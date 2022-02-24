Tin tức “dưa” Cbiz ngày 24/2: Dương Dương và Triệu Lộ Tư chỉ là bạn bè, Cung Tuấn mở phòng làm việc riêng

Sao quốc tế 24/02/2022 16:30

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (24/2) được các blogger tung ra khiến các fan hào hứng.

1. Nghê Ni và Đặng Luân không biết xào couple, cũng bởi vì tuyến tình cảm trong Dạ Lữ Nhân không mạnh cho lắm. Đến giờ nhà sản xuất vẫn chưa quyết định hướng tuyên truyền phim.

2. Cung Tuấn đang chuẩn bị mở phòng làm việc riêng, hoàn toàn độc lập. Như vậy thì việc xử lý mọi việc sẽ dễ dàng hơn, chính anh cũng có quyền lên tiếng. Sắp tới anh cũng tuyên bố thêm một hợp tác thương mại nữa.

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 24/2: Dương Dương và Triệu Lộ Tư chỉ là bạn bè, Cung Tuấn mở phòng làm việc riêng - Ảnh 1

3. Tiếp sau có một bộ phim hiện đại đang tiếp xúc với Hứa Khải và Tôn Di.

4. Từ khi làm mẹ tính cách của sao nữ dịu dàng hơn rất nhiều, cô còn dễ dàng nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu từ mọi người, danh sách bạn bè là nữ cũng gia tăng.

5. Nguyên nhân Dương Tử chưa nhận Thương Khung Chi Bắc, lý do rất đơn giản, bộ phim này không có nền tảng phát sóng cố định bao thầu, như vậy mức đầu tư rất thấp, lại còn không đảm bảo về mặt số liệu.

6. Mỹ nữ 4000 năm trong bộ phim mới vẫn không chịu thay đổi kiểu trang điểm, những hình ảnh lộ ra đều không phù hợp với hình tượng nhân vật. Nhà sản xuất không có cách nào thay đổi, chỉ có thể chịu đựng.

 Tin tức “dưa” Cbiz ngày 24/2: Dương Dương và Triệu Lộ Tư chỉ là bạn bè, Cung Tuấn mở phòng làm việc riêng - Ảnh 2

7. Thẩm MC gần đây luôn tìm cơ hội trên truyền hình để giục Đỗ HT nhanh chóng cử hành hôn lễ, chỉ là Đỗ HT nhiều lần cảnh cáo cô không được lợi dụng dư luận để bức anh.

8. Bành Dục Sướng bây giờ có thể tự mình đầu tư vào các dự án, anh có đội ngũ hậu trường khá hùng hậu.

9. Kiều Hân có thể sẽ ký hợp đồng với Lý Băng Băng.

10. La Vân Hi sẽ trở thành người phát ngôn của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Tissot, hình ảnh quảng bá đã chụp xong.

 Tin tức “dưa” Cbiz ngày 24/2: Dương Dương và Triệu Lộ Tư chỉ là bạn bè, Cung Tuấn mở phòng làm việc riêng - Ảnh 3

11. Trạng thái của Ngô Cẩn Ngôn trong phim mới quá tệ, cứ như phụ nữ vừa trải qua quãng thời gian sinh con rồi ý.

12. Vì muốn phát triển tốt hơn, gần đây Lý Thừa Huyễn đã bắt đầu học tiếng quan thoại.

13. Kim Thần đang giữ mối quan hệ rất tốt với Dương Mịch.

14. Bạn trai hiện tại của Lý X không có công việc đàng hoàng, bây giờ còn sống nhờ trong biệt thự của cô. Chi phí ăn mặc đều do cô chi trả, nhưng nhan sắc của đối phương tốt hơn chồng cũ của cô một chút.

15. Trương Tử Phong không phát triển theo đường lưu lượng, cho nên mối tình lần này không ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên của cô.

 Tin tức “dưa” Cbiz ngày 24/2: Dương Dương và Triệu Lộ Tư chỉ là bạn bè, Cung Tuấn mở phòng làm việc riêng - Ảnh 4

16. Trương YJ lúc trước còn tính dẫn vợ cũ đi sinh, không ngờ mẹ anh hoàn toàn phản đối. Đến lúc nhìn dáng bụng vợ cũ có thể là thai nam bà mới cho phép cô sinh.

17. Tống Tổ Nhi đã một khoảng thời gian dài chưa nhận phim, người hâm mộ đều lo lắng có phải cô lại yêu đương rồi hay không. Nhưng được biết, cô vẫn độc thân, chỉ là trong tay còn nhiều bộ phim đang chờ phát sóng, cô thì không muốn nhận phim thần tượng. Hơn nữa, những kịch bản chính kịch không phải có thể đàm phán trong thời gian ngắn, vừa lúc này cô sẽ tranh thủ lo chuyện tất nghiệp. Rất nhiều nghệ sĩ cùng khóa với Tống Tổ Nhi gần đây cũng không vào đoàn phim mới.

18. Một số bạn bè thường hỏi Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng có tái hôn hay không.

19. Dương Dương và Triệu Lộ Tư là quan hệ bạn bè bình thường.

Tin tức “dưa” Cbiz ngày 24/2: Dương Dương và Triệu Lộ Tư chỉ là bạn bè, Cung Tuấn mở phòng làm việc riêng - Ảnh 5

20. Hiện giờ công việc chính của Trương Nghệ Hưng là quảng bá phim mới.

21. Lưu lượng và danh tiếng hiện giờ của Địch Lệ Nhiệt Ba được nhiều nhà sản xuất yêu thích, có người đã đàm phán kịch bản mới với cô, nhưng có bên chỉ là mượn cơ hội để tạo nhiệt. Rất nhiều lúc bị chụp mũ nhưng phòng làm việc cũng không thể trực tiếp phủ nhận được. Gần đây đã có một chế tác lớn mà cô tương đối thích, nhưng vẫn đang đàm phán vì trong tay cô không thiếu hạng mục.

(Nguồn: Hóng Dưa bở Cbiz). 

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