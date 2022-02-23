Tin tức “dưa” Cbiz ngày 23/2: Trần Phi Vũ thích đóng phim thần tượng, Nhậm Gia Luân tham gia show Chạy đi huynh đệ

1. Hiện tại kịch bản hầu hết đều do Trình Tiêu và đoàn đội tự tìm lấy. 2. Đoàn đội Địch Lệ Nhiệt Ba đang tích cực mở rộng nhân mạch trong vòng chủ lưu. 3. Trong nhà Yên Hủ Gia rất có tiền, vì vậy hoàn toàn không lo lắng chuyện sập phòng vẫn có thể lấy được tài nguyên.

5. Hoan Thuỵ hiện tại sẽ không cấp tài nguyên cho Viên Băng Nghiên. 6. Hiện tại các kịch bản tìm đến Nghê Ni đều là hình tượng nhân vật mĩ diễm. 7. Mạnh Mỹ Kỳ vì tìm cơ hội quay lại đã rất nỗ lực, còn tự mình thuê cẩu tử đến chụp hình mình, còn chủ động mời cơm nhà đầu tư. 8. Kiều Tàng nữ chủ đổi thành Chúc Tự Đan, nam chính vẫn chưa tìm được. 9. Phim thể loại điệp chiến: Hoa mai hồng đào: Quan Hiểu Đồng, Vương Khải. 10. Khuất Sở Tiêu cùng Trương Giai Ninh không chỉ tái hợp trong bản điện ảnh của Ngôi sao sáng lấp lánh, 2 người sẽ còn quay 1 show chung đề tài thanh xuân vườn trường.

12. Cảnh Điềm sắp vào đoàn Nhạc Du Nguyên, nam chính là Hứa Khải, nữ thứ là Triệu Gia Mẫn.

13. Sau một thời gian điều trị, thân thể của La Vân Hi đã tốt hơn đôi chút. Tuy nhiên, vẫn chưa thực sự ổn định. Do đó, ekip của anh đang điều chỉnh lại công việc một chút, nếu hoạt động nào dùng sức nhiều sẽ không để anh tham gia. Có cảnh quay vất vả, anh cũng sẽ không thực hiện. Nhiệm vụ hàng đầu của năm nay là điều dưỡng thân thể, nếu không sau đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

14. Tôn Di thường được mời đóng những bộ phim thần tượng có mức đầu tư bình thường, rất ít dự án lớn.

15. Hứa Khải và Tôn Di sẽ hợp tác một bộ phim hiện đại.

16. Trương ZF vốn muốn sống chung với bạn trai, nhưng người nhà cô không đống ý. Mẹ cô thậm chí còn chủ động đề cập với bạn trai cô, mong anh đừng gây họa cho con gái mình nữa.

17. Người mẹ thiếu nữ gần đây vận đào hoa ập đến, một lão đại để theo đuổi nàng, còn chủ động nhờ quan hệ để được đi cùng chuyến bay.

18. Tài nguyên hiện tại của Ngô Thiến không tính là xứng với tài năng của cô, dù sao vẫn còn rất nhiều tiểu hoa khác có chống lưng, nhưng cô vẫn được coi trọng.

19. Sao 4 chữ có tạo hình thảm đỏ nổi bật cũng nhận ra tạo hình cổ trang của mình không đẹp, cô đã không còn tiếp xúc kịch bản cổ trang nữa, quan tâm nhiều hơn đến phim hiện đại, sắp tới có thể là đề tài tình chị em.

20. Trần Hách thường xuyên mời mọi người đến các cửa hàng mà người quen của nah mở để ăn cơm, như vậy sẽ không cần tốn tiền. Anh luôn tự tin rằng những người bạn kia sẽ ngại thu tiền của anh.

21. Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ hợp tác cùng Cốc Ái Lăng.

22. Khoảng thời gian này, Tạ Na vẫn luôn đau đầu tìm biện pháp để lấy lại duyên qua đường.

23. Bộ Hướng Gió Mà Đi, nam chính từ đầu định là Lý Hiện, cũng được sắp xếp khởi động vào tháng 3. Nhưng cũng chưa thể chắc chắn, bởi vì hiện giờ nam diễn viên vẫn đang trong đoàn phim.

24. Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi sắp lên sóng, nền tảng đã rào trước. Còn Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, phía nhà sản xuất nguyện ý đổi cho Lưu Diệc Phi một kịch bản phim nghề nghiệp khác, nhưng cô vẫn do dự.

25. "Bạch Trạch Linh" của 271: Trần Tinh Húc, Viên Băng Nghiên

26. "Đường trở về" của 271: Tỉnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận, Mario

26. Lâm Nhất và Ngu Thư Hân đang hợp tác, tiếp xúc trong chương trình cũng vô cùng vui vẻ.

27. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại càng lúc càng giản dị, các hoạt động quảng bá chủ yếu đều do công ty tự làm.

28. Đoàn đội của Cúc Tịnh Y xác định con đường sau này của cô ấy chủ yếu sẽ là diễn xuất, ca hát chỉ là thứ yếu.

29. Trương Nghệ Hưng ăn khoai tây chiên của Calbee trong "Hướng về cuộc sống" giúp cho mặt hàng này được bán hết, sau đó phía Calbee đã trực tiếp liên hệ với anh để mời anh làm người đại diện cho nhãn hàng, đây chính là "ăn ra đại ngôn" có phải không?

30. Thái Từ Khôn bắt đầu nuôi râu rồi.

31. Đặng Siêu sắp bị bà xã "đồng hoá" đến nơi rồi, không uống trà sữa, không uống cà phê, không ăn cay nóng dầu mỡ gì cả, vô cùng healthy and balance.

(Nguồn: Hội buôn dưa đổ vỏ Showbiz, Hóng Dưa bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)