Màn 'đọ sắc' giữa các tiểu hoa đán 9x: Nhan sắc của Triệu Lộ Tư liệu có 'lép vế' trước Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 08/03/2022 09:45

Vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư tham gia 2 chương trình livestream để quảng bá cho 2 thương hiệu lớn. Ngay lập tức, dân tình có màn 'so kè' nhan sắc của 2 mỹ nhân đình đám xứ Trung.

Cách đây không lâu, Địch Lệ Nhiệt BaTriệu Lộ Tư tham gia 2 chương trình livestream, quảng bá cho 2 thương hiệu lớn. Sau đó, cư dân mạng có cơ hội so sánh nhan sắc của 2 mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Đáng chú ý, cả hai đều là "tình địch" của nhau khi cùng cùng vướng nghi vấn hẹn hò với mỹ nam Dương Dương.

Địch Lệ Nhiệt Ba "gây sốt" bởi góc nghiêng quá mức xinh đẹp. Không chỉ đẹp trên những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng, nữ diễn viên còn xinh đẹp trong hình chụp vội. Cô nàng gây ấn tượng với gương mặt đẹp kiểu lai Tây cực nổi bật. Bên cạnh đó, đôi mắt cô to tròn, sóng mũi thẳng tắp và bờ môi đỏ mọng vô cùng cuốn hút và hấp dẫn. Trên mạng xã hội, dân tình nhận xét rằng Địch Lệ Nhiệt Ba quả là xứng đáng với danh xưng mỹ nhân xinh đẹp hàng đầu.

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Trong lần xuất hiện này, Triệu Lộ Tư mặc chiếc váy trắng khoét cổ, tay bồng cực thanh lịch. Nữ diễn viên chọn kiểu tóc xoăn nhẹ cùng lối trang điểm tự nhiên mà vẫn làm nổi bật vẻ ngọt ngào. Nụ cười tươi tắn mang thương hiệu của "tiểu Triệu Lệ Dĩnh" luôn làm trái tim người xem phải xốn xang. Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của mỹ nhân "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" đã làm cho người hâm mộ không thể rời mắt.

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Chỉ mới đầu năm nhưng Triệu Lộ Tư đã liên tục "bỏ túi" nhiều thương vụ với những nhãn hàng mỹ phẩm đình đám. Bằng khuôn mặt đáng yêu cùng độ nổi tiếng của mình, người đẹp rất được lòng khán giả cũng như các nhà sản xuất. 

Trong năm 2022, người hâm mộ đang rất chờ đợi bộ phim "Thả thí thiên hạ" mà cô cùng hợp tác với nam thần Dương Dương. Cũng bởi những cảnh quay lãng mạn trên màn ảnh mà cô nàng liên tục bị dính nghi án hẹn hò với đàn anh của mình.

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