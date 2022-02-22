Tin tức “dưa” Cbiz ngày 22/2: Angela Baby hợp tác với Dương Dương, ‘em gái quốc dân’ sẽ không chia tay tra nam

Sao quốc tế 22/02/2022 17:44

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (22/2) được giới blogger tung ra khiến cộng đồng mạng xôn xao.

1. Hậu kì của "Ngự Giao Ký" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng vai chính không được tốt lắm, hiện đang được sửa lại.

2. "Trần Thiên Thiên trong lời đồn 2" đã chuẩn bị xong. Nam chính Đinh Vũ Hề vẫn giữ nguyên, Triệu Lộ Tư không tham gia nữa.

3. '4000 năm' muốn thêm từ "Đỉnh lưu" vào chứng nhận trên Weibo. Các nhân viên Weibo khá ngạc nhiên, họ chưa bao giờ gặp phải một yêu cầu như vậy.

4. Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm mỗi tuần đều đi ăn cùng nhau một lần.

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 22/2: Angela Baby hợp tác với Dương Dương, ‘em gái quốc dân’ sẽ không chia tay tra nam - Ảnh 1

5. Hai bộ phim cổ trang là "An Lạc Truyện" và "Trầm Hương Như Tiết" đều đã sẵn sàng phát sóng vào mùa hè.

6. Dương Mịch và Tống Tổ Nhi có một mối quan hệ riêng tư thực sự tốt. Cô ấy cũng sẽ giúp Tống Tổ Nhi giới thiệu một số mối liên hệ.

7. Mùa mới của "Thử thách cực hạn" đang chuẩn bị. Các khách mời hiện đang liên hệ là: Lôi Giai Âm, Đặng Luân, Giả Nãi Lượng, Hoàng Minh Hạo, Quách Kính Phi, Nhạc Vân Bằng, Yên Hủ Gia, Đinh Trình Hâm...

8. Vương Nguyên hiện tại khá trầm tính và có tâm sự nghiệp. Đoàn đội của cậu ấy cũng rất nghiêm khắc với việc đóng phim, tất cả những tư liệu tung ra bên ngoài đều phải được đoàn đội xem xét trước khi phát ra.

9. Các bộ phim còn lại của Vương Tuấn Khải sẽ dần dần được phát sóng hết. 

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 22/2: Angela Baby hợp tác với Dương Dương, ‘em gái quốc dân’ sẽ không chia tay tra nam - Ảnh 2

10. Kiều Hân sẽ kí hợp đồng với Lý Băng Băng.

11. Triệu Lệ Dĩnh cùng Hoà Tụng có quan hệ khác với những người khác trong công ty, không chỉ là quan hệ hợp đồng, cô ấy cũng có cổ phần, nhưng xác thật công ty không giúp được cô ấy cái gì, Hoà Tụng vẫn luôn hỗ trợ thương vụ linh tinh, tài nguyên điện ảnh tương đối yếu, hầu hết vai diễn Triệu Lệ Dĩnh lấy được đều là đoàn phim chủ động tìm cô ấy.

12. Ngô Lỗi và Cận Đông hợp tác phim điện ảnh mới.

13. Dương Tử hiện tại đã có đối tượng.

14. Trường Tương Tư chỉ muốn buộc chặt tên Dương Tử để xào nhiệt độ, nữ chủ vốn không phải cô ấy.

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 22/2: Angela Baby hợp tác với Dương Dương, ‘em gái quốc dân’ sẽ không chia tay tra nam - Ảnh 3

15. Phim điện ảnh mới của Đặng Siêu: Trung Quốc lách cách khai máy, khách mời: Lộc Hàm, Nhậm Gia Luân, Hứa Nguỵ Châu, Trần Hách.

16. Gần đây có một người đại diện của tiểu hoa nhỏ vì muốn dành được vai diễn mà liều mạng uống rượu đến mức nhập viện.

17. Tống Thiến thường đều là thức đến 2-3h đêm rồi ngủ đến trưa, hoàn toàn không có ý dưỡng sinh.

18. Trương Vũ Kiếm ly hôn xong chưa từng đi thăm con, đều là bố mẹ anh ta đi.

19. Tiểu sinh rắn rỏi đã sớm cùng nữ cộng sự ở bên nhau, nhưng bởi vì sau lưng anh ta là nữ kim chủ nâng đỡ, nếu cùng nữ tinh công khai tin tình yêu, anh ta sẽ không thể tiếp tục thu hoạch tài nguyên từ nữ kim chủ, khả năng kết hôn của hai người rất thấp.

20. Angela Baby và Dương Dương sắp hợp tác.

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 22/2: Angela Baby hợp tác với Dương Dương, ‘em gái quốc dân’ sẽ không chia tay tra nam - Ảnh 4

21. Có rất nhiều người muốn lôi kéo Lý Hiện đi, bản thân anh ấy cũng không muốn tiếp tục cùng Nhất Tâm, cũng không có ý định tự mở phòng làm việc riêng.

22. Đằng Tấn rất thích tạo hình cổ trang của Từ Chính Khê, cấp cho anh ấy không ít kịch bản cổ trang.

23. Tống Thiến và AB đang tiếp xúc cùng một kịch bản của ngỗng.

24. Muội muội sẽ không chia tay tra nam, hoàn toàn không tính toán đến việc chia tay.

25. Đoàn đội kế tiếp sẽ không cho La Vân Hi tham gia tống nghệ hoặc các vai diễn có quá trình quay gian khổ, muốn cho anh ấy thời gian bồi dưỡng thân thể.

26. Trước mắt Quan Hiểu Đồng sẽ lấy việc đi show làm trọng, diễn viên là phụ.

27. Có nhà đầu tư đang muốn Dương Mịch và Phạm Thừa Thừa cùng hợp tác.

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 22/2: Angela Baby hợp tác với Dương Dương, ‘em gái quốc dân’ sẽ không chia tay tra nam - Ảnh 5

28. Cự C đã tiếp xúc rất lâu nhưng phía trên không định cho anh ấy mặt mũi.

29. Lưu HC ở đoàn phim diễn cảnh khóc nhưng không khóc được đạo diễn cũng không thể thúc giục, chỉ có thể cùng mọi người đợi nàng lấy cảm xúc đến lúc khóc được thì thôi.

30. Cúc JY đối với vai diễn của mình có thể ngàn kiểu như một nhưng tuyệt đối không được xấu, nàng cũng không sợ tạo hình không phù hợp thiết lập nhân vật, chỉ cần đẹp là được.

(Nguồn: Hội buôn dưa đổ vỏ Showbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

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