Sánh đôi cùng MC Hà Cảnh, Đàm Tùng Vận khoe eo thon nhỏ xíu, nhưng nhận 'điểm trừ' vì điều này

Xét về những mỹ nhân được mệnh danh là "thánh hack tuổi Cbiz", rất nhiều người sẽ nhớ đến những cái tên như Dương Thừa Lâm, Lâm Y Thần hay Lý Nhất Đồng,... vậy nhưng đây đều là những gương mặt khá cũ thuộc thế hệ 8X trở về trước. Giờ đây, Cbiz đã có mỹ nhân sở hữu nhan sắc bất chấp thời gian thế hệ mới khiến ai cũng phải xuýt xoa và ghen tị, đó chính là Đàm Tùng Vận.

Mới đây, xuất hiện trong chương trình truyền hình "Xin chào thứ Bảy", Đàm Tùng Vận diện trang phục theo phong cách hoài cổ, đứng cạnh MC đình đám Hà Cảnh. Đáng chú ý nhất là phân đoạn nữ diễn viên mặc chiếc váy như sườn xám cách tân và ca hát, nhảy múa cùng vũ đoàn. Cách trang điểm, làm tóc giúp cô trở nên nổi bật hơn.