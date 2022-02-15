Vương Nhất Bác nhận nhiều lời khen có cánh trong phim mới: Thế hệ tương lai đáng gờm, diễn cùng Lương Triều Vỹ nhưng không bị lép vế

Vương Nhất Bác cũng từng chia sẻ rằng bản thân trong quá trình quay phim cảm thấy rất thú vị và hào hứng. Hơn hết, anh chàng còn học hỏi và đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ sự chỉ bảo tận tình của đạo diễn và đàn anh trong nghề.

Ngày 9/2 vừa qua, bộ phim điện ảnh Vô danh với sự tham gia của Lương Triều Vỹ , Vương Nhất Bác đã thông báo hoàn thành, cùng với đó là đoạn preview dài khoảng 30 giây đã được tung ra, thu hút nhiều sự quan tâm và mong đợi của khán giả.

Nói về diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1997, dù còn nhiều hạn chế và khuyết điểm nhưng cũng đang ngày một tốt hơn, thậm chí còn chinh phục được cả các đạo diễn và nhà sản xuất của phim.

Nhà sản xuất phim Vô danh chia sẻ: "Đối với người mới là Vương Nhất Bác cũng rất đáng chờ mong. Tôi rất muốn nói một chút về Vương Nhất Bác. Cậu ấy là một diễn viên trẻ rất đẹp trai. Dưới ống kính của Trình Nhĩ, diễn xuất của cậu ấy chắc chắn sẽ làm mọi người bất ngờ. Năng lực thể hiện và sức công kích của cậu ấy đánh vào nhân vật thật sự mãnh liệt. Bạn thử đoán xem nhân vật của cậu ấy là người tốt hay người xấu? Thật sự vô cùng hồi hộp đó. Ngay cả khi đối diễn với Lương Triều Vỹ, cậu ấy cũng không bị lép vế chút nào đâu. Lương tiên sinh cũng vô cùng thích và khen ngợi cậu ấy. Hy vọng rằng sang năm 2022 sẽ kịp trình chiếu đến mọi người".

Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác trong thời gian quay phim thường hay chủ động trao đổi với Lương Triều Vỹ để xin ý kiến về kịch bản cũng như diễn xuất.

Bản thân Lương Triều Vỹ cũng ca ngợi kỹ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác. Tài tử Hong Kong cho rằng Nhất Bác có tài năng diễn xuất tốt, sẽ là thế hệ tương lai rất đáng gờm. Đây có thể nói là lời khen ngợi và sự ghi nhận tuyệt vời mà Lương Triều Vỹ dành cho đàn em của mình.

Việc có thể hợp tác với diễn viên như Lương Triều Vỹ là cơ hội khó kiếm để Nhất Bác tích lũy kinh nghiệm và nhanh chóng phát triển sự nghiệp.

Vô danh là bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh của đạo diễn Trình Nhĩ. Tác phẩm có nội dung kể về những người hoạt động bí mật bất chấp hiểm nguy để truyền tin tình báo, bảo vệ tổ quốc bằng nhiệt huyết và tính mạng của mình. Theo nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội dàn diễn viên tham gia trong phim gồm Châu Tấn, Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác,...

Phim được dự kiến sẽ ra rạp trong năm 2022.