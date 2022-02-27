Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên!

Hỷ phục là một loại áo cưới truyền thống của Trung Quốc. Thường thì trong các bộ phim cổ trang, cô dâu sẽ khoác lên mình bộ hỷ phục màu đỏ. Nhưng cũng có những trường hợp khác biệt khi tân nương lại diện váy cưới mang màu sắc khác. Dưới đây là những nàng dâu không mặc hỷ phục màu đỏ khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ xứ Trung.

Trong dự án phim Minh Lan truyện, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Minh Lan, nhân vật ít khi tô son điểm phấn. Do đó, trong ngày trọng đại của nhân vật, cô đã hoàn toàn lột xác với lớp make up cùng trang phục cưới màu xanh nổi bật. Kiểu dáng trang phục này mang đến cho Triệu Lệ Dĩnh dáng vẻ uy quyền, khiến người hâm mộ ghi nhớ mãi.

Dương Mịch

Tân hoàng hậu Thái Uyên Phù Dao do Dương Mịch thủ vai trong phim Phù Dao hoàng hậu đã có một lễ cưới cực kỳ long trọng và đầy ấn tượng. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy phượng hoàng màu đen cầu kỳ đi cùng với phụ kiện cài đầu chi tiết tỉ mỉ cho ngày trọng đại.

Đây không phải là lần duy nhất Dương Mịch lựa chọn váy cưới không mang tông đỏ truyền thống. Trong phim Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, dù chỉ xuất hiện qua 2 phân cảnh nhỏ, Dương Mịch cũng hút hồn người xem bởi nhan sắc đỉnh cao. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy cưới màu trắng với nhiều chi tiết được làm tỉ mỉ, trông vừa bắt mắt lại vừa sang trọng.

Nghê Ni

Người đẹp Nghê Ni cũng không kém cạnh, có phần sắc sảo, quý phái hơn khi hóa thân thành tân nương Phượng Tri Vi trong Thiên Thịnh Trường Ca. Trong ngày đại hỉ, Phượng Tri Vi xuất hiện với nhan sắc lay động lòng người, gương mặt phảng phất nét buồn như diễn tả được những tâm tư phức tạp của nhân vật.

Cổ Lực Na Trát

Trong Đại Đường Minh Nguyệt, Na Trát đóng vai Lưu Ly, vượt qua biết bao khó khăn thử thách cuối cùng nữ chính cũng lấy được người mình yêu, đó là nam chính Bùi Hành Kiệm (Hứa Ngụy Châu).

Trong phân cảnh phân cảnh làm đại lễ kết, Lưu Ly xuất hiện với nhan sắc kiều diễm, đẹp tựa tiên nữ với bộ trang phục màu xanh bắt mắt, thu hút ánh nhìn của bao người.

Dương Tử

Trong Hương mật tựa khói sương, Dương Tử đảm nhận vai diễn Cẩm Mịch. Cô nàng hóa thân thành cô dâu trong bộ váy cưới mang sắc bạc và trắng thay vì màu đỏ.

Cẩm Mịch do Dương Tử thủ vai đẹp "lột xác" nhưng trông có vẻ u buồn lạ thường. Nhiều khán giả cho rằng nhờ chiếc váy này mà Dương Tử đã có một vai diễn cổ trang để đời cho chính mình.

Châu Dã

Nữ diễn viên trẻ Châu Dã từng khoe sắc với bộ hỉ phục xanh khi cô nàng hóa thân thành nàng A Tương trong Sơn Hà Lệnh. Cô nương A Tương sau khi trải qua muôn vàn kiếp nạn trong chốn giang hồ thì cuối cùng nàng đã nên duyên với Tào Úy Linh. Hai người đã tổ chức hôn lễ, trong ngày vui A Tương xuất hiện rạng rỡ với y phục màu xanh nhưng đáng tiếc sau đó nàng đã phải ra đi cùng phu quân.

Lý Lan Địch

Lý Lan Địch cũng làm dân tình đứng ngồi không yên khi tung ảnh tạo hình tân nương khác xa với truyền thống Trung Quốc trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Cô nàng lựa chọn trang phúc có màu trắng thanh khiết làm váy cưới cho ngày trọng đại của mình. Do đó, Lý Lan Địch trở thành một trong những tân nương được ngóng đợi nhất trên màn ảnh nhỏ năm 2022.

Ngu Thư Hân

Khán giả vô cùng mong đợi Ngu Thư Hân với vai diễn Hoa Lan Nhỏ trong dự án phim Thương Lan Quyết. Đặc biệt hơn, nhiều fan chờ đón tạo hình tân nương của người đẹp. Không giống với màu của những mẫu váy truyền thống, Ngu Thư Hân chọn diện trang phục cưới có màu xanh điểm họa tiết đỏ bắt mắt.