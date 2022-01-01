Những tân lang điển trai nhất màn ảnh xứ Trung: Trần Vỹ Đình, Vương Nhất Bác "quạu" nhưng vẫn gây sốt MXH

Ngày thành thân của các tân lang – tân nương là tình tiết không quá mới mẻ trong các bộ phim của màn ảnh xứ Trung. Bên cạnh vẻ đẹp xuất sắc của các mỹ nhân Hoa ngữ khi diện hỷ phục thì thần thái của các nam thần khi vào vai tân lang cũng khiến nhiều fan hâm mộ thổn thức.

Không chỉ gương mặt cực phẩm trong trang phục tân lang, Viên Hạo còn lột tả rõ tình cảm của mình dành cho tân nương qua ánh mắt chan chứa tình yêu. Chính phân đoạn này của bộ phim đã khiến cho con tim của bao nhiêu fan nữ rơi vào lưới tình của Viên Hạo.

Với vẻ điển trai ấn tượng, sắc sảo, Viên Hạo gây được tiếng vang trong vai diễn đảo chủ Tần Thượng Thành trong Nhất Dạ Tân Nương. Hình ảnh nam diễn viên khoác lên mình bộ hỷ phục màu đỏ cùng nụ cười hạnh phúc khiến bao khán giả phải sững sờ.

Đặng Luân – Hương mật tựa khói sương

Là bộ phim đưa tên tuổi của Đặng Luân và Dương Tử lên một tầm cao mới, thành công của Hương mật tựa khói sương còn đem lại lượng fan hâm mộ đông đảo cho cả hai diễn viên. Nhắc tới bộ phim đình đám này, khán giả sẽ nhớ ngay đến vai Phượng Hoàng của Đặng Luân. Tạo hình cổ trang quá xuất sắc cộng thêm diễn xuất khiến bao người phải tấm tắc khen của Đặng Luân hoàn toàn chinh phục được khán giả. Trong phim, khi nhân vật Phượng Hoàng phải lịch kiếp xuống trần giang, tại đây chàng lại vẽ nên mối tình lãng mạn nhưng không trọn vẹn cùng Cẩm Mịch (Dương Tử thủ vai).

Đặc biệt, tập phim về ngày đại hỷ của Phượng Hoàng đã lấy đi khá nhiều nước mắt của người xem vì vừa đẹp vừa buồn đến nao lòng. Trong bộ trang phục đỏ, visual xuất sắc của Đặng Luân đẹp mọi góc độ, nhưng người xem lại quá đau lòng khi nhìn vào ánh mắt u sầu thăm thẳm của nam diễn viên khi uống cạn chén rượu để cùng người mình yêu rời khỏi trần giang đau khổ.

La Vân Hi – Hương mật tựa khói sương

Một tân lang khác cũng đượm nét u buồn trong Hương mật tựa khói sương mà người xem không thể nào quên được chính là La Vân Hi. Không giống Đặng Luân, La Vân Hi khoác lên hỷ phục trắng tinh đầy tiên khí, kiểu tóc được đính phụ kiện cầu kỳ càng tăng thêm sự thu hút của anh.

Cũng là một hôn lễ đau lòng, nên gương mặt của chàng tân lang này thấm đẫm nỗi buồn, tuy nhiên, vẻ đẹp thanh tú cùng sự đẹp trai lạ lùng của nam diễn viên cũng khiến khán giả cảm thấy bớt đi nỗi u sầu một chút.

Hứa Khải – Chiêu diêu

Là diễn viên đặc biệt được Vu Chính trao cho nhiều vai chính, Hứa Khải cũng có lần diện trang phục tân lang khi thủ vai chính Mặc Thanh trong Chiêu Diêu. Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhưng kèm theo đó là hành động bảo vệ người thương vô cùng chu toàn.

Phải nói đây chính là một trong nhưng chú rể đẹp nhất màn ảnh cổ trang. Gương mặt điển trai cùng khí chất của Hứa Khải đúng là đỉnh của chóp, đem về cho anh lượng fan hâm mộ lớn cùng nhiều tài nguyên phim ảnh.

