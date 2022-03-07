Ngô Thiến kết đôi cùng Trương Bân Bân trong phim mới, dân tình lại khá thất vọng vì điều này?

Sao quốc tế 07/03/2022 10:21

Cách đây không lâu, những hình ảnh trong phim "Tam phần dã" của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về những hình ảnh trong phim "Tam phần dã" của Ngô ThiếnTrương Bân Bân được hé lộ trên mạng xã hội. Quá trình hai người quay ngoại cảnh trên phố cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm. Ngoài ra, clip hậu trường ghi lại nụ hôn cực ngọt giữa cặp đôi này khiến dân tình vô cùng thích thú. Vì vậy, người hâm mộ đều mong chờ sự hợp tác của cả hai trong phim mới.

Song, không ít người cảm thấy giữa cặp đôi thiếu sự liên kết, cảm giác yêu đương chưa đủ mạnh và không có sự bùng nổ "phản ứng hóa học". 

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Những hình ảnh hậu trường đầy tình cảm của Ngô Thiến và Trương Bân Bân - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số khán giả đã đọc qua nguyên tác còn cho rằng, Ngô Thiến và Trương Bân Bân không giống với hình mẫu nhân vật trong tiểu thuyết gốc. Sau khi những hình ảnh hậu trường rò rỉ, vấn đề về độ ăn ý hay sức hút giữa Ngô Thiến và Trương Bân Bân vẫn đang được cư dân mạng tranh luận, bàn tán.

Tuy nhiên, những bức ảnh này chưa thể nói lên điều gì, muốn biết hai người có bùng nổ sự ăn ý và hòa hợp hay không, khán giả phải đợi ngày phim lên sóng.

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Ngô Thiến và Trương Bân Bân được fan hào hứng mong đợi trong phim mới - Ảnh: Internet

Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết "Trao em thế giới lý tưởng" của tác giả Nhĩ Đông Thố. Trong phim, Ngô Thiến vào vai Hướng Viên, một cô gái được sinh ra trong gia đình giàu có với tính cách vô tư, hào phóng. Trong khi đó, nhân vật của Trương Bân Bân lại là một chàng trai nuôi ước mơ trở thành kỹ sư khoa học xuất sắc. Vì hoài bão, anh luôn cố gắng vươn lên song vẫn gặp phải vô vàn trắc trở.

Sau một lần đánh cược thua với ông nội, Hướng Viên phải tới chi nhánh nhỏ sắp đóng cửa của tập đoàn nhà mình. Tuy nhiên, khi Hướng Viên muốn vực dậy chi nhánh thì Từ Yến Thời chỉ muốn nó đóng cửa thật nhanh. Từ đây, xuất hiện hàng loạt câu chuyện khóc dở mếu dở giữa hai người.

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