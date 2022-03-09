Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/3/2022: Triệu Lộ Tư công khai 'hủy couple', Thẩm Nguyệt có thể sẽ hợp tác với La Vân Hi trong phim mới?

2. Phạm Băng Băng đem tặng Giả Linh rất nhiều quà, hi vọng có thể dẫn em trai mình theo đóng phim.

3. Đoàn đội Triệu Lộ Tư công khai hủy couple, chọc cho ngỗng bên kia không mấy vui vẻ, hiện tại bên phía đoàn phim Thả Thí Thiên Hạ không biết phải marketing như thế nào, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tư liệu để xào couple Triệu Lộ Tư và Dương Dương, nhưng hai nhà nam nữ chính đều coi thường.

4. Lịch chiếu Mộng Hoa Lục lại bị lùi lại.

5. Xuân hoa yếm: Lý Thấm, Triệu Hựu Đình.

6. Có công ty giải trí ở Đông Nam Á muốn hợp tác với Trịnh Sảng.

7. Hai phần của Ngự Giao Ký là Dữ Quân Sơ Tương Thức và Kháp Tự Cố Nhân Quy sẽ chiếu liên tiếp trên youku.

8. Gần đây kế hoạch của Dư Cảnh Thiên khá rõ ràng, đoàn đội cũng mới đổi người.

9. Tống Á Hiên có cực nhiều fan nam, trong giới hay ngoài giới đều có.

10. Vương Tuấn Khải rất giản dị, cậu ấy phân biệt rất rõ ràng giữa công việc và cuộc sống.

11. Thẩm Nguyệt có thể sẽ hợp tác với La Vân Hi.

12. Dàn khách mời của "Haifangpai 2": Vương Gia Nhĩ, Nhậm Gia Luân, Trần Phi Vũ, Lý Vinh Hạo, Trương Quốc Vỹ.

13. Đài Đông Phương đang trong quá trình chuẩn bị cho Thịnh Điển phẩm chất phim điện ảnh 2022, dự định sẽ tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 4 tới.

14. Lưu Diệu Văn sẽ trở thành khách mời vào ngày 16 trên "Xin chào thứ 7".

15. Gương mặt của Đàm Tùng Vận khá tròn trịa nhưng thân hình vẫn rất tốt.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz