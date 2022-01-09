Vương Nhất Bác lộ nhan sắc thật qua ảnh của “team qua đường", có hoàn hảo như ảnh photoshop?

Mặc dù chỉ là những hình ảnh chụp vội từ “teamqua đường” thế nhưng vẻ đẹp của mỹ nam Phong khởi Lạc Dương khiến dân tình phải mê mẩn. Và do đó, hashtag "Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Vương Nhất Bác" nhanh chóng leo lên Top 3 hotsearch bảng giải trí . Có thể thấy, đôi khi Vương Nhất Bác không cần làm gì cũng khiến netizen phải chao đảo.

Thời gian gần đây Vương Nhất Bác không tham gia sự kiện nổi bật nào thế nhưng dòng hashtag tên của anh vẫn ngang nhiên nằm trong Top đầu hotsearch. Lý do là bởi người hâm mộ đã "đào" lại những hình ảnh đẹp bất chấp của anh chàng dù chưa qua chỉnh sửa.

Ảnh chụp vội cũng không thể làm lu mờ vẻ ngoài điển trai của Vương Nhất Bác.

Góc nghiêng thần thánh của mỹ nam Trần Tình Lệnh.

Sống mũi cao và thẳng của Vương Nhất Bác là "vũ khí" lợi hại giúp anh cân mọi góc ảnh.

Làn da mịn màng của anh chàng khiến nhiều cô gái phải ghen tị.

Cho dù ảnh chụp cận mặt cũng không thể làm lu mờ vẻ điển trai của Vương Nhất Bác.

Nhan sắc cân mọi góc ảnh của anh chàng khiến bao cô gái mê mẩn.

Phản ứng của cư dân mạng khi Vương Nhất Bác leo hotsearch bởi gương mặt điển trai "cân" mọi góc ảnh:

+ Thổn thức vì sống mũi của Vương Nhất Bác

+ Vô cùng điển trai, ngũ quan như tượng tạc vậy

+ Nhan sắc vạn người êm của Vương Nhất Bác thì khỏi bàn cãi

+ Thích nhất những hình ảnh mặt mộc của anh

+ Có ai bị chìm đắm trong hotsearch này như tôi không? Lưu được quá trời ảnh đẹp về máy luôn

+ Ảnh chưa qua chỉnh sửa mà thế này rồi thì nếu chỉnh nữa chắc người ta đổ gục hết

+ Ôi! Đẹp trai bất chấp cam thường thì chỉ có thể là Vương Nhất Bác

+ Da mặt của Nhất Bác đẹp hơn cả con gái nữa, u mê không lối thoát luôn rồi

Vương Nhất Bác đang là một trong những sao Hoa ngữ nổi tiếng hàng đầu hiện nay. Nhờ Trần tình lệnh, tên tuổi của chàng ca sĩ sinh năm 1997 đã trở nên nổi tiếng và bước vào thời kỳ sự nghiệp đỉnh cao. Vương Nhất Bác thuộc kiểu nghệ sĩ toàn năng ở nhiều lĩnh vực, bao gồm âm nhạc - phim, nhảy đường phố và các môn thể thao ấn tượng như trượt ván và mô tô. Gần đây, nam ngôi sao đã tham gia bộ phim Hữu phỉ và nhận được khen ngợi với diễn xuất hoàn hảo.