Đàm Tùng Vận hóa gái Nhật xinh đẹp, nhưng lại khiến người hâm mộ lo lắng vì điều này

Trong chương trình truyền hình "Vương bài đối Vương bài", Đàm Tùng Vận khiến khán giả trầm trồ khi xuất hiện với tạo hình gái Nhật cực xinh đẹp.

Xét về những mỹ nhân được mệnh danh là "thánh hack tuổi Cbiz", rất nhiều người sẽ nhớ đến những cái tên như Dương Thừa Lâm, Lâm Y Thần hay Lý Nhất Đồng,... Nhưng đây đều là những gương mặt khá cũ thuộc thế hệ 8X trở về trước. Giờ đây, làng giải trí Hoa ngữ đã có mỹ nhân sở hữu nhan sắc bất chấp thời gian thế hệ mới khiến ai cũng phải xuýt xoa và ghen tị, đó chính là nữ diễn viên Đàm Tùng Vận. Mới đây, cư dân mạng không ngừng hào hứng khi nữ diễn viên vừa tham gia chương trình truyền hình "Vương bài đối Vương bài" và xuất hiện với tạo hình gái Nhật cực xinh đẹp.

Trong chương trình, Đàm Tùng Vận có tiết mục nhảy cực bắt mắt. Nữ diễn viên của Cẩm tâm tựa ngọc mặc váy ngắn, để tóc như các Geisha Nhật Bản rồi múa khá tự tin. Dù rất xinh đẹp nhưng cô nàng vẫn lộ vóc dáng gầy gò, thấp bé nên nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe hiện tại của nữ diễn viên. Chưa kể, Đầm Tùng Vận hiện đang rất bận rộn cho hoạt động vừa quay phim vừa tham gia các chương trình truyền hình. Do đó, nhiều người đã hỏi thăm sức khỏe và động viên cô nàng.

Hiện tại, bộ phim "Xin gọi tôi là tổng giám" do Đàm Tùng Vận thủ vai nữ chính đã hoàn thành các thủ tục cần thiết cho việc phát sóng. Nhiều khả năng bộ phim này sẽ ra mắt khán giả vào giữa tháng 3/2022. Trong "Xin gọi tôi là tổng giám", Đàm Tùng Vận đóng vai Ninh Mông - cô gái luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Cấp trên của Ninh Mông là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định không làm việc dưới trướng Lục Ký Minh nữa để tự đi tìm con đường sáng của riêng mình.

Lộ tin đồn 'Khởi đầu 2' đình đám đổi dàn diễn viên chính, Đàm Tùng Vận và Dương Dương nên duyên? Sau khi bộ phim "Khởi đầu" phát sóng thành công ngoài mong đợi, nhà sản xuất chuẩn bị cho ra tiếp phần 2 của bộ phim. Thông tin Dương Dương và Đàm Tùng Vận cùng nhau hợp tác trong 'Khởi đầu 2' khiến khán giả vô cùng thích thú.

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