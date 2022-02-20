So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả "tức điên" như mỹ nam này

Sao quốc tế 20/02/2022 14:40

Cùng điểm tên những nam thần bị khán giả phàn nàn vì nét diễn đơ cứng trong phim.

Vương Nhất Bác

Vai diễn Lam Vong Cơ của Vương Nhất Bác trong Trần tình lệnh đã đưa tên tuổi của nam diễn viên được nhiều người biết đến. Mặc dù vậy, Nhất Bác vẫn bị nhiều cư dân mạng chỉ trích vì biểu cảm một màu của anh chàng. 

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 1

Lam Vong Cơ có tính cách lạnh lùng, bên ngoài không hề biến sắc khi gặp chuyện. Nhân vật này luôn điềm tĩnh và dùng sự lạnh lùng của mình để giải quyết mọi chuyện. Đây vừa là vai diễn dễ mà không dễ với Vương Nhất Bác. 

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 2

Dễ là vì khuôn mặt đơ của anh hợp với Lam Vong Cơ – một vai không cần biểu cảm linh hoạt như Ngụy Vô Tiện. Còn khó là ở những trường đoạn nhân vật này bộc lộ cảm xúc và khóc, cho thấy sự hơi “đuối” của nam diễn viên. Tuy vậy khán giả cũng thông cảm, khi Vương Nhất Bác không xuất thân từ diễn viên chuyên nghiệp.

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 3

Hoắc Kiến Hoa 

Xét đến diễn xuất, Hoắc Kiến Hoa được xếp vào hàng “lão làng” khi dắt túi nhiều bộ phim truyền hình thành công. Mặc dù vậy, vai diễn sư phụ Bạch Tử Họa của Hoắc Kiến Hoa trong Hoa Thiên Cốt vẫn gây nên nhiều tranh cãi. Diễn xuất của Hoắc Kiến Hoa trong phim cũng bị khán giả chê khá nhiều, vì biểu cảm đơ đến không tưởng. 

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 4

 So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 5

Bản thân Hoắc Kiến Hoa cũng từng nhắc đến trong một bài phỏng vấn trước đó rằng anh đã do dự rất lâu, bởi chắc chắn sẽ bị cư dân mạng mắng vì liệt mặt. Nhưng dù vậy, vẫn có một số phân cảnh Hoắc Kiến Hoa thể hiện cảm xúc qua ánh mắt khá tốt. 

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 6

 

Vu Mông Lung 

Vu Mông Lung là người tiếp theo bị điểm danh với diễn xuất đơ quá mức trong Lưỡng Thế Hoan, đóng cùng Trần Ngọc Kỳ. Thậm chí Vu Mông Lung còn bị nhận xét đưa phong cách diễn đơ đến một tầm cao mới bằng việc đơ cả mặt cả người trong mọi cảnh quay. Dù giao tiếp với bạn diễn nào, tư thế của Vu Mông Lung cũng không thay đổi, nhìn như một bức tượng sáp.

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 7

Diễn xuất dở tệ của Vu Mông Lung là một trong những lý do chính "hủy diệt" Lưỡng Thế Hoan. Bộ phim từng được kỳ vọng sẽ đạt thành công như phim cùng đề tài trước đó là Cẩm Y Chi Hạ, nhưng càng về sau, khán giả bỏ phim càng nhiều, khiến Lưỡng Thế Hoan chìm vào quên lãng.

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 8

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 9

Vương Hạc Đệ 

Diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong Ngộ Long từng nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. Trong phim, Vương Hạc Đệ vào vai Uất Trì Long Viêm, một long vương tu luyện nghìn năm. Uất Trì Long Viêm có tính cách lạnh lùng, cô độc, luôn che giấu cảm xúc.

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 10

Tuy nhiên, tính cách của nhân vật đã bị Vương Hạc Đệ thể hiện thành gương mặt "đơ không cảm xúc", đơ đến mức khán giả nhận xét trông nữ chính Chúc Tự Đan như đang đóng phim với một ma-nơ-canh. Khán giả “tức điên” khi xem cảnh nhân vật Uất Trì Long Viêm bày tỏ tình cảm với nữ chính bằng gương mặt trống rỗng, vô hồn.

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 11

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người xem chỉ thấy duy nhất một biểu cảm trên khuôn mặt của Vương Hạc Đệ. Cộng thêm tạo hình kém nổi bật, khiến cho anh chàng bị mất điểm nặng trong mắt khán giả. 

So kè mặt lạnh của dàn nam thần Cbiz: Vương Nhất Bác điển trai ngời ngời nhưng vẫn chưa khiến khán giả 'tức điên' như mỹ nam này - Ảnh 12

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