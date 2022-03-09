Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" bởi vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ của mình.

Vào ngày 7/3, Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia sự kiện livestream của một nhãn hàng hoá mỹ phẩm có tiếng. Một lần nữa, nữ diễn viên 30 tuổi gây "bão" mạng xã hội bởi ngoại hình xuất chúng của mình. Xuất hiện tại sự kiện phát sóng trực tiếp, mỹ nhân Tân Cương khiến người hâm mộ trầm trồ với hình ảnh vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Diện chiếc váy khoe khéo bờ vai mảnh mai cùng đôi gò bồng đảo lấp ló, nữ diễn viên khoe nhan sắc tựa nữ thần khiến hội chị em vừa trầm trồ vừa ghen tị "đỏ mắt". Tuy màu sắc trang phục khá kén màu da, nhưng khoác lên mình lại rất hợp bởi cô sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng.

Địch Lệ Nhiệt Ba xinh như công chúa trong buổi livestream - Ảnh: Internet Hiện tại, nữ diễn viên vừa tham gia buổi lễ khai máy của bộ phim "Công tố tinh anh". Trong phim, cô nàng đảm nhiệm vai diễn kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni được giao nhiệm vụ điều tra về vụ án sinh viên đại học mất tích. Bên cạnh đó, nội dung của dự án được dựa trên các vụ án có thật tại Trung Quốc với đề tài nóng như tổ chức đánh bạc trực tuyến, mua bán dâm qua mạng. Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn hạn chế, các phim cô từng đóng chủ yếu là dự án chuyển thể ngôn tình thần tượng. Tuy nhiên, những đề tài này dần thiếu sự mới mẻ, đóng mãi một dạng phim khiến diễn xuất của cô bị rập khuôn. Đây cũng là bộ phim để cô nàng "nâng tầm" kĩ năng diễn xuất của mình.

Bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba là tài tử Đồng Đại Vỹ hơn cô 13 tuổi. Nam diễn viên được biết đến tại Việt Nam với các phim như Mẹ hổ bố mèo, Tiểu xá đắc, Nếu có thể yêu như vậy, Lạc lối ở Bắc Kinh, Khuấy đảo Hollywood... Ngoài ra, dự án còn có sự góp mặt của nam diễn viên Cao Hâm, nổi tiếng với các phim Tân dòng sông ly biệt, Đều rất tốt. Tài tử Hàn Đống, từng tham gia các dự án Bộ bộ kinh tâm, Tân Lộc đỉnh ký, Trường An nặc, Mộng tỉnh Trường An...

Màn 'đọ sắc' giữa các tiểu hoa đán 9x: Nhan sắc của Triệu Lộ Tư liệu có 'lép vế' trước Địch Lệ Nhiệt Ba Vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư tham gia 2 chương trình livestream để quảng bá cho 2 thương hiệu lớn. Ngay lập tức, dân tình có màn 'so kè' nhan sắc của 2 mỹ nhân đình đám xứ Trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-le-nhiet-ba-nao-loan-mang-xa-hoi-boi-ve-dep-tua-nhu-tien-he-lo-vai-dien-day-thu-thach-trong-phim-moi-454480.html