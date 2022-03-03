Lộ tin đồn 'Khởi đầu 2' đình đám đổi dàn diễn viên chính, Đàm Tùng Vận và Dương Dương nên duyên?

Sau khi bộ phim "Khởi đầu" phát sóng thành công ngoài mong đợi, nhà sản xuất chuẩn bị cho ra tiếp phần 2 của bộ phim. Thông tin Dương Dương và Đàm Tùng Vận cùng nhau hợp tác trong 'Khởi đầu 2' khiến khán giả vô cùng thích thú.

Sau cái kết "đuôi chuột" của Khởi đầu phần 1, dân tình càng chú ý hơn đến phần 2 của phim khi nào sẽ được lên sóng. Trước sự mong chờ đó, tin tức về phần 2 nhanh chóng xuất hiện trên mạng, những ứng cử viên mới thay chân Bạch Kính Đính và Triệu Kim Mạch cũng được tiết lộ.

Thông tin Dương Dương và Đàm Tùng Vận sẽ hợp tác cùng nhau trong "Khởi đầu 2" đang khiến người hâm mộ được phen bàn tán xôn xao và phấn khích. Bởi vì cả hai tên tuổi này được chú ý và yêu mến bởi khả năng diễn xuất tốt và đáng để mong đợi.

Khởi đầu phần 1 với sự tham gia của Bạch Kính Đình và Triệu Kim Mạch đã 'gây bão' màn ảnh - Ảnh: Internet

Trước đó, Đàm Tùng Vận và Dương Dương cũng từng có cơ hội hợp tác cùng nhau trong bộ phim Thiếu nữ toàn phong. Khi đó, Dương Dương đảm nhận vai nam chính, còn bạn diễn tin đồn của anh chỉ diễn một vai phụ nhỏ. Dù mới chỉ là tin đồn và chưa có thông tin xác thực từ nhà sản xuất, nhưng vẫn đủ để giành được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Không chỉ vậy, nhiều người còn thẳng thừng cho rằng cặp đôi mới được chọn này quá xuất sắc.

Dương Dương - Ảnh: Internet

Kể từ khi gia nhập showbiz đến nay, Dương Dương luôn nhận được sự quan tâm và yêu thích của khán, không chỉ nhờ vào ngoại hình cao ráo, đẹp trai mà còn nhờ vào thần thái sang trọng và tài năng diễn xuất của anh. Những bộ phim của anh luôn có sức hút đối với khán giả trẻ như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Toàn chức cao thủ...

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Còn về phía Đàm Tùng Vận, cô nàng hiện là nữ diễn viên khiến khán giả rất hài lòng. Tuy ngoại hình không quá nổi bật, nhưng cô nàng lại có sức hút riêng không lẫn với bất kỳ ai. Sau thành công của Cẩm y chi hạ, tài nguyên phim ảnh của cô nàng cũng khá tốt.

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