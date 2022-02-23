Vượt qua nhiều sao hạng A đầy kinh nghiệm, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính cùng 'Ảnh đế' Lưu Diệp

Mới đây, truyền thông xứ Trung chia sẻ thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nữ chính bên cạnh Ảnh đế Lưu Diệp trong bộ phim "Công tố viên ưu tú".

Theo HK01, "Công tố viên ưu tú" là bộ phim được đài CCTV đầu tư mạnh trong năm 2022. Địch Lệ Nhiệt Ba được chọn đóng vai nữ chính bên cạnh Ảnh đế Lưu Diệp. Có thể nói, đây sẽ là vai diễn nặng ký sắp tới của mỹ nhân Tân Cương. Song, việc Địch Lệ Nhiệt Ba vượt qua nhiều cái tên hạng A dày dặn kinh nghiệm của làng giải trí Hoa Ngữ để đóng vai chính trong tác phẩm mới khiến nhiều người ngạc nhiên. Bên cạnh đó, dàn diễn viên đóng vai phụ cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba đang được bàn tán sôi nổi. Những cái tên khác xuất hiện trong phim là Diêu Thần, Viên Tuyền và Tưởng Hân của "Hậu cung Như Ý truyện".

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet "Công tố viên ưu tú" là bộ phim truyền hình đầu tiên của Địch Lệ Nhiệt Ba phát trên đài trung ương CCTV sau 9 năm. Bộ phim trước đó của người đẹp Tân Cương xuất hiện trên CCTV là "A Na Nhĩ Hãn" (2013). Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi nữ diễn viên khởi kiện người bôi nhọ cô trên mạng xã hội. Với "ảnh đế" Lưu Diệp, nam diễn viên đã đóng trên 30 bộ phim điện ảnh, 16 bộ phim truyền hình cùng với rất nhiều giải thưởng danh giá. Chính vì thế mà báo giới Hoa ngữ đã ưu ái đặt cho anh biệt danh "ông vua điện ảnh" của màn ảnh Trung Quốc. Với bề dày thành tích cùng khả năng diễn xuất đa dạng, Lưu Diệp luôn là đích ngắm của rất nhiều đạo diễn, tên tuổi của anh luôn xuất hiện trong những tác phẩm nổi tiếng như Vô cực, Hoàng Kim Giáp, Kiến Quốc Vĩ Nghiệp …

'Ảnh đế' Lưu Diệp - Ảnh: Internet Kịch bản phim "Công tố viên ưu tú" lấy nữ công tố viên làm trung tâm, bộ phim cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện tội phạm có thật ở Trung Quốc. Tác phẩm kể về cô gái từng du học và gia nhập văn phòng công tố sau khi về nước. Đối mặt với nhiều vụ án đầy thử thách, nữ công tố viên phối hợp với cảnh sát hình sự để phanh phui sự thật, làm lộ nhiều góc khuất của những cuộc điều tra tội phạm.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình 'ghen tị đỏ mắt' với vóc dáng quyến rũ 'đến từng milimet' Những khoảnh khắc cực gợi cảm của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình phải thổn thức và trầm trồ dành lời khen cho cô nàng.

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