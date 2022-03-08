Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2022: Tống Kỳ Long đổi trợ lý nam vì ồn ào tình ái, Vương An Vũ về 'cùng nhà' với Lý Hiện?

1. "Sét Hòn" Đồng Dao và Vương An Vũ sẽ khởi quay vào tháng 4.

2. "Thương Lan Quyết" với sự tham gia của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ dự kiến ​​sẽ được phát sóng vào tháng 5.

3. Âu Dương Na Na sẽ hiếm khi biểu diễn cello trên các chương trình giải trí, cô ấy không muốn có ấn tượng cố định.

4. Ngô Kỳ Long bắt đầu tuyển trợ lý nam, có lẽ anh phải thay đổi người vì tin đồn cũ với trợ lý nữ.

5. Tống Tổ Nhi sẽ kí hợp đồng với Gia Hành.

6. Luôn có người nghi ngờ xu hướng giới tính của Châu Vũ Đồng, mặc dù bây giờ cô chơi với con gái nhiều hơn nhưng thực chất cô ấy là gái thẳng.

7. Khom lưng, nữ chính: Ngô Tuyên Nghi.

8. Bây giờ bên liên hệ nhiều nhất với Lưu Diệu Văn là Mango. Có một số giám đốc ở Mango rất thích cậu ấy, 3 câu lại nhắc tên một lần.

9. Gu bạn gái của Đặng Luân thuộc kiểu chị gái.

10. Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là một thần tượng được đánh giá cao. Hiện tại cậu ấy đang trong thời kỳ chuyển hình và tập trung vào diễn xuất, tỷ lệ nhận diện phim của cậu ấy cũng thực sự rất cao.

11. Bộ phim Hồ yêu tiểu hồng nương, nữ chính Lưu Thi Thi, nam chính vốn định là Thành Nghị, còn dự nhiệt trước không ít nhưng hiện tại đã bị một tiểu sinh 85 đoạt mất vai, đoàn đội của Thành Nghị rất uỷ khuất

12. Tống Á Hiên và Ngô Đồng có mối quan hệ rất tốt. "Vương Bài Đối Vương Bài", "Ba Chàng Thiếu Niên", "Manh Thám Tra Án", các chương trình giải trí hiện tại của Ngô Đồng đều dành chỗ cho Á Hiên. " Ba Chàng Thiếu Niên" gần đây đã bắt đầu được ghi hình.

13. Người nhà cho phép Quách Kỳ Lân yêu đương thoải mái nhưng muốn cưới về bắt buộc cô dâu phải có hộ khẩu ba đời ở kinh thành

14. Nhậm Gia Luân và Trần Phi Vũ: hải phóng phái 2

15. Vương An Vũ đã định ra mục tiêu phát triển của mình là Lý Hiện, công ty cũng đồng ý.

16. Có rất nhiều nhiều người địa vị cao đang theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh

17. Điện ảnh Vua của bầu trời do Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đóng chính sẽ đóng máy vào cuối tháng 4

18. Tencent web drama: Phụ nữ không nói dối, diễn chính: Đường Yên, Nhậm Gia Luân

19. điện ảnh Quét sạch bóng tối: Phạm Thừa Thừa

20. Bộ phim Rất muốn rất nhớ anh, nguyên tác Mặc Bảo Phi Bảo, diễn chính: La Vân Hi, Thẩm Nguyệt

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.