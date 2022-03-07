Vương Nhất Bác bất ngờ bị tờ Nhật báo hàng đầu Trung Quốc 'gọi mặt điểm tên'

Sao quốc tế 07/03/2022 20:01

Mặc dù đang rất bận rộn với việc đóng phim, nhưng những thông tin về Vương Nhất Bác vẫn luôn xuất hiện ở trên các trang phương tiện truyền thông.

Bộ phim Vô danh do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đóng chính gần đây bất ngờ xuất hiện trên tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh (Beijing Youth Daily), trang báo chính thống hàng đầu của Trung Quốc. Ngoài ra, cái tên Vương Nhất Bác cũng được tài khoản China Film Channel khen ngợi là một nghệ sĩ có khả năng biến hóa rất tốt, khiến người hâm mộ của nam diễn viên hết sức tự hào.

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Vương Nhất Bác xuất hiện trên trang chủ của China Film Channel - Ảnh: Internet
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Tên của nam diễn viên cũng được 'gọi tên' trong tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh - Ảnh: Internet

Dù cho là người không quá để ý về tình hình hoạt động của các nghệ sĩ trong làng giải trí, cũng sẽ nhìn ra sự cố gắng của Vương Nhất Bác, nên có thể được giới truyền thông chính thống coi trọng là điều hoàn toàn xứng đáng. 

"Vô danh" là bộ phim mà Vương Nhất Bác đã đầu tư không ít công sức vào đó trong một thời gian dài, các diễn viên hợp tác cùng anh đều là những tên tuổi gạo cội, đội ngũ sản xuất cũng rất hùng hậu. Đây chắc chắn là một loại áp lực đối với một người có tuổi đời trẻ như nam diễn viên. Bên cạnh Vô danh dự kiến sẽ ra rạp trong năm 2022 này, bộ phim Băng vũ hỏa của Vương Nhất Bác cũng đang được dân tình háo hức ngóng chờ ngày lên sóng chính thức.

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Do xuất thân là ca sĩ thần tượng, nổi tiếng từ phim đam mỹ và các chương trình truyền hình thực tế nên ngôi sao trẻ sinh năm 1997 cần nhanh chóng tìm bước chuyển nghề nghiệp. Mặc dù anh yêu thích những chương trình truyền hình thực tế trẻ trung nhưng mục tiêu lâu dài vẫn là một vai diễn điện ảnh chính thống.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác sao Hoa ngữ phim Trung Quốc

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