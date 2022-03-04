Xuất hiện bản sao 'đáng gờm' của Triệu Lệ Dĩnh, liệu từ nhan sắc đến phong thái có bằng 'đàn chị'?

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ khi xuất hiện một nữ diễn viên mới có khá nhiều điểm giống hệt "nữ hoàng rating" Triệu Lệ Dĩnh.

Là tiểu hoa hàng đầu màn ảnh Trung hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh có không ít các đàn em noi gương học hỏi, thậm chí vô tình, hoặc cố ý trở thành bản sao. Tuy nhiên gần đây, một nữ diễn viên mới đã khiến khán giả vô cùng sốc khi có nhiều điểm giống hệt "tiểu hoa đán 8x".

Cụ thể, công ty Hoan Ngu của Vu Chính vừa ký hợp đồng với một sao nữ mới có tên Triệu Thanh. Điểm gây chú ý nhất của mỹ nhân này chính là gương mặt bầu bĩnh, gợi nhớ đến Triệu Lệ Dĩnh thời mới vào nghề. Ngoài ra, cô cũng mang họ Triệu khiến cư dân mạng không khỏi đặt ra nghi vấn.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Năm xưa, Triệu Lệ Dĩnh từng tham gia dự án Cung Toả Trầm Hương của Vu Chính, thế nhưng sau đó vì gặp chấn thương nghiêm trọng mà mối quan hệ của nữ diễn viên và vị biên kịch trở nên xấu đi. Vì thế một số ý kiến dự đoán rằng có lẽ Vu Chính muốn tạo nên một Triệu Lệ Dĩnh thứ 2 chứ không dừng ở bản sao.

Triệu Thanh - Ảnh: Internet

Triệu Thanh được ví như là bản sao của Triệu lệ Dĩnh

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng thở dài ngao ngán trước tầm nhìn của Vu Chính, và mong rằng sau khi ra mắt, Triệu Thanh có thể là chính mình, tự đi lên bằng chính khả năng của bản thân, chứ không phải bị gọi là "hình bóng" hay bản sao của một ai khác.

Top 10 nữ chính ấn tượng nhất 5 năm qua: Dương Tử chiếm 2 vai, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch tranh ngôi đầu bảng Điểm qua một vài nữ chính của những bộ phim "nổi đình nổi đám" đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả trong 5 năm trở lại đây.

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