về thân phận thật sự của Vân Thiên Hà.