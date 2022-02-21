Tin tức “dưa” Cbiz ngày 21/2: Triệu Lộ Tư có người nâng đỡ, Châu Tấn sẽ không kết hôn?

3. 4000 năm gần nhất giảm cân không ít, nàng nói với bên ngoài là vì chuẩn bị cho phim mới, kỳ thật chính là bị căng thẳng nên nàng căn bản không ăn cơm. Nên gầy đi rất nhanh, vấn đề của miệng ngày càng lộ rõ, nàng muốn đi giải quyết vấn đề này một chút, nhưng nếu muốn động giao kéo, khẳng định sẽ ảnh hưởng tới tiến trình đóng phim. Hơn nữa lần này đạo diễn rất cứng, nàng không dám chọc vào. 4. Trương Tiểu Phỉ giúp giới thiệu Na Trát với một số đạo diễn phim văn nghệ. 5. Lưu Học Nghĩa hiện tại sẽ không nhận diễn nam phụ, chỉ nhận diễn nam chính. 6. Trong lứa tiểu hoa 00, Triệu Kim Mạch tài nguyên truyền hình tốt nhất, Trương Tử Phong tài nguyên điện ảnh tốt nhất.

1. Trương ZF bởi vì yêu đương, duyên người qua đường giảm xuống không ít. Trong chuyện này Triệu JM trở thành người thắng lợi nhất, bởi vì trước mắt đối thủ trực diện nhất của nàng chính là Trương ZF, khoảng thời gian trước nàng còn mua không ít bản thảo dẫm Trương ZF. Nếu Trương ZF mải yêu đương làm ảnh hưởng sự nghiệp, Triệu JM khẳng định là được hời, hiện tại đều đã có động tác hành động. 2. Triệu Lộ Tư sau lưng không chỉ có một tư bản, ngoài ngỗng ra vẫn còn người khác trong giới nâng đỡ.

8. Dương Tử và Thành Nghị kì thật rất xem trọng bộ phim Trầm Hương, đoàn đội 2 bên đều tự mình tuyên truyền marketing. 9. Tưởng Hân rất thích đàn ông hình tượng bá đạo tổng tài. 10. Ngô Thiến từng muốn chạy hình tượng phụ nữ thành thục nhưng bị người đại diện ngăn lại. 11. Bạch Kính Đình hiện tại sẽ chỉ nhận vai nam chính, trước đây anh ấy từng đóng khá nhiều vai nam phụ, bây giờ kịch bản vai phụ sẽ bị anh ấy từ chối. 12. Lưu Vũ Ninh rất hoà đồng, giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, nên nhiều người cũng rất vui vẻ giới thiệu tài nguyên phim cho anh ấy.

7. Triệu Lệ Dĩnh giải toả áp lực bằng cách ăn que cay, còn chia cho nhân viên công tác xung quanh ăn cùng.

13. Dạ tiệc Nghìn lẻ một đêm tại Nam Kinh vào 26/2: Thái Từ Khôn, Cung Tuấn, Địch Lệ Nhiệt Ba, Huỳnh Hiểu Minh,…

14. Phim truyền hình của đài Hồ Nam Đình Tiền Vô Tụng đổi tên thành Điểm Mấu Chốt

Diễn chính: Thành Nghị, Thái Văn Tịnh

Thời gian khai máy: 26/2.

15. Triệu Lệ Dĩnh sẽ chụp bìa tạp chí Harper's Bazaar, Elle, T.

16. La Vân Hi: đại ngôn Tissot.

17. Nhậm Gia Luân: người đại ngôn LV.



18. Mười năm nhất phẩm ôn như ngôn đã để lại thương tổn rất lớn cho Đinh Vũ Hề, khả năng khoảng thời gian tương lai rất dài tới anh ấy sẽ không đóng điện ảnh nữa, tiếp tục phát triển ở mảng web drama.

19. Tài nguyên hiện tại của Ngô Thiến hiện tại tương đối bình thường, nếu như ban đầu không vướng vào chuyện tình cảm, thì đã tốt hơn nhiều, kể cả bây giờ cô ấy đã từ bỏ tra nam để làm lại sự nghiệp thì vị trí nhất tỷ của Hoa Sách cũng không còn thuộc về cô ấy nữa rồi, tài nguyên hiện tại chủ yếu là cô ấy tự mình tìm được.

20. Phim hiện tại của Trình Tiêu đều là do đoàn đội chọn giúp cô ấy.

21. Âu Dương Na Na và Quan Hiểu Đồng đều là hai sao nữ có chứng thực thương vụ cao nhất trong các tiểu hoa sau 95.

22. Một show lý luận của Youku đang tiếp xúc với Trương Nghệ Hưng.

23. AB vẫn chưa kí hợp đồng với KR mùa tới, nhưng có lẽ cũng sớm thôi.

24. Lưu Thi Thi sắp có bìa ELLE, tạm định vào tháng 4.

25. "Kiêu hãnh" sắp quay bản điện ảnh, tuy nhiên sẽ thay đổi rất lớn, nam nữ chính cũng đổi luôn.

26. Nhờ có "Góc khuất trong bóng tối", Từ Mộng Khiết đã có được nhiều lợi thế khá lớn, hình tượng em gái ngọt ngào của cô ấy gần như đã được cố định, bộ tiếp theo của cô ấy vẫn được ngỗng chọn là một bộ ngọt ngào, nhẹ nhàng.

27. Châu Tấn tạm thời không có ý định kết hôn.



28. Lý Phi muốn đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy Gen3 sở dĩ là bởi vì tài nguyên ngoài giới giải trí đang bắt đầu mở ra với Gen2 rồi.



29. TF thực sự coi các nghệ sĩ như con mình, ngoài đời các nhân viên sẽ cùng chúng chơi đùa vui vẻ, muốn ăn món gì sẽ lập tức có món đó.



30. ZZF tự cho rằng cô ấy hiểu bạn trai hơn bất kì ai, cô ấy cũng rất có tự tin có thể thu phục đối phương, biến anh ấy trở nên một lòng một dạ với mình.



31. Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây đang nghiên cứu một bộ hiện đại, bởi vì đoàn đội cảm thấy tạo hình hiện đại của cô ấy tương đối có ưu thế.

32. Tài nguyên về mảng thời trang của Cảnh Điềm tốt hơn tài nguyên phim ảnh của cô ấy.

33. Cung Tuấn sẽ hợp tác sâu với ngỗng, ngỗng sẽ cho anh ấy đại ngôn Tencent và game Vương Giả Vinh Diệu.

34. Đoàn đội của Triệu Lệ Dĩnh coi trọng chất lượng tài nguyên hơn số lượng, lựa chọn đại ngôn cũng vô cùng cẩn trọng.



35. Công ty của Trương Chân Nguyên đang đàm phán để cậu ấy trở thành thành viên thường trú của "Hướng về cuộc sống" mùa mới.



36. Lâm Nhất và Kim Mạch về sau sẽ phối hợp tuyên truyền, xào một chút nhiệt độ.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Showbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ).