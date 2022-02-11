Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân "hợp cạ" nhất với Đặng Luân trên màn ảnh

Sao quốc tế 11/02/2022 23:42

Trang Sohu đã bình chọn bạn diễn hợp nhất với Đặng Luân, hạng 1 khiến dân mạng bất ngờ.

Đặng Luân là nam diễn viên thực lực và có tầm ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ. Nếu như trong năm 2021 anh chàng chỉ có một phim truyền hình duy nhất thì sang năm 2022, Đặng Luân sẽ trở lại với tần suất dày đặc hơn.

Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 1

Nam diễn viên từng đóng cặp với không ít những nữ diễn viên đình đám hàng đầu. Gần đây trang Sohu đã đặc biệt liệt kê 4 cái tên sao nữ "hợp cạ" với Đặng Luân nhất trên màn ảnh.

1. Tôn Di

Xếp hạng 4 là Tôn Di trong phim Bởi Vì Được Gặp Em. Cặp đôi trong phim khiến khán giả quắn quéo bởi nhiều khoảnh khắc lãng mạn, thậm chí còn có con. Tôn Di và Đặng Luân cũng có ngoại hình phù hợp, trạc tuổi nhau nên càng lan tỏa "cảm giác couple". Khán giả cũng rất hy vọng họ sẽ tái hợp lần nữa trên màn ảnh. 

Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 2

 Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 3

 Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 4

2. Angela Baby

Xếp hạng 3 là Angela Baby trong Người Bạn Thật Sự Của Tôi. Không bàn đến diễn xuất hay khả năng tương tác trên màn ảnh thì Đặng Luân và Angelababy trong bộ phim Người bạn thật sự của tôi rất tương xứng về mặt ngoại hình. Nhan sắc của cô nàng khi chung khung hình với Đặng Luân khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 5

 Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 6

 Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 7

3. Địch Lệ Nhiệt Ba

Xếp hạng 2 danh sách nữ diễn viên hợp với Đặng Luân nhất không ai khác chính là Địch Lệ Nhiệt Ba khi đóng chung Nghìn Lẻ Một Đêm. Tuy Nghìn lẻ một đêm không thành công như mong đợi nhưng vẫn màn tương tác ăn ý của Đặng Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba khiến họ trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh. Có rất nhiều người từng hy vọng 2 ngôi sao cùng sinh năm 1992 này sẽ “phim giả tình thật”.

Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 8

 Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 9

 Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 10

4. Dương Tử

Theo trang Sohu, mỹ nhân hợp với Đặng Luân nhất trên màn ảnh từ trước đến nay lại chẳng phải Địch Lệ Nhiệt Ba mà chính là Dương Tử. Chắc hẳn nhiều người đã theo dõi bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương. Đó là tác phẩm làm mưa làm gió năm 2018. Màn tương tác ăn ý của Đặng Luân với Dương Tử từng khiến cho họ vướng phải tin đồn hẹn hò, bên cạnh đó cũng không kém những thị phi. 

Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 11

 Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 12

Theo nhiều nguồn tin cho biết thì sau Hương mật tựa khói sương, Đặng Luân và Dương Tử luôn hạn chế tương tác để tránh những phản hồi tiêu cực, nhưng dù vậy họ vẫn là những người bạn thân thiết.

Không phải Nhiệt Ba, đây mới là mỹ nhân 'hợp cạ' nhất với Đặng Luân trên màn ảnh - Ảnh 13

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