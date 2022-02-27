Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên!

Sao quốc tế 27/02/2022 11:05

Chẳng cần đến kiểu váy cưới đỏ rực truyền thống, các mỹ nhân vẫn là tân nương lộng lẫy trên màn ảnh.

Hỷ phục là một loại áo cưới truyền thống của Trung Quốc. Thường thì trong các bộ phim cổ trang, cô dâu sẽ khoác lên mình bộ hỷ phục màu đỏ. Nhưng cũng có những trường hợp khác biệt khi tân nương lại diện váy cưới mang màu sắc khác. Dưới đây là những nàng dâu không mặc hỷ phục màu đỏ khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ xứ Trung.

Triệu Lệ Dĩnh

Trong dự án phim Minh Lan truyện, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Minh Lan, nhân vật ít khi tô son điểm phấn. Do đó, trong ngày trọng đại của nhân vật, cô đã hoàn toàn lột xác với lớp make up cùng trang phục cưới màu xanh nổi bật. Kiểu dáng trang phục này mang đến cho Triệu Lệ Dĩnh dáng vẻ uy quyền, khiến người hâm mộ ghi nhớ mãi.

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 1

 Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 2

 Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 3

Dương Mịch

Tân hoàng hậu Thái Uyên Phù Dao do Dương Mịch thủ vai trong phim Phù Dao hoàng hậu đã có một lễ cưới cực kỳ long trọng và đầy ấn tượng. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy phượng hoàng màu đen cầu kỳ đi cùng với phụ kiện cài đầu chi tiết tỉ mỉ cho ngày trọng đại.

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 4

Đây không phải là lần duy nhất Dương Mịch lựa chọn váy cưới không mang tông đỏ truyền thống. Trong phim Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, dù chỉ xuất hiện qua 2 phân cảnh nhỏ, Dương Mịch cũng hút hồn người xem bởi nhan sắc đỉnh cao. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy cưới màu trắng với nhiều chi tiết được làm tỉ mỉ, trông vừa bắt mắt lại vừa sang trọng. 

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 5

 Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 6

Nghê Ni

Người đẹp Nghê Ni cũng không kém cạnh, có phần sắc sảo, quý phái hơn khi hóa thân thành tân nương Phượng Tri Vi trong Thiên Thịnh Trường Ca. Trong ngày đại hỉ, Phượng Tri Vi xuất hiện với nhan sắc lay động lòng người, gương mặt phảng phất nét buồn như diễn tả được những tâm tư phức tạp của nhân vật.

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 7

 Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 8

 Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 9

Cổ Lực Na Trát

Trong Đại Đường Minh Nguyệt, Na Trát đóng vai Lưu Ly, vượt qua biết bao khó khăn thử thách cuối cùng nữ chính cũng lấy được người mình yêu, đó là nam chính Bùi Hành Kiệm (Hứa Ngụy Châu). 

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 10

Trong phân cảnh phân cảnh làm đại lễ kết, Lưu Ly xuất hiện với nhan sắc kiều diễm, đẹp tựa tiên nữ với bộ trang phục màu xanh bắt mắt, thu hút ánh nhìn của bao người.

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 11

Dương Tử

Trong Hương mật tựa khói sương, Dương Tử đảm nhận vai diễn Cẩm Mịch. Cô nàng hóa thân thành cô dâu trong bộ váy cưới mang sắc bạc và trắng thay vì màu đỏ.

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 12

Cẩm Mịch do Dương Tử thủ vai đẹp "lột xác" nhưng trông có vẻ u buồn lạ thường. Nhiều khán giả cho rằng nhờ chiếc váy này mà Dương Tử đã có một vai diễn cổ trang để đời cho chính mình. 

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 13

Châu Dã 

Nữ diễn viên trẻ Châu Dã từng khoe sắc với bộ hỉ phục xanh khi cô nàng hóa thân thành nàng A Tương trong Sơn Hà Lệnh. Cô nương A Tương sau khi trải qua muôn vàn kiếp nạn trong chốn giang hồ thì cuối cùng nàng đã nên duyên với Tào Úy Linh. Hai người đã tổ chức hôn lễ, trong ngày vui A Tương xuất hiện rạng rỡ với y phục màu xanh nhưng đáng tiếc sau đó nàng đã phải ra đi cùng phu quân. 

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 14

 Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 15

 Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 16

Lý Lan Địch

Lý Lan Địch cũng làm dân tình đứng ngồi không yên khi tung ảnh tạo hình tân nương khác xa với truyền thống Trung Quốc trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Cô nàng lựa chọn trang phúc có màu trắng thanh khiết làm váy cưới cho ngày trọng đại của mình. Do đó, Lý Lan Địch trở thành một trong những tân nương được ngóng đợi nhất trên màn ảnh nhỏ năm 2022. 

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 17

Ngu Thư Hân

Khán giả vô cùng mong đợi Ngu Thư Hân với vai diễn Hoa Lan Nhỏ trong dự án phim Thương Lan Quyết. Đặc biệt hơn, nhiều fan chờ đón tạo hình tân nương của người đẹp. Không giống với màu của những mẫu váy truyền thống, Ngu Thư Hân chọn diện trang phục cưới có màu xanh điểm họa tiết đỏ bắt mắt.

Điểm tên các sao Cbiz không mặc hỷ phục đỏ vẫn là tân nương xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đều có tên! - Ảnh 18 
Hứa Khải ôm hôn Dương Mịch cực bạo trong phim mới nhưng tư thế khiến nhiều người phải đỏ mặt

Hứa Khải ôm hôn Dương Mịch cực bạo trong phim mới nhưng tư thế khiến nhiều người phải đỏ mặt

Định Luật Tình Yêu 80/20 hé lộ khoảnh khắc thân mật giữa Hứa Khải - Dương Mịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Nghê Ni sao cbiz mặc hỷ phục sao hoa ngữ sao hoa ngữ hỷ phục

TIN LIÊN QUAN

Hứa Khải ôm hôn Dương Mịch cực bạo trong phim mới nhưng tư thế khiến nhiều người phải đỏ mặt

Hứa Khải ôm hôn Dương Mịch cực bạo trong phim mới nhưng tư thế khiến nhiều người phải đỏ mặt

'Gà nhà' Dương Mịch - Trương Bân Bân sánh đôi với Bạch Lộc trong phim mới 'Ninh an như mộng'

'Gà nhà' Dương Mịch - Trương Bân Bân sánh đôi với Bạch Lộc trong phim mới 'Ninh an như mộng'

Bị chê thua kém Dương Mịch hậu ly hôn, Lưu Khải Uy gây choáng với khối bất động sản khổng lồ

Bị chê thua kém Dương Mịch hậu ly hôn, Lưu Khải Uy gây choáng với khối bất động sản khổng lồ

Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào?

Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào?

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di

Là mỹ nhân đình đám nhưng Dương Mịch lại lộ sạch mọi khuyết điểm khi chung khung hình với Chương Tử Di

Lấn lướt đàn chị, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight khi chung khung hình với Dương Mịch nhờ điểm này

Lấn lướt đàn chị, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight khi chung khung hình với Dương Mịch nhờ điểm này

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào