Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/3/2022: Triệu Lệ Dĩnh tham gia chương trình về hôn nhân, Dương Mịch và Tống Tổ Nhi hợp tác?

Sao quốc tế 07/03/2022 12:35

Tin tức "dưa" Cbiz ngày hôm nay (7/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng chú ý và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Diệu Văn mới nhận được lời mời của một đoàn phim thần tượng, điều kiện của đối phương đưa ra không tệ, nhưng cậu ấy vẫn còn đang do dự. Ngoài ra hiện tại, nam thần tượng cũng rất được Xoài yêu mến, có một vài đạo diễn cũng chủ động tìm cậu ấy để nói về chuyện tài nguyên.

 

2. Địch Lệ Nhiệt Ba năm nay sẽ xây dựng hình tượng cô gái phát triển độc lập.

 

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3. Nam chính của "Công tố tinh anh" dự kiến sẽ là Lăng Tiêu Túc.

4. Cung Tuấn bắt đầu tiếp xúc với các bộ phim đề tài thực tế.

 

5. Lưu Vũ Hân, Lưu Diệu Văn, Châu Thâm sắp xuất hiện trên "Xin chào thứ bảy".

 

6. Dương Tử có lẽ sẽ kí với một gameshow tư vấn, quan sát tình yêu và hôn nhân.

 

7. Lưu Thi Thi có một nốt ruồi ở mi tâm, nhà chồng cô ấy cho rằng nốt ruồi này sẽ không đem lại may mắn và tài lộc nên một hai muốn cô ấy tẩy nó đi, quả nhiên tẩy xong thì tiền tài của Ngô Kì Long khởi sắc trông thấy.

 

8. Dương Mịch và Tống Tổ Nhi khả năng cao là sẽ hợp tác, bọn họ đang phối hợp để "tạo chút nhiệt".

 

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9. Điện ảnh Sương Đen, thể loại tâm lý tội phạm, nam chính Tiêu Chiến.

10. Tạo hình tinh linh của Angela Baby rất nổi tiếng ra vòng, nhiều hotgirl mạng đã làm theo.

 

11. Đội hình chính thức của Công Tố Tinh Anh: Địch Lệ Nhiệt Ba, Lăng Tiêu Húc, Hùng Tử Kỳ, Trương Hinh Dư.

 

12. Bộ phim nữ chủ "Dữ Phượng Hành" của Tân Lệ: Điền Hi Vi, Đặng Luân.

 

13. Dương Mịch chuẩn bị công bố danh phận người phát ngôn toàn cầu thương hiệu Bulgari.

 

14. Bộ phim Vô Ưu Độ, nam chính vẫn là Nhậm Gia Luân nhưng hiện tại đổi biên kịch, viết lại kịch bản một lần nữa, hoàn toàn thay đổi nội dung, ít nhất phải năm sau mới xong.

 

15. Triệu Lệ Dĩnh gần đây đang bàn chuyện hợp tác với Hàn Hàn.

 

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16. Có kịch bản phim cổ trang cấp S tìm đến Bạch Lộc nhưng cô ấy vẫn đắn đo.

 

17. Trong giới hiện tại có câu: idol kiểu gì sau này cũng đi làm diễn viên, diễn viên kiểu gì sau này cũng đi livestream bán hàng hoá.

 

18. Đạo diễn phim điện ảnh Ngã Tâm Phi Dương là tự ứng tiền ra quay trước, còn thế chấp cả bất động sản, hiện tại xem như lỗ sạch chia hoa hồng cũng chỉ nhận về 20 vạn.

Nguồn: Yêu Phim Hoa Ngữ - Hóng Thị Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Tống Tổ Nghi Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ

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