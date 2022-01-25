Sánh đôi cùng MC Hà Cảnh, Đàm Tùng Vận khoe eo thon nhỏ xíu, nhưng nhận 'điểm trừ' vì điều này

Ekip sản xuất chương trình truyền hình "Xin chào thứ Bảy" vừa tung loạt ảnh nhá hàng cho sự góp mặt đặc biệt của Đàm Tùng Vận.
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Xét về những mỹ nhân được mệnh danh là "thánh hack tuổi Cbiz", rất nhiều người sẽ nhớ đến những cái tên như Dương Thừa Lâm, Lâm Y Thần hay Lý Nhất Đồng,... vậy nhưng đây đều là những gương mặt khá cũ thuộc thế hệ 8X trở về trước. Giờ đây, Cbiz đã có mỹ nhân sở hữu nhan sắc bất chấp thời gian thế hệ mới khiến ai cũng phải xuýt xoa và ghen tị, đó chính là Đàm Tùng Vận.
Mới đây, xuất hiện trong chương trình truyền hình "Xin chào thứ Bảy", Đàm Tùng Vận diện trang phục theo phong cách hoài cổ, đứng cạnh MC đình đám Hà Cảnh. Đáng chú ý nhất là phân đoạn nữ diễn viên mặc chiếc váy như sườn xám cách tân và ca hát, nhảy múa cùng vũ đoàn. Cách trang điểm, làm tóc giúp cô trở nên nổi bật hơn.
Song, khán giả có phần lo lắng vì Đàm Tùng Vận gầy gò quá. Chiếc váy đen ôm sát khiến nữ diễn viên lộ vòng eo nhỏ xíu, vòng một phẳng lỳ và đôi chân gầy gò tong teo. Không ít người cho rằng có thể vì lịch trình làm việc quá dày đặc, cuộc sống riêng tư lại gặp nhiều biến cố nên nữ diễn viên "Cẩm tâm tựa ngọc" mới ngày một gầy gò hơn.
Thực tế, trong vòng 1 năm qua, Đàm Tùng Vận đã hoàn tất việc ghi hình cho 2 bộ phim là "Hướng gió mà đi" và "Xin gọi tôi là tổng giám". Trong đó, phim "Xin gọi tôi là tổng giám" nhiều khả năng sẽ sớm ra mắt trong năm 2022.
Dù như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể phủ nhận rằng Đàm Tùng Vận có sức hút rất lớn. Dù vóc dáng gầy gò thấp bé, đứng giữa đám đông luôn lọt thỏm vì quá lùn nhưng nhờ nụ cười tươi tắn, phong cách diễn xuất tự nhiên nên cô nàng mới chiếm được cảm tình của người xem.