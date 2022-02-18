'Đệ nhất' Nhạc Hoa không phải Vương Nhất Bác, còn vị trí 'đại công chúa' là ai?

Bảng xếp hạng các nghệ sĩ của Nhạc Hoa khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, Công ty giải trí Nhạc Hoa (YueHua Entertainment) đã cập nhật bảng xếp hạng nghệ sĩ mới nhất trên trang chủ của mình. Điều đáng chú ý là vị trí của Vương Nhất Bác. Dù sở hữu lượng fan đông đảo và là lưu lượng hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, nhưng vị trí "Đệ nhất" của Nhạc Hoa lại không thuộc về Vương Nhất Bác, mà là Hàn Canh (cựu thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior).

Được biết, Hàn Canh là nghệ sĩ đầu tiên được Nhạc Hoa ký kết hợp đồng sau khi rời SuJu. Nam minh tinh cũng đã đạt được một số thành công nhất định trong cả lĩnh vực âm nhạc cũng như phim ảnh. Không những vậy, Hàn Canh còn là một trong các cổ đông của Nhạc Hoa. Vì vậy, Hàn Canh hoàn toàn xứng đáng với vị trí và danh xưng "Đệ nhất" này. Vương Nhất Bác đang là một trong những sao Hoa ngữ nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Anh chàng thường được mọi người ưu ái với tên gọi "Thái tử của Nhạc Hoa" - từ nhan sắc đến IQ, EQ đều không thể chê vào đâu được.

Nhờ Trần tình lệnh, tên tuổi của chàng ca sĩ sinh năm 1997 đã trở nên nổi tiếng và bước vào thời kỳ sự nghiệp đỉnh cao. Vương Nhất Bác thuộc kiểu nghệ sĩ toàn năng ở nhiều lĩnh vực, bao gồm âm nhạc - phim, nhảy đường phố và các môn thể thao ấn tượng như trượt ván và mô tô. Thành công của Trần tình lệnh đã giúp Vương Nhất Bác một bước ngồi lên vị trí đỉnh lưu trong ngành giải trí Hoa ngữ. Show, phim ảnh, đại ngôn tìm đến anh chàng không ngừng, tiền đồ vô lượng. Ngoài Hàn Canh và Vương Nhất Bác, những nghệ sĩ nam hàng đầu của Nhạc Hoa phải kể đến Lý Vấn Hàn (UNIQ), Châu Nghệ Hiên (UNIQ), Vương Tích. Về phần dàn diễn viên nữ, vị trí đầu tiên là Trình Tiêu - "Đại công chúa" Nhạc Hoa luôn được công ty chăm sóc và nâng đỡ vô cùng nhiệt tình. Tiếp sau đó là Mạnh Mỹ Kỳ và Ngô Tuyên Nghi. Cả ba đều từng ra mắt ở Hàn Quốc, sau đó quay về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-nhat-nhac-hoa-khong-phai-vuong-nhat-bac-con-vi-tri-dai-cong-chua-la-ai-450606.html