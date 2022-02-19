Tin tức dưa Cbiz ngày 19/2: Trương Tử Phong sẽ vì Yên Hủ Gia mà tranh đấu một phen, phim cổ trang bị hạn chế lên sóng?

2. Thả Thí Thiên Hạ có thể sẽ lên sóng bất ngờ, ngỗng muốn đẩy bộ này lên chiếu sớm.

6. Kì nghỉ hè năm nay sẽ là cuộc đối đầu của 3 bộ cổ trang: Ngọc Cốt Dao, An Lạc Truyện, Trầm Hương Như Tiết. 7. Tin đồn phim cổ trang sắp bị hạn chế trên mạng là giả.

3. iQiyi web drama: Bạch Trạch Lệnh Diễn chính: Trần Tinh Húc, Viên Băng Nghiên ​​​ Khai máy: tháng 3 Dự kiến lên sóng: quý 1/2023 Nội dung: Sơn Hải Kinh, truyền kì về yêu cũng muốn bắt yêu. Đại yêu quái một lòng muốn chết, tại Lục hợp bát hoang bất ngờ gặp gỡ thiếu niên từ đó bắt đầu rơi vào tình yêu đầy nhiệt huyết. 4. Cúc Tịnh Y trước đây cùng Ti Ba muốn thoả thuận lại quyền lợi lên tiếng của cô ấy, Ti Ba không đồng ý, cuối cùng không lay chuyển được công ty tài nguyên của cô ấy trực tiếp giáng cấp, bạn diễn từ nam chính lưu lượng biến thành tuyến 18, công ty cũng không tích cực tìm tài nguyên cho nữa, trong khoảng thời gian này đều là cô ấy tự mình tìm tài nguyên. 5. Người trong nhà hiện tại đều khuyên Trương Tử Phong chia tay, đặc biệt là mẹ cô ấy rất không vừa ý nhưng cô ấy vì Yên Hủ Gia muốn cùng người nhà tranh đấu một phen.

8. Trương Vũ Kiếm gần đây bị ảnh hưởng rất lớn, các đoàn phim đang tiếp xúc anh ấy đều đổi ý.



9. Tuy quyền nuôi con nằm trong tay Huỳnh Hiểu Minh nhưng con hiện tại đều đi theo Angelababy.



10. Hoa Sách muốn gọi Hồ Nhất Thiên về đóng phim do công ty sản xuất.

11. Gió nam hiểu lòng ta do Thành Nghị và Trương Dư Hi đóng chính , sẽ lên sóng quý 2 năm nay trên youku.





12. LYN phát sóng trực tiếp thường xuyên nhắc tới RB, còn sẽ phát rất nhiều bản thảo buộc chặt, đoàn đội RB đối với anh ta đặc biệt khó chịu.



13. Na Trát rất mải yêu đương, vì để đi chơi với bạn trai mà từ chối kịch bản dân quốc do Lý Băng Băng đích thân giới thiệu cho.



14. YZ đã bị các đài truyền hình xếp vào sổ đen, sau này phim muốn lên đài sẽ phi thường khó khăn.

15. Lý Thấm hiện tại không còn ngại tai tiếng, bởi vì tất cả đều mang đến đề tài cùng nhiệt độ.



16. Bành Tiểu Nhiễm gia nhập Thái Dương Xuyên Hòa, ở công ty được định vị là tân nhân tiểu hoa, mọi việc đều phải bắt đầu từ đầu, địa vị thì cô ấy hiện tại là cùng một đẳng cấp với Khổng Tuyết Nhi, hai sẽ cùng nhau phân chia tài nguyên, nhưng Khổng Tuyết Nhi muốn áp cô ấy.

17. Chất lượng của Dạ Lữ Nhân không tồi, nhưng trong phim nam nữ chính có rất ít cảnh tình cảm, bởi vì để qua thẩm vấn mà phải cắt bớt một số tình tiết đặc sắc.

18. Trong thời gian ngắn, Kiều Tàng chưa thể khởi động. Nam chính chưa tìm được ai, còn Dương Mịch đang xem xét một kịch bản khác. Cô sẽ tiếp tục đi các show của Tencent, Định Luật Tình Yêu 80/20 cũng phải chờ lịch phát sóng.

19. Mẹ nữ diễn viên cung cấp tiền cấp dưỡng cho con gái cô, cha mẹ cô gần như lo hết chuyện hằng ngày của đứa nhỏ, không muốn để cho cô quan tâm quá nhiều.

20. Tạm thời Đường Yên chưa có ý định nhận phim mới, sau khi tái xuất, cô rất cẩn trọng trong việc lựa chọn kịch bản. Việc cô nhận đóng Phồn Hoa cũng cho thấy khát vọng chuyển hình.

21. Bộ phim Như Chưa Từng Quen Biết có lẽ đã định Mã Tư Thuần và Trương Tử Phong. Trương Tử Phong sẽ đóng thời niên thiếu cho nhân vật của Mã Tư Thuần.

22. La Vân Hi đều ký hợp đồng với các nền tảng, cho nên phim của anh đều là chọn trong danh sách mà các nền tảng đưa cho, sự tự do không nhiều. Hơn nữa, về mặt ngoại hình, khí chất của anh chỉ ở mức bình thường, cho nên rất ít khi ra ngoài tham gia các hoạt động.

23. Sau đây Dương Tử sẽ tham gia đóng Trường Tương Tư, đại khái tháng 3 sẽ khai máy. Sau đó Trầm Vụn Hương Phai của cô và Thành Nghị sẽ lên sóng vào mùa hè, bên này nền tảng phát sóng độc quyền, còn dùng mọi nguồn lực mới mời được Trương Kiệt và Trương Lương Dĩnh hát OST mở đầu kia.

24. Sau khi Ngô Thiến chính thức ly hôn, tất cả mọi người đều nhắc nhở cô, lần sao tìm đàn ông phải tránh xa kiểu cặn bã như chồng cũ.

25. Tin tức Trương ZH có ý định tái xuất vừa mới lan ra, bên trên đã ám chỉ các nền tảng trong giới, hiện tại không có bên nào dám hợp tác với anh.

26. Khi livestream, Lưu YN thường xuyên nhắc tới RB, cũng hay bình luận về một vài thông tin, phía bên RB đặc biệt khó chịu với anh ta.

27. Tiểu thuyết Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Mặc Bảo Phi Bảo muốn chuyển thể, bạn cảm thấy ai hợp đóng phim này?

(Nguồn: Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ, Hóng Dưa bở Cbiz)