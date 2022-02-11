Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng

Sao quốc tế 11/02/2022 09:51

Vương Nhất Bác gây xôn xao cộng đồng mạng khi lộ tạo hình khác lạ trong phim điện ảnh mới.

Mới đây, bộ phim điện ảnh Vô Danh đã tung ra đoạn preview 30 giây, trong đó hé lộ một phân đoạn của Vương Nhất Bác. Trong phân cảnh này, Vương Nhất Bác tức giận vì nhân vật của Vương Truyền Quân giết người. Hai người sau đó bàn nhau phi tang thi thể xuống biển.

Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng - Ảnh 1

 

Tạo hình của nam diễn viên khiến fan bùng nổ trong sự phấn khích vì cho thấy một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác so với ngày thường, nhất là với mái tóc ngắn được vuốt keo bóng loáng.

Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng - Ảnh 2

 

Nhiều netizen cho rằng, đây là tạo hình độc đáo nhất của Vương Nhất Bác từ trước đến nay. Thần thái, ánh mắt của nam thần Hữu Phỉ đều ngập tràn sự mãnh liệt tạo cảm giác cuốn hút người nhìn.  

Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng - Ảnh 3

Vương Nhất Bác đang là một trong những nghệ sĩ trẻ có lượng khán giả hâm mộ hàng đầu. Nổi tiếng sau “Trần tình lệnh”, Vương Nhất Bác liên tục phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực phim ảnh, âm nhạc và tham gia nhiều chương trình tạp kỹ. Năm 2020, Vương Nhất Bác đoạt giải Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng - 1 trong 3 giải phim truyền hình uy tín nhất của Trung Quốc.

Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng - Ảnh 4

Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng - Ảnh 5

Bộ phim Vô danh lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã mạo hiểm gửi tin tình báo để bảo vệ đất nước. Đây là phần tiếp nối của Hồ Trường Tân, Bác sĩ Trung Quốc với kinh phí đầu tư lớn. Vương Nhất Bác được đóng cùng với đàn anh Lương Triều Vỹ nên đã tập trung tối đa cho dự án này. Hy vọng đây sẽ là điểm sáng trong sự nghiệp của anh, thoát mác thần tượng, giúp anh khẳng định thực lực với khán giả cũng như cơ quan quản lý văn hoá.

 Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng - Ảnh 6

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