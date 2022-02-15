Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế

Sao quốc tế 15/02/2022 11:30

Vương Nhất Bác nhận được nhiều lời khen từ đạo diễn, nhân viên đoàn làm phim cũng như Lương Triều Vỹ trong phim "Vô Danh".

Ngày 9/2 vừa qua, bộ phim điện ảnh Vô danh với sự tham gia của Lương Triều VỹVương Nhất Bác đã thông báo hoàn thành, cùng với đó là đoạn preview dài khoảng 30 giây đã được tung ra, thu hút nhiều sự quan tâm và mong đợi của khán giả. 

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế - Ảnh 1

Vương Nhất Bác cũng từng chia sẻ rằng bản thân trong quá trình quay phim cảm thấy rất thú vị và hào hứng. Hơn hết, anh chàng còn học hỏi và đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ sự chỉ bảo tận tình của đạo diễn và đàn anh trong nghề. 

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế - Ảnh 2

Nói về diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1997, dù còn nhiều hạn chế và khuyết điểm nhưng cũng đang ngày một tốt hơn, thậm chí còn chinh phục được cả các đạo diễn và nhà sản xuất của phim.

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế - Ảnh 3

Nhà sản xuất phim Vô danh chia sẻ: "Đối với người mới là Vương Nhất Bác cũng rất đáng chờ mong. Tôi rất muốn nói một chút về Vương Nhất Bác. Cậu ấy là một diễn viên trẻ rất đẹp trai. Dưới ống kính của Trình Nhĩ, diễn xuất của cậu ấy chắc chắn sẽ làm mọi người bất ngờ. Năng lực thể hiện và sức công kích của cậu ấy đánh vào nhân vật thật sự mãnh liệt. Bạn thử đoán xem nhân vật của cậu ấy là người tốt hay người xấu? Thật sự vô cùng hồi hộp đó. Ngay cả khi đối diễn với Lương Triều Vỹ, cậu ấy cũng không bị lép vế chút nào đâu. Lương tiên sinh cũng vô cùng thích và khen ngợi cậu ấy. Hy vọng rằng sang năm 2022 sẽ kịp trình chiếu đến mọi người".

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế - Ảnh 4

Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác trong thời gian quay phim thường hay chủ động trao đổi với Lương Triều Vỹ để xin ý kiến về kịch bản cũng như diễn xuất.

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế - Ảnh 5

Bản thân Lương Triều Vỹ cũng ca ngợi kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác. Tài tử Hong Kong cho rằng Nhất Bác có tài năng diễn xuất tốt, sẽ là thế hệ tương lai rất đáng gờm. Đây có thể nói là lời khen ngợi và sự ghi nhận tuyệt vời mà Lương Triều Vỹ dành cho đàn em của mình. 

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế - Ảnh 6

Việc có thể hợp tác với diễn viên như Lương Triều Vỹ là cơ hội khó kiếm để Nhất Bác tích lũy kinh nghiệm và nhanh chóng phát triển sự nghiệp.

 Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế - Ảnh 7

Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế - Ảnh 8

Vô danh là bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh của đạo diễn Trình Nhĩ. Tác phẩm có nội dung kể về những người hoạt động bí mật bất chấp hiểm nguy để truyền tin tình báo, bảo vệ tổ quốc bằng nhiệt huyết và tính mạng của mình. Theo nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội dàn diễn viên tham gia trong phim gồm Châu Tấn, Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác,...

Phim được dự kiến sẽ ra rạp trong năm 2022.

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm

Loạt khoảnh khắc sân khấu thần thánh của sao Hoa ngữ khiến dân tình mê mẩn.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Lương Triều Vỹ Vô Danh Vương Nhất Bác phim vô danh sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm

Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng

Vương Nhất Bác lột xác ngoạn mục, lần đầu chửi thề trong phim điện ảnh mới khiến dân tình choáng váng

Tin tức dưa Cbiz ngày 6/2: Cung Tuấn hợp tác với Triệu Lộ Tư, Vương Nhất Bác dấn thân mảng điện ảnh

Tin tức dưa Cbiz ngày 6/2: Cung Tuấn hợp tác với Triệu Lộ Tư, Vương Nhất Bác dấn thân mảng điện ảnh

Phim của Vương Nhất Bác, Dương Tử “áp chót” top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tháng 1

Phim của Vương Nhất Bác, Dương Tử “áp chót” top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tháng 1

Tin tức dưa Cbiz ngày 2/2: Tài nguyên điện ảnh Vương Nhất Bác rất tốt, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Lâm Chí Linh

Tin tức dưa Cbiz ngày 2/2: Tài nguyên điện ảnh Vương Nhất Bác rất tốt, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Lâm Chí Linh

Vương Nhất Bác xử lý siêu mượt khi đang nhảy thì rơi thứ này!

Vương Nhất Bác xử lý siêu mượt khi đang nhảy thì rơi thứ này!

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào