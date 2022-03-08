Màn 'đọ sắc' giữa các tiểu hoa đán 9x: Nhan sắc của Triệu Lộ Tư liệu có 'lép vế' trước Địch Lệ Nhiệt Ba

Cách đây không lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư tham gia 2 chương trình livestream, quảng bá cho 2 thương hiệu lớn. Sau đó, cư dân mạng có cơ hội so sánh nhan sắc của 2 mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Đáng chú ý, cả hai đều là "tình địch" của nhau khi cùng cùng vướng nghi vấn hẹn hò với mỹ nam Dương Dương.

Địch Lệ Nhiệt Ba "gây sốt" bởi góc nghiêng quá mức xinh đẹp. Không chỉ đẹp trên những bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng, nữ diễn viên còn xinh đẹp trong hình chụp vội. Cô nàng gây ấn tượng với gương mặt đẹp kiểu lai Tây cực nổi bật. Bên cạnh đó, đôi mắt cô to tròn, sóng mũi thẳng tắp và bờ môi đỏ mọng vô cùng cuốn hút và hấp dẫn. Trên mạng xã hội, dân tình nhận xét rằng Địch Lệ Nhiệt Ba quả là xứng đáng với danh xưng mỹ nhân xinh đẹp hàng đầu.