'Gà nhà' Dương Mịch - Trương Bân Bân sánh đôi với Bạch Lộc trong phim mới 'Ninh an như mộng'

Sau Châu sinh như cố, diễn xuất của Bạch Lộc đã có tiến bộ rất nhiều, được giới chuyên môn cũng như khán giả dành lời khen ngợi có cánh. Từ đó, Bạch Lộc trở thành nữ diễn viên thu hút nhiều sự chú ý và sự nghiệp trong tương lai phát triển theo chiều hướng tích cực.

Sau khi thông tin trên lan truyền trên các diễn đàn phim ảnh , khán giả tỏ vẻ mong chờ sự hợp tác lần này của cặp đôi Trương Bân Bân - Bạch Lộc.

Mới đây, mọt phim Hoa ngữ nghe ngóng được nữ diễn viên sinh năm 1994 sẽ cùng nam thần Trương Bân Bân nhận chung một dự án mới. Là một bộ phim cổ trang có tên Ninh an như mộng. Mặc dù chưa biết Bạch Lộc và Trương Bân Bân có nhận đóng hay không, song người hâm mộ đã rất vui mừng, cầu cho dưa này chín ngọt.

Được biết Trương Bân Bân, người sẽ đảm nhận vai nam chính từng gặt hái thành công vang dội sau bộ phim Tư đằng hồi tháng 3 năm 2021.

Trong khi đó, nữ diễn viên Bạch Lộc cũng vừa trải qua một năm đầy mĩ mãn sau sự thành công của bộ phim Châu sinh như cố và Nhất sinh nhất thế hợp tác cùng nam thần Nhậm Gia Luân.

Trước đó, trang Sina đưa tin về dự án phim Ninh an như mộng được chuyển thể từ tiểu thuyết Khôn Ninh của tác giả Thời Kính sẽ do Tiêu Chiến - Bạch Lộc thủ vai nam - nữ chính. Tuy nhiên, cũng có một blogger từng đưa tin trên MXH weibo rằng Bạch Lộc sẽ nên duyên với trai trẻ Trần Quan Hồng trong dự án lần này.

Nguyên tác phim kể về Khương Tuyết Ninh lúc trước vốn là người đơn độc một mình không nơi nương tựa, nhưng sau đó vì tự bảo vệ chính mình, và vì lòng tham của mình nên đã bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy quyền lực, dùng trăm phương ngàn kế để có được cái ghế hoàng hậu, nhưng cũng vì thế mà đã gạt bỏ biết bao nhiêu tấm chân tình, trở mặt với tiểu hầu gia thanh mai trúc mã của mình.

Sau đó, Tạ Nguy, người từng chịu ơn cứu mạng của nàng, bị ép phải thoái vị, triều đại sụp đổ, hoàng đế cũng qua đời. Còn Trương Già, người quân thần chính trực mà nàng thật sự để tâm, cũng bị nhốt vào ngục vì nàng. May mắn thay, nàng có cơ hội sống lại một lần nữa, phải thật đường hoàng, không còn vướng nợ.

Bộ phim Ninh an như mộng được chỉ đạo bởi đạo diễn Châu Nhuệ Bân, thời gian quay dự kiến 135 ngày và sẽ được khai máy trong quý 2 năm 2022.