Trần Tinh Húc – Đông Cung

Khi nhắc đến Trần Tinh Húc, khán giả rất ấn tượng với vai diễn “tra nam” Lý Thừa Ngân của anh trong Đông Cung. Đáng chú ý, trong phim nam diễn viên khoác lên mình hai lần hỷ phục với tạo hình khác biệt nhau hoàn toàn, tình tiết này càng khiến netizen càng thêm hứng thú.

Lần đầu, Trần Tinh Húc thể hiện hoàn hảo vai tân lang đắm chìm trong tình yêu cùng gương mặt chân thành, đắm đuối nhìn vị hôn thê của mình. Nam diễn viên khoác lên mình bộ trang phục đậm chất thảo nguyên cùng vẻ đẹp trai lãng tử.

Lần khác là khi đại hôn, mái tóc búi gọn, hỷ phục đỏ sang trọng, nhưng gương mặt phảng phất sự độc đoán, mưu mô. Dù là tạo hình nào, thì chàng tân lang này vẫn khiến người ta phải trầm trồ vì chiếc nhan sắc cực phẩm.

Trần Vỹ Đình – Hộc Châu Phu Nhân

Trần Vỹ Đình chắc chẳn là một trong những tân lang đắt giá nhất màn ảnh 2021. Dù khi đóng Hộc Châu Phu Nhân, nam diễn viên vẫn có lúc bị chê không hợp cổ trang, nhưng phải nói thần thái của anh vẫn tạo được rất nhiều sức hút.

Trong y phục đỏ sáng chói, chàng Phương Chư lại có hai sắc thái khác nhau. Lúc thành thân giả, thì gương mặt chàng nghiêm nghị nhưng khi được nên duyên với người mình yêu thì ánh mắt lại dịu dàng hết phần người.

Dương Dương – Tân Hồng Lâu Mộng

Nam thần sao hạng A của Cbiz Dương Dương với nhan sắc cực phẩm, hoàn mỹ thì vai diễn nào cũng không làm khó được anh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, visual cùng khí chất của nam diễn viên không hề suy giảm mà ngược lại càng thăng hạng theo thời gian.

Dù có bao nhiêu tạo hình đẹp, thì hình ảnh tân lang của Dương Dương trong bộ phim đầu tay Tân Hồng Lâu Mộng vẫn là đỉnh cao nhất. Khuôn mặt ngây ngô, non nớt đến “búng ra sữa” cộng với loạt biểu cảm hớn hở khi được lấy vợ của anh chàng qua bao năm vẫn làm người ta rung động khi xem lại. Chính gương mặt trẻ trung khi mới vào nghề cùng nụ cười tỏa nắng mà hình ảnh này của Dương Dương đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khán giả.

Vương Nhất Bác – Phong Khởi Lạc Dương

Vương Nhất Bác có lẽ là tân lang được yêu thích nhất nhì trên màn ảnh 2021. Dù chỉ mới ra mắt tháng 12 này, nhưng sức hút cũng như nhiệt độ của cả Nhất Bác và Phong Khởi Lạc Dương mang lại là không hề nhỏ. Thủ vai Bách Lý Hoằng Nghị tài giỏi nhưng lại ít khi biểu hiện cảm xúc. Bị ép cưới nên ngày thành thân, anh chàng đã biểu hiện khuôn mặt lạnh tanh, không chút vui vẻ hay phải nói là siêu quạu.

Thế nhưng, chuyện tình cưới trước yêu sau của cặp đôi Nhị Lang (Bách Lý Hoằng Nghị) và Thất Nương (Tống Dật thủ vai) vô cùng được yêu mến. Tình yêu của hai người sau khi kết hôn dần dần chớm nở khiến khán giả càng cảm thấy thích thú hơn. Dù trưng ra vẻ mặt quạu hết người trong ngày vui của chính mình nhưng phải thừa nhận rằng tân lang Nhất Bác quá điển trai khiến người xem không thể rời mắt.