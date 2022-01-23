Vương Nhất Bác xử lý siêu mượt khi đang nhảy thì rơi thứ này!

Vương Nhất Bác luôn thể hiện rất tốt khả năng làm chủ sân khấu của mình.

Nhờ thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh, sự nghiệp của Vương Nhất Bác liên tục "nở hoa" và trở thành một trong những nam diễn viên được săn đón nhất nhì Cbiz hiện nay.

Sở hữu ngoại hình hoàn hảo lại đa tài đa nghệ, Vương Nhất Bác phát triển toàn diện trên cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, nam thần họ Vương đều khiến các fan phải trầm trồ ngưỡng mộ không chỉ bởi visual tỏa sáng, tiết mục hoành tráng mà còn ở cách làm chủ sân khấu, xử lý mọi tình huống.

Mới đây, đoạn clip ghi lại sự linh hoạt của Vương Nhất Bác khi xử lý sự cố đang nhảy thì bị rơi "vật bất ly thân" là minh chứng cho điều đó.

Cụ thể, nam ca sĩ đang trình diễn thì bất ngờ loạng choạng vì... rơi giày. Dù nhận ra có gì đó sai sai nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất nhanh lấy lại tinh thần.

Anh tiếp tục màn trình diễn, mặc kệ tình trạng một bên có giày một bên không. Những chuyển động của Vương Nhất Bác vẫn rất mượt mà, tưởng như không có gì xảy ra. Cách xử lý cũng như sự bình tĩnh cho thấy được sự chuyện nghiệp của nam ca sĩ được yêu thích nhất nhì Cpop hiện nay.

Tuy sự cố không có gì to tát nhưng nhìn cách Vương Nhất Bác xử lý chuyện nghiệp khiến netizen rất hài lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-nhat-bac-xu-ly-sieu-muot-khi-dang-nhay-thi-roi-thu-nay-447523.html